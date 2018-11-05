Как покорить самую высокую точку Европы? Блог Александра Педана

Восхождение на Монблан – это приключение, которое проверяет людей на устойчивость, выдержку и умение доверять другим

Мы, мужчины, постоянно пытаемся самоутвердиться. Я также не являюсь исключением. Поэтому после всех своих экстремальных увлечений придумал новый челлендж – восхождение на Монблан.

Покорить самую высокую точку Европы я намеревался еще с 2014 года, однако все звезды сошлись в августе 2018-го. Тщательную подготовку к экспедиции мы, семеро смельчаков, начали за полгода. Весь путь от начала до конца – в моих шести шагах к Монблану.

Физическая форма. Хорошее состояние здоровья – это первый и обязательный пункт в подготовке к покорению «белой горы» или любой другой. Лучше заняться кардионагрузками организма. Я, например, очень много бегал, просто до изнеможения. Это простое и полезное, что может быть. За несколько недель до выезда занимался бегом фактически ежедневно и убедился, что именно этот вид спорта помог мне во время восхождения.

Не советую планировать покорение вершин курящим людям, а также тем, у которого проблемы с лишним весом и тому подобное. Не стоит рисковать своей жизнью.

Организация. На восхождение я выделил в своем графике 10 дней, ведь нужно было акклиматизироваться на месте, подготовиться, пройти тренировку и пр. Поднимались на Монблан мы в конце августа. Это было завершение сезона, ведь уже позднее по срокам было бы очень холодно. Поэтому лето – лучшее время.

В общем, как уже говорил, подготовку к экспедиции начал ориентировочно за полгода. Это физические тренировки, заказ бригады гидов, авиабилетов в Женеву и обратно, трансферов в город Шамони (под самым Монбланом), бронирование номеров в гостиницах города и мест в приютах, сбор снаряжения.

Что такое приют? Это небольшой отель-жестянка у подножия горы, вмещает в себя полсотни гостей. Там нет комнат, только койко-места и фантастические виды из окна. Так мы ночевали в известном приюте Гюте. Ночь в нем стоит, если не ошибаюсь, €65. Недешевый такой отельчик, да. Но с учетом того, что он построен за 7,5 млн евро с помощью вертолетов на высоте 3800 метров, все становится понятно. Гюте считается одним из красивейших отелей мира. И я согласился с этим, когда "завис" у окна этого лакшери-хостела.

Кстати, даже за полгода до даты восхождения, места в Гюте мы смогли забронировать только для ночевки на обратном пути! Sold out, как говорится. Как этот фактор повлиял на содержимое моего дорожного рюкзака – читайте далее.

Снаряжение. Его я также начал собирать и готовить заранее, и для себя уяснил основное правило – минимизация веса. Все, что вы берете с собой, должно быть максимально легким. Прежде всего специальную для скалолазания термоодежду. Многие берут горнолыжное или сноубордистское, что является весьма ошибочным действием. Одежда для альпинизма гораздо легче, при постоянном движении вперед и вверх вы не чувствуете ее веса.

Обязательно должен быть правильный рюкзак, а именно штурмовой, который также будет легким. Сюда же запишите специальный коврик. У меня был надувной, который весит всего 300 граммов. На нем очень удобно спать в палатке, прямо на камнях.

Еще понадобятся кошки (металлические шипованные «насадки» на обуви), веревки, системы крепления и даже шлем. Поверьте, без него никуда, ведь камни порой падают на голову. Все это вам подскажут гиды, которые будут сопровождать на гору. В общем, каждый из нас тащил на себе в палаточный городок по 15-17 килограммов снаряжения и продуктов.

Неудобства и опасность. Они сопровождали весь мой путь на Монблан, и это нормально, ведь самую высокую точку Европы покорить – это, знаете, не на пляже полежать.

Прежде всего это акклиматизация. Сначала нужно было экипироваться в поселке Шамони, и это приятный момент. А через два дня мы поднялись наверх и заночевали на высоте 3000 метров в палатках прямо на камнях. Во время акклиматизации гиды провели с нами тренировочные учения: как пользоваться кошками и ледорубом; как вести себя на снегу, на леднике; как правильно падать; что делать, если произошел срыв, и ты летишь вниз, как зафиксировать себя.

На этой высоте у некоторых ребят началась горная болезнь: головная боль, рвота, упадок сил. Со мной все было в порядке, поэтому, когда мы спустились вниз (после акклиматизации), я на радостях поужинал стейком с кровью. Далее «события» развивались уже не так приятно – всю ночь провел в обнимку с «белым другом». А весь следующий день еще приспосабливался, употреблял только белый рис и сухарики. В таком состоянии начал восхождение. Мы снова поднялись на высоту 3200 метров, где после обеда разбили палаточный лагерь. Здесь, в дождь и град, попытались поспать от четырех часов до полуночи, затем отправились дальше. На тот момент нас осталось пятеро, двое отказались подниматься по состоянию здоровья. Почувствовали, что не смогут.

Начался град, и мы двинулись с фонарями на голове и в кошках – «карабкались» по обледенелым камням. Далее в темноте пробежали Гранд-Кулуар – небольшой отрезок скалы, где постоянно сваливаются камни. Нужно было прислушиваться, ничего ли не летит сверху и уноситься подальше. Потом мы сделали маленький привал, попили чай из термосов и продолжили преодолевать последние 1600 метров, причем все время вертикально. В общем весь путь от подножия к вершине мы преодолели за 10 часов.

Доверие. Недаром же говорят, что друзья познаются в горах. Это правда! Надо доверять своим коллегам, партнерам и гиду, с которыми идешь.

Мы совершали восхождение с украинской бригадой гидов из Одессы. Откровенно говоря, если посчитать, то их услуги втрое дешевле, чем у гидов Франции. И качеством таких услуг они не уступают. Один из наших проводников, за лето девять раз поднимался на Монблан. Мы абсолютно доверяли им, ребята действительно профи. На нас семерых было три гида, ведь во время подъема только один проводник может идти в связке с двумя-тремя людьми. И если ты падаешь в такой связке, то летят все. Стало быть, ты несешь ответственность не только за себя. Поэтому доверие и взаимная поддержка – важнейшие характеристики в покорении вершины.

Настраивание. Кроме собственно покорения Монблана, у меня была еще одна мотивация. Я хотел сделать ZAZ-челлендж: спеть на вершине Монблана, как французская певица ZAZ после своего восхождения. И это, кстати, очень классно отвлекает в те моменты, когда начинаешь себя жалеть. Ведь восхождение сродни марафону. Сначала тебе просто трудно, потом пытаешься себя пожалеть, а на последней стадии – вообще ненавидеть и думать: «Зачем оно мне надо?». На пути ты оказываешь сопротивление не только внешним факторам, а прежде всего ведешь борьбу с самим собой.

В общем я настроил себя максимально положительно и старался внушить это своим коллегам. Когда мы поднимались на гору, я «включил себя», назвал это «Радио Педан» и максимально подбадривал наших ребят. А когда спускались вниз – поддерживал тех, кто поднимался. Мы говорили им, что осталось совсем немного, хотя отлично знали, что им топать еще около часа, если не больше.

Планирую ли я еще одно восхождение? Безусловно! Пойдем с друзьями в Гималаи, и следующая вершина будет, скорее всего, высотой 6000 метров, а может, и выше. Но это уже тема для следующего блога.

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