Как писать хорошо, если ты – не писатель: 11 советов

Научиться писать может любой. Главное – усердно работать

По работе я часто пишу новости, релизы, заметки, статьи и интервью, но это мнение компании или бренда, выраженное мной. Осенью прошлого года начала писать просто так, для себя, и мне это очень понравилось.

Я всегда думала, что писать не умею, потому что не хватает таланта. Но благодаря правильной литературе и курсам поняла, что научиться писать может любой в любом возрасте независимо от образования и талантов, главное – желание.

Подытожив собственный опыт и советы специалистов, предлагаю несколько советов для тех, кто хочет сделать первый шаг и побороть страх чистого листа.

Обустроить/создать ваше собственное место для написания текстов. Я действительно верю в то, что для творчества требуется специальное место. Как бы смешно и по-детски это ни звучало, но это факт – ваш собственный стол в спокойной обстановке делает чудеса. Долгое время моим рабочим местом был домашний кухонный стол – это полная неудача, так как на кухне люди едят, а не пишут. Однажды я зашла в мебельный и увидела стол в скандинавском стиле. Он пришелся по душе и напомнил Кэрри Брэдшоу из сериала Секс и город. Эмоционально и спонтанно я его купил. Домой я вернулась счастливая, как пятилетний ребенок с новым подарком – у меня будет свой собственный стол. Поставила его у окна, чтобы можно было наблюдать за голубым небом и облаками, пролетающими мимо. И произошла какая-то магия – я начала писать намного больше. Много читать. Марио Варгас Льоса советовал: "Как можно больше читайте, потому что нельзя выработать богатую раскованную речь, не читая хороших книг, очень много хороших книг». Наши современники на многих лекциях, интенсивах и мастер-классах по копирайтингу и брендингу говорят: "Вы не сможете извлечь из головы то, что вы туда не положили". Писать утренние страницы. Это крутой и действительно действенный рецепт от писательницы, автора книги "Путь художника" Джулии Кэмерон – нужно писать каждое утро ежедневно без выходных и праздников. Надо проснуться на 30 минут раньше и писать все, что придет вам в голову, даже если это какая-то ерунда или вы вообще не знаете о чем писать – просто пишите по три страницы в день. Следуя ее советам в течение трех месяцев, я привыкла писать. Для меня это перестало было проблемой. Теперь для меня это – как принять душ или почистить зубы утром. Кстати, Рэй Брэдбери считал, что записывать с самого утра что-то в свой дневник или блокнот очень полезно, так как во время сна вы могли увидеть интересные сюжеты, коммуницировать с вашей музой и теперь осталось только перенести это на бумагу и затем использовать. Устраивать творческие свидания. Еще один совет от Джулии Кэмерон. Это не свидание с вашим парнем, мужчиной или встреча с друзьями, родственниками или родителями. Это свидание с вашим внутренним "я". И такие встречи вы должны устраивать себе по крайней мере раз в неделю. Поход в театр, кинотеатр, на выставку в галерею, прогулка по парку, пробежка в саду – что угодно, что вдохновляет и что вы делаете наедине с собой. Во время такой встречи вы научитесь слушать вашего внутреннего художника и поймете, что он хочет и какие у него есть таланты. Для меня это было труднее утренних страниц, но я смогла с этим справиться. Переписывать книги. Просто брать и переписывать отрывки из книг тех авторов, которых вы считаете мастерами пера, причем переписывать от руки – не на компьютере. Мне этот способ очень нравится несмотря на то, что он скучный. Но он действительно важен, поскольку воспринимая информацию визуально, вы запоминаете много слов и словосочетаний, перенимаете определенный стиль. Не бойтесь следовать гениям. Наследуя гениев, вы привнесете ваш характер в тексты, и тем самым сформируете себя и свой собственный стиль. Наблюдать за людьми. Где бы вы ни были, научитесь наблюдать – видеть и слышать, что происходит вокруг. Заведите свой маленький блокнот и записывайте в него живые истории. Этот принцип также советуют почти на всех курсах и мастер-классах. Мне он кажется очень тяжелым. Много раз пыталась попробовать, но меня постоянно что-то отвлекало и я быстро забывала о своем плане. Многие копирайтеры и пиарщики удачно пользуются этим приемом и создают красивые истории для брендов и для себя. Ведь все люди любят слушать и читать истории – они их цепляют больше всего. Агата Кристи, например, любые жизненные моменты и все, что она видела вокруг, превращала в сюжеты. Создавать детальный план текста. Не важно, что вы пишете: коротенький пост на Facebook (конечно я не имею в виду два предложения или три слова), статью, заметку, комментарий или первую книгу. Этот совет я услышала от Ольги Котрус, и мне она очень понравилась. Записаться на курс с копирайтинга. Очень важный пункт для тех, кто действительно пишет – и не просто для ящика или родителей. Не обязательно записываться на длительный курс, может хватить интенсива в выходной. Это позволит структурировать знания. Много писать. Кроме того, что необходимо много читать, конечно же, нужно практиковаться и много писать, даже если не хочется; нет вдохновения, плохое настроение и так далее. Это должен быть ежедневный упорный труд. Писать на темы, которые вас интересуют. Пишите только на те темы, которые действительно вас беспокоят, которые вы сейчас исследуете или изучаете, или же в которых вы уже действительно эксперт. Браться за модные, но весьма далекие от вас и вашего внутреннего "я" темы, – это утопия. Читатели сразу почувствуют это и не будут вам доверять. Если вы пишете о том, что любите самом деле, не возникнет проблемы написать две страницы, 10 или 20 страниц или даже маленькую книжечку. И не забывайте вспоминать первоисточник, если помещаете в тексте чужие мысли или же слова.

И главное. Если у вас есть какая-то крутая идея или тема, которая просто предложениями крутится в вашей голове, нужно бросать все, садиться и писать, не откладывая на завтра, послезавтра и так далее. Иначе муза вас покинет – на то она и муза. И придет в гости к другому художнику.

А напоследок – золотой совет от Брэдбери: пишите 52 рассказа в год, и так – в течение десяти лет, и тогда вы достигнете крутых результатов и успеха в искусстве письма.

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