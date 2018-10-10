Как побороть страх и достичь целей: четыре шага, – американский писатель Лео Бабаута

Если бы мы могли справиться со страхами, то стали бы рок-звездами

Недавно я разговаривал с другом, который не берется за работу, которую, как ему кажется, ему стоит делать.

Что его останавливает?

Страх показаться перед публикой. Страх провала. Страх осуждения. Страх выбрать неверный путь. Страх быть недостаточно хорошим.

Вам знаком какой-то из этих страхов? Они очень популярны и останавливают многих, не дают браться за важную работу.

Эти страхи приводят к прокрастинации, отвлекают, заставляют утешать себя едой и социальными сетями, шопингом и играми. Заставляют избегать даже мыслей о значимой работе.

Хочу поделиться несколькими техниками, которые вам помогут.

Экспозиционная терапия: не начинайте с Суперкубка

Многие люди совершают ошибку, представляя себя в самой пугающей части пути – как говорят перед огромной аудиторией (если хотят делать публичные презентации), как пишут для сотен тысяч читателей (если планируют писать блог или записывать подкасты), как управляют огромной командой (если хотят основать некоммерческую организацию).

Это все равно, что хотеть быть футболистом и начинать с Суперкубка. Вы не готовы к такому напряжению. Начните лучше с молодежной сборной или школьной команды, затем подумайте об университетском футболе, и лишь затем – о большой лиге.

Если вы автор, это значит просто написать один пост для блога. Вначале его никто не будет читать, так что нет никакого давления. Затем напишите следующий.

Если хотите выступать перед аудиториями, организуйте небольшое выступление перед друзьями. Затем – перед группой из 10 человек. Двигайтесь маленькими шагами, с каждым шагом вы будете все более подготовленными.

Это называется “экспозиционная терапия” – постепенно подвергайте себя тому, чего боитесь. Начните с наименее страшной версии. Это весьма эффективно, если сможете увеличивать нагрузку постепенно, двигаясь от малого.

Позвольте себе ощущать страх

Здесь мы используем осознанность. Когда чувствуете страх, то вместо того, чтобы отвернуться от него или пытаться избежать, попробуйте к нему повернуться. Позвольте себе ощутить страх. Мы способны справиться с этим ощущением гораздо лучше, чем думаем.

Начните с наименее страшной версии

Попробуйте и отметьте, как тело чувствует этот страх. Подумайте не о своих объяснениях, но о физических ощущениях. Побудьте с ними, скажите себе, что это нормально. Будьте дружелюбны, любопытны, открыты.

Даже если страх не уйдет, ваши с ним отношения изменятся. Вы осознаете, что не хотите избавляться от страха и вам не нужно ничего с ним делать. Он не является проблемой. Это всего лишь чувство, опыт, часть той значимой работы, которую вы хотите делать.

Практикуйте избавление от эго

Страх появляется из-за того, что у вас есть версия вероятного развития событий. Например, “если попробую написать эту книгу (или основать бизнес), то провалюсь, а люди меня осудят из-за того, что я недостаточно хорош”. Это естественно. И важно замечать это, осознавать и видеть в этом силу.

Когда начнете осознавать такие сценарии, сможете практиковать избавление от них. И избавление от эго, которое находится в центре сценария. Как? Погрузившись в настоящий момент, осознавая ощущения в теле, дыхание, страх и все, что вас окружает.

Погружаясь в настоящий момент, мы избавляемся от эго. И сценарий вероятного развития событий исчезает. Ведь мы не можем думать о том и другом одновременно.

Находясь в моменте, можно работать. Предпринимать следующие шаги. Не беспокоится о себе, а действовать.

Открыться радости

Итак, мы делаем маленькие шаги, чувствуем страх, избавляемся от эго и погружаемся в момент. Теперь можно практиковать открытость.

Каково это? Представьте, что вам нужно тяжело поработать, чтобы начать ваш важный проект. Вы чувствуете страх и сопротивление, остаетесь с этим, но открываетесь лежащей перед вами задаче. Вы открываете ей сердце и разум. Начинаете ценить красоту и радость задания, поворачиваясь к этому невероятному опыту. Он может заключать в себе дискомфорт, неуверенность, страх и сопротивление. Все сразу.

Все это смешивается с радостью и благодарностью за пребывание здесь и сейчас, которую вы ощущаете. Благодарностью за то, что делаете это для людей, которые вам небезразличны. Это фантастика, что у вас есть привилегия делать такой проект.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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