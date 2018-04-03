Как побеждать в спорах: два правила. Блог бывшего агента ФБР

Чтобы эффективно разрешить любой конфликт, сосредотачивайтесь на одной теме и сохраняйте контроль над своими эмоциями

Когда собираются двое или больше человек, конфликты неизбежны. Как правило, у них две составляющие: факты и эмоции. Спор, основанный на фактах, анализирует предмет дискуссии. Эмоциональный спор основывается на личной гордости и, часто, упрямстве.

Успешный спор обращается к фактам и ищет практическое, взаимоприемлемое решение. Эмоциональная ссора часто остается неразрешенной и разрушает отношения, а также срывает рабочий процесс. Поэтому для лишенной стресса и удовлетворяющей вас жизни крайне важно научиться эффективно разрешать конфликты.

Не позволяйте другим контролировать ваши эмоции

Когда люди спорят, то намеренно подстрекают и подначивают друг друга, стремясь повысить эмоциональный градус. Эмоциональные бучи перенаправляют спор из аналитического русла в эмоциональное, делая его иррациональным.

Вы отвечаете за собственные эмоции. Не позволяйте контролировать их человеку, с которым вступили в конфликт. Становясь эмоциональными, люди лишаются способности трезво мыслить. И человек, с которым вы спорите, может умышленно давить на ваши эмоциональные рычаги, чтобы заставить реагировать определенным образом и основываться не на фактах, а на чувствах.

Факт – это факт. Он лишен эмоций. Люди приписывают фактам определенные эмоции, исходя из личного опыта и социальных норм. Заставьте себя взглянуть на факты отдельно от ассоциируемых с ними эмоций. Вы всегда сможете сделать выбор в пользу эмоциональной реакции, но этот выбор должен зависеть исключительно от вас.

Сосредотачивайтесь на одной теме

Часто люди включают в свои споры множество тем, сопровождаемых разнообразными эмоциями. Если инициатором спора являетесь вы, беретесь за одну тему, разберитесь с ней и лишь затем беритесь за другую. Исключите все, что не связано с темой. Удерживайте человека, с которым спорите, в рамках этой же темы.

Как правило, дискуссии выбиваются из колеи, когда появляются эмоции. Например, вы обращаетесь к подчиненному и сообщаете, что его отчет требует доработки. Подчиненный тут же отвечает, что, в отличие от коллег, был перегружен, и что ему совершенно не хватает времени для качественного подхода к делу. Так подчиненный меняет фокус с фактического спора о плохо написанном отчете на эмоциональный, обращая внимание на будто бы несправедливо распределенный объем работы. Так он намекает, что это вы, а не он, ответственны за плохо сделанный отчет. Вы чувствуете необходимость защитить свою подход к распределению работы. Теперь подчиненный пытается контролировать ваши эмоции, а значит, избегает того факта, что подготовленный им отчет был написан плохо.

Если человек, с которым вы спорите, неискренен, лучше прекратить обсуждение

Лучше сосредоточиться на плохом качестве отчета. Подчиненному лучше всего ответить так: “Мы можем обсудить распределение работы позже. А сейчас давайте сфокусируемся на отчете”. Если подчиненный вновь попытается изменить акцент спора, повторите: “Мы можем обсудить это позже. А теперь поговорим об отчете”. Используя эту технику, вы оставите дискуссию в рамках заданной цели, останетесь во главе своих эмоций и сможете мирно разрешить конфликт.

Аналогичную технику можно применять и вне работы. Например, вы спорите с членом семьи об опеке над пожилыми родителями. Ваш брат или сестра требует, чтобы вы решили этот вопрос. Вы сомневаетесь. Родственник отвечает: “Это я всегда помогаю нашим родителям”. Так ваш собеседник превращает спор, основанный на фактах, в эмоциональный спор, намекая на то, что вы не выполняете свою часть обязанностей по заботе о родителях. Теперь вы чувствуете необходимость защищаться. Как только вы вступаете в этот эмоциональный круг, тут же оказываетесь на деструктивной нисходящей спирали. Лучшим ответом будет такой: “Я ценю то, что ты делал. И уверен, что папа и мама также ценят твою помощь. Давай сосредоточимся на текущем вопросе, а вопрос распределения обязанностей сможем обсудить позже”.

Применение такой техники требует дисциплины, но дает возможность контролировать собственные эмоции и мирно разрешать один спор за раз. Эта техника работает, если у участников дискуссии есть искреннее желание мирно решить конфликт. Если человек, с которым вы спорите, неискренен, лучше прекратить обсуждение и вернуться к нему позже, чтобы разобраться с возникшей проблемой.

Больше советов о техниках разрешения конфликтов Джек Шафер дает в своей книге “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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