Как перестать раздражаться из-за поведения людей. Советы Лео Бабауты

Чтобы спокойно воспринимать других, нужно сделать одно маленькое изменение в себе

Нас часто раздражают другие люди – кроме родственников, друзей и сотрудников, есть еще и люди в разнообразных соцсетях. Они способны невероятно выводить из себя.

Что мы можем сделать, когда другие раздражают, расстраивают, не учитывают наших потребностей, оказываются надоедливы или еще что похуже?

В ситуации, когда мы не оказываемся перед реальной угрозой и нет необходимости защищаться, лучшим выходом будет изменить свое отношение, а не поведение других.

Кого-то такой совет расстроит – почему, мол, нам нужно меняться, если в ситуации виноваты другие?

Все потому, что изменив себя, вы можете быть довольны при контакте с любым человеком. А вот если вы решите менять всех остальных, то будете несчастны.

В качестве примера приведу метафору от легендарного буддийского учителя Шантидэвы: “Существует ли достаточно кожи, чтобы укрыть целый мир? Но если кожи хватает для моих сандалий, то это все равно, что целый мир окажется укрыт. Так же не смогу я сдерживать и внешние явления, но могу сдерживать собственный разум. Какая нужда ограничивать что-то еще?”

В продолжение этой метафоры, представьте, что поверхность Земли укрыта осколками стекла. Вы можете попытаться найти покрывало для целого мира, чтобы ходить по нему комфортно. Но вам никогда это не удастся. Вместо этого можете укрыть собственные ступни и спокойно ходить по планете.

В этом заключается идея смены мышления, которая поможет вам иметь дело с раздражающими людьми.

Давайте рассмотрим эту практику на простом примере.

Всякий раз, когда вы чувствуете, что раздражены чьим-то поведением, обратите внимание, что ваш разум начинает придумывать историю обиды. Это история о том, что человек всегда действует на нервы, вопрос о том, почему этот человек всегда невнимателен или почему ведет себя всегда именно так.

Все это не помогает, но делает нас несчастным, ухудшает отношения и превращает в того, кем вы бы не хотели быть.

Попробуйте воспринимать оппонента таким, каким он есть

Секрет в том, чтобы отбросить эту историю. И сделать следующее:

Признайте, что вам не нравится, как ведет себя человек. Переживаемый вами опыт делает вас несчастным. Таким образом, вы отрицаете часть реальности, отрицаете часть жизни. Рассмотрите возможность открыться всем аспектам жизни, ничего не отбрасывая. Подумайте о течении реки. Представьте, будто хотите, чтобы она сменила курс и плыла в обратном направлении. Но желание изменить реку лишь сделает вас несчастным. А теперь представьте, что другой человек – это река. Желание того, чтобы они изменился, лишь принесет вам страдания. Попробуйте воспринимать оппонента таким, каким он есть, откройте свое сердце. Взгляните на него как на страдающего человека с изъянами и привычными способами действовать. Они могут раздражать, но, по сути, являются очень человечными. Можете ли вы любить человечество таким, каким оно является?

Откройтесь жизни, не отрицая ничего. Примите реку такой, какой она есть. Посмотрите на страдающего человека, находящегося перед вами, и полюбите его так сильно, как это возможно.

И вы увидите, как это вас изменит. Заметите, как открываются возможности для отношений и жизненного опыта.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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