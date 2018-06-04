Как писать хорошо, если ты – не писатель: 11 советов

Научиться писать может любой. Главное – усердно работать
По работе я часто пишу новости, релизы, заметки, статьи и интервью, но это мнение компании или бренда, выраженное мной. Осенью прошлого года начала писать просто так, для себя, и мне это очень понравилось.
Я всегда думала, что писать не умею, потому что не хватает таланта. Но благодаря правильной литературе и курсам поняла, что научиться писать может любой в любом возрасте независимо от образования и талантов, главное – желание.
Подытожив собственный опыт и советы специалистов, предлагаю несколько советов для тех, кто хочет сделать первый шаг и побороть страх чистого листа.
- Обустроить/создать ваше собственное место для написания текстов. Я действительно верю в то, что для творчества требуется специальное место. Как бы смешно и по-детски это ни звучало, но это факт – ваш собственный стол в спокойной обстановке делает чудеса. Долгое время моим рабочим местом был домашний кухонный стол – это полная неудача, так как на кухне люди едят, а не пишут. Однажды я зашла в мебельный и увидела стол в скандинавском стиле. Он пришелся по душе и напомнил Кэрри Брэдшоу из сериала Секс и город. Эмоционально и спонтанно я его купил. Домой я вернулась счастливая, как пятилетний ребенок с новым подарком – у меня будет свой собственный стол. Поставила его у окна, чтобы можно было наблюдать за голубым небом и облаками, пролетающими мимо. И произошла какая-то магия – я начала писать намного больше.
- Много читать. Марио Варгас Льоса советовал: "Как можно больше читайте, потому что нельзя выработать богатую раскованную речь, не читая хороших книг, очень много хороших книг». Наши современники на многих лекциях, интенсивах и мастер-классах по копирайтингу и брендингу говорят: "Вы не сможете извлечь из головы то, что вы туда не положили".
- Писать утренние страницы. Это крутой и действительно действенный рецепт от писательницы, автора книги "Путь художника" Джулии Кэмерон – нужно писать каждое утро ежедневно без выходных и праздников. Надо проснуться на 30 минут раньше и писать все, что придет вам в голову, даже если это какая-то ерунда или вы вообще не знаете о чем писать – просто пишите по три страницы в день. Следуя ее советам в течение трех месяцев, я привыкла писать. Для меня это перестало было проблемой. Теперь для меня это – как принять душ или почистить зубы утром. Кстати, Рэй Брэдбери считал, что записывать с самого утра что-то в свой дневник или блокнот очень полезно, так как во время сна вы могли увидеть интересные сюжеты, коммуницировать с вашей музой и теперь осталось только перенести это на бумагу и затем использовать.
- Устраивать творческие свидания. Еще один совет от Джулии Кэмерон. Это не свидание с вашим парнем, мужчиной или встреча с друзьями, родственниками или родителями. Это свидание с вашим внутренним "я". И такие встречи вы должны устраивать себе по крайней мере раз в неделю. Поход в театр, кинотеатр, на выставку в галерею, прогулка по парку, пробежка в саду – что угодно, что вдохновляет и что вы делаете наедине с собой. Во время такой встречи вы научитесь слушать вашего внутреннего художника и поймете, что он хочет и какие у него есть таланты. Для меня это было труднее утренних страниц, но я смогла с этим справиться.
- Переписывать книги. Просто брать и переписывать отрывки из книг тех авторов, которых вы считаете мастерами пера, причем переписывать от руки – не на компьютере. Мне этот способ очень нравится несмотря на то, что он скучный. Но он действительно важен, поскольку воспринимая информацию визуально, вы запоминаете много слов и словосочетаний, перенимаете определенный стиль. Не бойтесь следовать гениям. Наследуя гениев, вы привнесете ваш характер в тексты, и тем самым сформируете себя и свой собственный стиль.
- Наблюдать за людьми. Где бы вы ни были, научитесь наблюдать – видеть и слышать, что происходит вокруг. Заведите свой маленький блокнот и записывайте в него живые истории. Этот принцип также советуют почти на всех курсах и мастер-классах. Мне он кажется очень тяжелым. Много раз пыталась попробовать, но меня постоянно что-то отвлекало и я быстро забывала о своем плане. Многие копирайтеры и пиарщики удачно пользуются этим приемом и создают красивые истории для брендов и для себя. Ведь все люди любят слушать и читать истории – они их цепляют больше всего. Агата Кристи, например, любые жизненные моменты и все, что она видела вокруг, превращала в сюжеты.
- Создавать детальный план текста. Не важно, что вы пишете: коротенький пост на Facebook (конечно я не имею в виду два предложения или три слова), статью, заметку, комментарий или первую книгу. Этот совет я услышала от Ольги Котрус, и мне она очень понравилась.
- Записаться на курс с копирайтинга. Очень важный пункт для тех, кто действительно пишет – и не просто для ящика или родителей. Не обязательно записываться на длительный курс, может хватить интенсива в выходной. Это позволит структурировать знания.
- Много писать. Кроме того, что необходимо много читать, конечно же, нужно практиковаться и много писать, даже если не хочется; нет вдохновения, плохое настроение и так далее. Это должен быть ежедневный упорный труд.
- Писать на темы, которые вас интересуют. Пишите только на те темы, которые действительно вас беспокоят, которые вы сейчас исследуете или изучаете, или же в которых вы уже действительно эксперт. Браться за модные, но весьма далекие от вас и вашего внутреннего "я" темы, – это утопия. Читатели сразу почувствуют это и не будут вам доверять. Если вы пишете о том, что любите самом деле, не возникнет проблемы написать две страницы, 10 или 20 страниц или даже маленькую книжечку. И не забывайте вспоминать первоисточник, если помещаете в тексте чужие мысли или же слова.
И главное. Если у вас есть какая-то крутая идея или тема, которая просто предложениями крутится в вашей голове, нужно бросать все, садиться и писать, не откладывая на завтра, послезавтра и так далее. Иначе муза вас покинет – на то она и муза. И придет в гости к другому художнику.
А напоследок – золотой совет от Брэдбери: пишите 52 рассказа в год, и так – в течение десяти лет, и тогда вы достигнете крутых результатов и успеха в искусстве письма.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени
Больше блогов здесь
Комментарии
Правила комментирования