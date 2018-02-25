Как похудеть во время поста. Блог Татьяны Годард

В период поста можно сделать рацион более полезным, очистить организм и поправить здоровье

Разумеется, пост – не столько о еде, сколько о духовности. Но через такой опыт стоит пройти даже далеким от религии людям. За 40 дней можно легко похудеть как минимум на 10 кг, а, за одно, мягко почистить кишечник и повысить уровень энергии. Ваша жизнь неизбежно изменится к лучшему. Главное – правильный настрой и правильное меню.

Польза поста

На самом деле, временный отказ от мяса для организма мясоедов только на пользу. Мясо – тяжелый продукт, на усвоение которого уходит много энергии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют есть красное мясо не более одного-двух раз в неделю. Специалисты American Institute for Cancer Research и World Cancer Research Fund доказали, что содержащиеся в красном мясе вещества способны повышать риск рака пищевода, легких, груди, поджелудочной железы. Исследования показывают, что всего несколько недель без мяса существенно снижают уровень “плохого” холестерина и давление. Любители мяса обычно едят его слишком много и пост – прекрасный повод позволить организму и пищеварительной системе отдохнуть.

Пост может также стать мостиком к более здоровому питанию. Возможно, вы давно думали что-то изменить в меню, но все не решались. Иногда нам кажется, что без большинства привычных продуктов нам не прожить. Когда мы задаемся такой целью и исключаем их временно из меню, понимаем, что все не так и сложно. А если при этом чувствуем себя гораздо лучше и лучше выглядим, то просто уже к ним не возвращаемся.

Многие избавляются во время поста от “сахарной” зависимости. Полтора месяца вы живете без промышленных сладостей, в которых не только много сахара, но и пальмового масла, а также разнообразных усилителей вкуса, вызывающих тяжелейшую пищевую зависимость. Ваша микрофлора перестраивается, организм очищается, и вы спокойно живете без магазинных тортиков и печенек, поддерживая нормальный вес.

Веганский рацион, каковым, по сути, является постное меню, способствует нормализации пищеварения, оздоровлению кишечника. А здоровье кишечника – залог здоровья всего организма и быстрого похудения. Вы навсегда забудете о запоре, синдроме “вялого кишечника”, а также сведете до минимума проблемы с печенью, сердцем и давлением из-за обилия слишком жирной, нездоровой еды.

Соблюдать пост не сложно еще и потому, что большинство ресторанов предлагают вкусные постные блюда и никому не нужно объяснять, почему вы не едите мясо.

Что есть в пост

Для того чтобы пост пошел на пользу, нужно правильно спланировать на этот период меню. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. И пока вы не едите животный белок, его надо заменять растительным, а также уделить особое внимание содержанию в вашем рационе всех принципиально важных витаминов, микро- и макроэлементов.

Белок животного происхождения заменяем на белок растительный. То есть, едим бобовые, орехи, злаки, шпинат, цветную капусту. Но мясо – это не только белок. Это еще и источник железа. Если железа мало, может развиться анемия, хроническая усталость, возникнут проблемы с кишечником, волосами и зубами. Отличные растительные поставщики железа: тыквенные семечки, чечевица, кунжут, гречка, фасоль, курага, миндаль. Есть железо также в грецких орехах, яблоках и даже в моркови.

Обязательно нужно следить, чтобы в рационе было достаточно кальция. Обязательно включите в меню сушеные травы (майоран, тимьян, сушеный укроп, чабер, шалфей, душица, семена сельдерея), семена льна, кунжут, мак, а также сезонные корнеплоды, зелень. Их вкусно добавлять как в салаты, так и в основные блюда.

Когда вы едите умеренно, сознание проясняется

Грибы в пост тоже можно использовать, но вы должны понимать, что вытащить протеин из них практически невозможно. Мы вообще из грибов мало что усваиваем. Поэтому грибы – разве что приятная на вкус приправа.

Старайтесь составлять каждый день разное меню, из разных продуктов, чтобы получать как можно больше полезных веществ. Из круп выбирайте грубые, крупного помола: “пятиминутная” овсянка или гречка не подходят, в них практически нет питательных веществ. Ешьте фрукты, полезные растительные жиры. Если без мяса совсем тяжело, включайте в рацион соевые продукты: мясо, молоко, тофу. Отличная альтернатива коровьему молоку – миндальное. При приготовлении блюд используйте разнообразные натуральные специи, сушеные травы.

Меню для похудения

На постном рационе действительно можно хорошо похудеть. В первую очередь, за счет мягкой чистки кишечника клетчаткой, выведению из организма лишней жидкости и благодаря употреблению натуральных продуктов. Но для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, нужно составить правильное меню. Вот несколько принципиально важных правил.

И в пост, и в любое другое время вы похудеете при условии, что будете употреблять меньше калорий, чем тратите в течение дня. Нет смысла переходить на постный рацион, и продолжать переедать. К примеру, женщина с нормальным метаболизмом и весом 65 кг тратит в состоянии покоя порядка 1400 ккал. Если вы не занимаетесь спортом, добавим еще 200 ккал и получим 1600. То есть, для поддержания веса вам необходимо съедать 1600 ккал в день, а если вы хотите похудеть, есть смысл составлять меню на 1300 ккал.

И не думайте, что если вы замените мясо картошкой и хлебом, то похудеете. Картофель лучше вообще убрать из меню до мая: в нем нет никакой пользы, только лишние калории. Хлеб цельнозерновой можно понемногу есть (например, грамм 30 утром и столько же днем), но тогда свести до минимума крупы. Часто постящиеся переедают довольно жирных семечек и орехов и насыщенных простыми сахарами сухофруктов. Есть их можно и нужно, но рассчитывайте рацион так, чтобы вы не превышали вашу калорийность.

Очень важное правило: ешьте побольше натуральных, свежих, насыщенных витаминами, макро и микроэлементами продуктов. Это, в первую очередь, сезонные корнеплоды, овощи и фрукты. Если организм будет получать полноценное питание, все необходимые ему вещества, он не будет голодать и вас не будет тянуть на сладкое и калорийные продукты.

На масле мы ничего не жарим – только на антипригарной сковороде. Но в идеале все блюда готовить на гриле, запекать или на пару. Если тушить и варить, то без масла. Ложку оливкового можно добавить в уже готовое блюдо, так масло сохранит все свои полезные свойства.

Утром лучше всего есть крупы (70 грамм сухой крупы) с небольшим количеством семян и орехов или столовой ложкой оливкового масла. В идеале овсянку, гречку или киноа. Все, что связано с пшеницей (пшеничная крупа, булгур, манка, кускус), лучше не употреблять. Для похудения они не подходят, это все равно, что есть пшеничный хлеб. На обед – бобовые с овощами. Ужинать лучше большим салатом из свежих корнеплодов с сыром тофу. Также в течение дня ешьте разнообразные овощные супы, можно делать постные голубцы и пловы на основе бурого или черного риса. В неограниченном количестве – свежие овощи, корнеплоды, зелень. Обязательно используйте растительные масла (в идеале – три ложки оливкового масла в день, но для похудения не позже 17:00).

Если хотите избавиться от лишних килограммов, сладкие фрукты и сухофрукты лучше есть в первой половине дня. Потом на перекус – несладкие, вроде грейпфрутов, несладких яблок.

Ну, и употребляйте побольше воды. Она в принципе нужна для нормальной работы кишечника, но особенно – когда вы едите много клетчатки.

Как бы то ни было, не забывайте, что пост – это не диета, не время лишений, когда вы стоически отказываете себя в любимых лакомствах, а путь к переменам, и гораздо более значимым, чем пищевые привычки. Когда вы едите умеренно, причем употребляете простую, наполненную витаминами пищу, сознание проясняется, раскрывается глубокий внутренний потенциал.

Вы ясно видите свой путь, свои возможности, понимаете, куда идете, что вам во благо, а что мешает, кого бы хотели видеть рядом с собой на этом пути, а с кем лучше проститься. Это масштабная генеральная уборка, очищение внутреннего и внешнего пространства. Всем, кто держит пост, желаю света и радости! Пусть предстоящие полтора месяца станут началом новой прекрасной жизни!

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