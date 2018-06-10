Как плохой секс разрушает отношения: пять последствий. Блог психолога

Бытуют различные мнения относительно того, насколько важны для отношений физическое влечение и активная сексуальная жизнь

Многие пары способны строить хорошие отношения при минимальном влечении, а то и вовсе в отсутствии секса. Они могут акцентировать внимание на других качествах вроде любви, интеллекта, общих интересов и ценностей. Один мужчина сказал мне, что просто “не мог быть один”. Он воспринимал отношения как средство для выживания. Другие остаются вместе под давлением тайных связей, конфликта сексуальной ориентации или же защищаются от старых травм.

Хотя физическая привлекательность и активная сексуальная жизнь взаимосвязаны, первое не гарантирует второго, и наоборот. Я работал с несколькими парами, участники которых утверждали, что партнер их привлекает, но секс с ним или с ней их не интересует. Иногда это реакция на воспринимаемое плохое отношение. Асексуалы могу испытывать эмоциональное и физическое влечение к своим партнерам, но не иметь секса. Есть и те, кто регулярно занимается сексом лишь для того, чтобы сохранить отношения – на ум приходят любители избегать конфликтов. Оргазм, если он случается, является следствием физической реакции. При этом влечения мало, и некоторые фантазируют во время секса о людях, которые их действительно привлекают.

Лично меня тревожит, если хотя бы один партнер в паре испытывает нехватку физического или сексуального влечения. Если состоящих в паре устраивает их стиль жизни, то они, как правило, не обращаются ко мне по таким вопросам. Но если возникают разногласия, то я считаю это дисбалансом, который нужно разрешить, пока он не разрушил отношения.

Привожу пять последствий, которые должны послужить предупреждением для пар, которые испытывают проблемы из-за нехватки физического притяжения или секса в отношениях.

1.Измены.

Когда в паре нет страсти и секса, равно как и физического влечения, может возникнуть брешь, которой могут воспользоваться другие. Некоторые клиенты клянутся, что, хотя их не влечет к партнерам, они ни за что не пойдут на измену. И многие из них действительно не врут. Но если им случится встретить кого-то, кто их заведет, то притяжение может быть слишком сильным и привести к роману. А как только происходит половой акт, шансы на спасение существующих отношений резко падают.

2.Отвращение.

В отсутствие физического влечения остается меньше места для ошибок. Едва что-то идет не так, все может быстро рухнуть. Нередко нехватка влечения превращается в отвращение. Например, женщина, утверждавшая, что ее никогда не влекло к мужу, стала испытывать к нему отвращение, когда сократился его доход. После этого она даже не могла его целовать, одна лишь мысль о том, чтобы быть рядом, вызывала тошноту.

В отсутствие физического влечения остается меньше места для ошибок

3.Отстранение.

Одна из тактик, которую люди используют, чтобы избежать близости, – отстранение. Когда партнеров не влечет друг к другу, они часто ищут себе дополнительные занятия. Например, муж постоянно соглашался на сверхурочную работу, чтобы избегать секса с женой. Женщина заявляла, что хочет секса только утром, когда у супруга едва ли хватало времени принять перед работой душ. Эмоциональное отстранение – еще одна тактика, которую часто используют партнеры, не заинтересованные в близости друг с другом. Например, одна женщина рассказывала, что, хотя ее парень находился в той же комнате, она чувствовала себя одинокой. Отстранение может быть формой пренебрежения.

4.Оскорбления.

Когда люди оказываются в отношениях, не удовлетворяющих их потребностей, то демонстрируют склонность к оскорблениям. Они будто бы считают партнера ответственным за собственное несчастье. Оскорбления могут быть как словесными, так и физическими.

5.Развод.

Рано или поздно, если один партнер не удовлетворен отношениями, союз окажется под угрозой. Это правило универсально, но особенно актуально для пар, в которых нет физического и сексуального влечения.

Времена изменились, и прошли те дни, когда женщины терпели отношения с мужчинами, к которым их не влекло, рядом с которыми они не чувствовали себя любимыми и желанными. Мужчины также лучше умеют оценивать свою потребность в близости. Физическое влечение и близость как никогда важны для поддержания здоровых и длительных отношений. Если их игнорировать, то последствия будут слишком серьезными.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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