Как побороть инфантильность? 10 признаков взрослой личности

Популярная позиция «жить здесь и сейчас» может существенно навредить вашей жизни

Каждый раз, когда я слышу (а в последнее время все чаще и чаще) фразу, что жить надо здесь и сейчас, мне становиться страшно, насколько люди иногда превратно ее трактуют и насколько по-детски порой она звучит.

Есть у меня товарищ Владимир, знакомы мы лет пятнадцать, не меньше. Когда-то в 90-х он открыл свою компанию по установке сигнализаций безопасности в офисах и квартирах. Бизнес был очень успешным и так продолжалось достаточно долго. Но несколько лет назад успех закончился. Как я понимаю, человек просто не смог перестроиться и адаптировать, прежде всего, себя к изменившимся реалиям. Сейчас товарищу под 50, он допродает остатки былой роскоши, винит всех и вся, кроме себя, и уже заложил драгоценности жены, чтобы съездить на две недели в пятизвездочный отель в Турции с двумя детьми, школьниками младших классов. При этом во время расцвета бизнеса он жил именно здесь и сейчас – отдыхая на Сейшелах, имея несколько любовниц одновременно и покупая им квартиры и машины. Когда я спросила его, почему он не подумал о будущем, о депозитах всего, начиная от банальных денежных и заканчивая квартирами детям; Владимир пафосно взмахнул потрескавшейся короной: "У меня была полноценная насыщенная жизнь! Я жил здесь и сейчас!"

Человек вырос, но так и не повзрослел, а взрослый человек – это осознанное понимание что значит здесь и что можно сейчас:

1. Во всех наших бедах виноваты мы сами. Не партия, не правительство, не Бог с британской королевой – никто, кроме нас. Можно винить высшие силы в том, что вы, как я, например, родились в крохотном далеком селе во глубине Черкасской области в нищей многодетной семье. Только вот кого винить в том, что вы не читали, не развивались, не получили образование и в том, что вашим мотто по жизни не был Маяковский с "Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь"? В смысле, кого винить в том, что вы не пахали по 14 часов в сутки, а лежали под баобабом тоски и печали и весь в обвинениях?

2. Никто вам ничего не должен. Об этом мы говорили в прошлый раз, и я не поленюсь напомнить и попрошу вас перечитать. Мы должны своим детям до их совершеннолетия, потому их появление на свет – это было наше решение (или наша небрежность, так бывает), и они не виноваты в том, что им приходится терпеть все тяготы и лишения этой глупой штуки под названием жизнь. Точно так же мы ничего не должны своим родителям, мы не просили их плодиться и размножаться. Мы живем не в рабовладельческом строе, и все наши долги возложены нами на себя собственным мозгом, установками, принципами и внутренними обязательствами.

Единственная действительно важная ценность в жизни взрослого человека – это отношения

3. Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей (Кайсын Кулиев). Этой великолепнейшей и умнейшей цитатой я хотела напомнить о том, что взрослый человек умеет любить, понимать и прощать, сочувствовать, поддерживать, помогать, быть рядом, когда нужно. Отдавать. Это более высокая степень развития и она работает не только на персональном поле, но и на поле бизнеса. Если человек или бизнес развиваются, они обязательно выходят на уровень отдачи. Именно с этим уровнем связаны понятия меценатство, благотворительность, корпоративная социальная ответственность.

4. Если вы к 30 годам не стали счастливым, у вас что-то не так с интеллектом. Это я так аккуратно перефразирую Коко Шанель с ее "если женщина к 30 годам не стала красавицей – она полная дура". Это истина в первой инстанции – к 30 годам интеллектуально развитый человек уже просто обязан разобраться в себе и очень четко понимать, что делает его счастливым и не очень. Соответственно, максимально избавиться от последнего, потому как при стабильном и планомерном развитии уже должны иметься в наличии все ресурсы для счастья. Вы уже точно знаете, кто вы, где вы, чего хотите, как вы будете получать то, что хотите, и кто и чем за это все будет платить.

5. Взрослые люди не обижаются, взрослые люди делают выводы. Моя любимая китайская поговорка: "Если человек обманул тебя один раз – это плохой человек. Если человек обманул тебя дважды – ты дурак". Взрослые люди знают правду о вторых шансах; хорошо разбираются в людях, основных типажах характеров и что с ними делать. Все в мире субъективно, но взрослые люди – это максимально честные и справедливые по отношению к себе и другим.

6. Единственная трагедия взрослого человека – пережить своего ребенка. Все остальное – это испытания, которые надо проходить с честью и достоинством. Мы все можем потерять что-то ценное и главное для нас, но невосполнимо только время и да, люди умирают. Мы все умрем. Нужно всегда помнить, что смерть – это потеря для вас, а не для умершего. Для него все это вот закончилось, и этот человек так или иначе находится в абсолютном счастье. Ибо он или в раю, если вы верующий; или у него просто уже нет и не может быть никаких желаний вообще, а это и есть одно из определений абсолютного счастья. Кстати, на подумать, определяет ли количество тех, кто реально скорбит, качество личности ушедшего? И да, я искренне желаю нам всем, чтобы наш уход не вызвал радости.

7. Единственное, чего стоит бояться – стать обузой своим близким. Все остальное – это просто задачи, хотя, возможно, и неприятные, которые, если не убили нас, должны сделать нас сильнее, жёстче к себе и снисходительней к другим. Если вам становится очень жалко себя – погуглите "танцор Евгений Смирнов". Это человек, который в результате автокатастрофы потерял ногу, но это не мешает ему поднимать мир в овациях его танцу.

8. Единственная действительно важная ценность в жизни взрослого человека – это отношения. Представляете? Не деньги, не недвижимость, не карьера, не награды. И это не я придумала, а ученые из Гарварда, которые в течение 75 лет наблюдали за физическим и эмоциональным состоянием двух категорий людей: 456 бостонских бедняков с 1939 по 2014 годы и 256 гарвардских выпускников с 1939 по 1944 годы. В течение эксперимента исследователи не только наблюдали, но и тестировали принимавших в нем участие людей, и главный результат исследования: «Самый главный вывод, который мы сделали в ходе этого эксперимента, состоит в следующем: ключ к счастью и здоровью лежит в гармоничных взаимоотношениях. Точка.», – Роберт Уолдингер, руководитель исследования.

9. Делай, что должен и будь что будет. Речь о принятии ситуации, такой, как она сложилась, независимо от вашего восприятия. Это из католицизма, но очень эффективно применимо и для других религий, и для атеистов, и даже для агностиков. Было как было. Есть как есть. Будет как будет. Не рыдать, не стенать и не биться в истерике – подчиниться обстоятельствам и исправлять, улучшать, координировать и налаживать то, что есть, с максимальной выгодой для себя и с минимальным ущербом для других. Примеров можно привести массу, начиная от Стива Джобса и заканчивая моей соседкой-учительницей, которая устала от бесконечного недостатка денег и сначала устроилась подрабатывать домработницей сама (да, это наши реалии), а сейчас у нее своя небольшая компания и она уже руководит пятью другими помощницами по хозяйству.

10. Жить здесь и сейчас. Да, я не передумала за время изложения предыдущих 9 пунктов. Просто, это не значит, что вы должны не думать о завтрашнем дне и разбрасываться всем, что есть сейчас прямо здесь. Это значит, что нужен разумный баланс между здесь и сейчас. Надо мечтать и планировать, и стараться сохранить ресурсы (и здоровье, и финансы, и отношения и все, что вы считаете для себя ценным), при этом осознавая, что завтра может не быть и тебе будет абсолютно все равно. Я там была – я знаю. Если бы я после тяжелой автомобильной аварии (клиническая смерть, кома, открытая черепно-мозговая) погибла, я бы оставила своему ребенку неплохое наследство, при этом я жила полноценной и насыщенной жизнью, не отказывая себе ни в удовольствиях, ни в инвестициях в себя.

Как вывод, хочу с вами поделиться своим самым важным жизненным открытием, сделанным не так давно, и которое очень помогает мне сейчас. Я всю жизнь жила, понимая свои недостатки, и внешние, и внутренние, доедая и распиная себя за них, пытаясь от них избавиться. Да, осознавать свои недостатки и исправлять их очень важно, но еще важнее, просто критично важно себя любить именно несовершенным и не идеальным. Не унижая себя, не обзывая, принимая себя таким, как есть – с носом картошкой, с гуманитарным мозгом, с топографическим кретинизмом, с рассеянностью, импульсивностью и экспрессивностью. Возьмите себя на ручки, поцелуйте в этот не идеальный носик и идите дальше, уже взрослым, осознанным и, что самое главное, счастливым.

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