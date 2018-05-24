Как почувствовать Париж: шесть простых сценариев. Блог Ольги Шиленко

Чтобы встретиться с Парижем, не нужно располагать огромным бюджетом

Текст написан в рамках проекта " Відкрий Європу" и приурочен к годовщине введения безвизового режима между Украиной и ЕС - 11июня 2018 года.

В апреле этого года я вернулась в Париж. С новеньким биометрическими паспортом, небольшим рюкзаком за спиной, в платье и туфлях, купленных специально для этой встречи, и с сердцем настолько переполненным, что казалось, не довезу его до Марсового поля, и оно разорвется где-то на пути из аэропорта.

Я не была в Париже шесть лет с момента нашего с ним знакомства. Знаете, когда впервые все ярко и волшебно, во второй раз волнуешься в разы сильнее – боишься разочароваться и в погоне за идеальным испортить то хорошее, что уже есть. А я была влюблена так искренне, так страстно, как только может маленький человек любить именитый город.

Я верю, что глубина эмоций, которые человек получает во время путешествия, не зависит от того, во сколько это путешествие обошлось. Можно иметь в кармане десять евро и вернуться домой более наполненным, чем тот, кто оставил в том же городе миллион. Главное – не бояться пробовать, рисковать, использовать все доступные варианты и быть открытым новому.

Для любого путешествия всегда есть бюджетные альтернативы.

Если вы не готовы тратить много на перелет, можно поехать автобусом или найти себе попутчика через BlaBlaCar. Конечно, лететь удобнее, но если нет возможности купить билеты заранее и сэкономить, то наземный транспорт – это выход. Впервые я ехала в Париж автобусом с пересадкой в Варшаве. Это было утомительно, но мечта того стоила. Теперь же мы с мужем должны были лететь бюджетными авиалиниями через Амстердам, но случилось чудо, и нас пересадили на прямой рейс AirFrance.

Если нужно недорого переночевать, вас выручат хостелы, аренда квартир через airbnb и couchsurfing. В разные периоды жизни я пользовалась всеми тремя вариантами.

Шесть лет назад ночевала в хостеле Montclair на Монмартре за 20 евро/ночь, сейчас цены стартуют от 41 евро за место. В этот раз мы с мужем арендовали квартиру в том же районе напрямую у хозяина. За шесть ночей заплатили 400 евро, что в целом неплохо для апартаментов в историческом центре. Не пытайтесь найти в столице Франции большую квартиру возле метро за бюджетные деньги: в Париже практически все маленькое и тесное. Но вы же не едете для того, чтобы постоянно сидеть дома.

Couchsurfing – вариант для тех, кто любит новые знакомства и не против ночевать у незнакомых людей. Я пользовалась им трижды в студенческие годы, и это было неимоверно круто, ведь именно так я нашла кучу друзей по всему миру.

Если хотите экономно передвигаться по городу, то в Париже удобнее всего использовать общественный транспорт, покупая проездные на несколько дней. В первый день метро пугает своими размерами, но уже на второй выясняется, что навигация здесь настолько удобная, что даже человек без знания языка легко сориентируется и найдет нужную ему ветку.

Автобусы ходят регулярно, полупустые, чистые и, что поразило моего мужа, который был в Париже впервые, все водители в костюмах и при галстуках. Кстати, ночные автобусы здесь тоже есть. Если планируете много ездить, удобнее всего будет оформить проездной на все виды городского транспорта Pass Navigo Découverte за 28 евро. И больше не нужно думать о талончиках.

Если не хотите тратиться на обеды в парижских кафе, в супермаркетах Monoprix, Franprix, Carrefour можно найти очень недорогую готовую еду – от салатов и гарниров до мясных блюд. Все отличного качества и готово к употреблению “здесь и сейчас”. А еще постарайтесь заранее разведать побольше информации о “секретных точках” парижан. Мне повезло: моя подруга, которая живет во французской столице уже несколько лет, составила для нас список мест, где можно поесть очень вкусно и достаточно недорого.

Отбросьте все стереотипы и банальности об этом великом городе

Что обязательно стоит сделать в Париже?

Я не стану много говорить о банальных вещах. Эйфелева башня, Лувр, многочисленные потрясающие музеи – это вы и без меня знаете. Лично для меня было особенно важно:

Встретить новый день на ступенях Сакре-Кер. Утром там почти нет туристов, к тому же парижские крыши прекрасны в лучах рассветного солнца. А затем прогуляться по извилистым улочкам Монмартра, случайно выйти к одной из двух сохранившихся мельниц – Moulin de la Galette, а потом к Le Bateau-Lavoir – дому, который в свое время приютил немало именитых художников, приехавших в Париж без гроша в кармане.

Устроить пикник на набережной Сены. С вином, хрустящим багетом, фруктами и морепродуктами, которые лучше всего покупать не в супермаркете, а в рыбной лавке, где все свежайшее и гораздо дешевле.

Побывать в культовом книжном магазине Shakespeare and Company и заглянуть к букинистам, продающим старые книги и журналы, постеры и открытки. Купить себе томик раритетных стихов, а дома раскрыть его и увидеть на первой странице надпись, которую некто неизвестный оставил для загадочной парижанки летом 1966 года.

и заглянуть к букинистам, продающим старые книги и журналы, постеры и открытки. Купить себе томик раритетных стихов, а дома раскрыть его и увидеть на первой странице надпись, которую некто неизвестный оставил для загадочной парижанки летом 1966 года. Прогуляться по бульвару Сен-Жермен к двум знаменитым кафе Les Deux Magots и Café de Flore. Когда-то здесь были завсегдатаями Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Хемингуэй, Камю, Пикассо и многие другие известные личности, чья жизнь так или иначе связана с Парижем. Можно заказать бокал вина, устроиться за столиком на летней террасе и унестись мыслями в начало XX века. А после отдохнуть в сквере возле собора святого Владимира Киевского, который находится в пяти минутах ходьбы. Маленький островок родины во французской столице.

Когда-то здесь были завсегдатаями Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Хемингуэй, Камю, Пикассо и многие другие известные личности, чья жизнь так или иначе связана с Парижем. Можно заказать бокал вина, устроиться за столиком на летней террасе и унестись мыслями в начало XX века. А после отдохнуть в сквере возле собора святого Владимира Киевского, который находится в пяти минутах ходьбы. Маленький островок родины во французской столице. Если вы любите dark tourism и у вас есть время, то посетить кладбище Père Lachaise. Не забудьте взять карту, чтобы не заблудиться, и заранее подумайте, кого хотите проведать. Лично я уже дважды навещала Оскара Уайльда и Амедео Модильяни. Кстати, памятник Уайльду обнесен стеклянным ограждением, потому что девушки ежедневно покрывали его поцелуями, оставляя на камне следы помады. Больше всего посетителей на Père Lachaise у Джима Моррисона.

Не забудьте взять карту, чтобы не заблудиться, и заранее подумайте, кого хотите проведать. Лично я уже дважды навещала Оскара Уайльда и Амедео Модильяни. Кстати, памятник Уайльду обнесен стеклянным ограждением, потому что девушки ежедневно покрывали его поцелуями, оставляя на камне следы помады. Больше всего посетителей на Père Lachaise у Джима Моррисона. Побродить по блошиному рынку и зайти в пару антикварных лавок. Антиквариат – одна из изюминок французской культуры.

И еще. Отправляясь в Париж, важно помнить одно простое правило: не слушайте никого, кроме себя. Отбросьте все стереотипы и банальности об этом великом городе. Смотрите сквозь время. Смотрите так, будто ваши глаза никогда прежде не были так широко распахнуты. Восхищайтесь и запоминайте, потому что Париж останется с вами навсегда.

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