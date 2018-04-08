Как перестать прокрастинировать: четыре способа. Блог Лео Бабауты

Чтобы справиться с прокрастинацией, нужно разобраться в тех причинах, которые заставляют вас откладывать работу

В последнее время я прокрастинировал куда чаще, чем стоило бы. И, конечно, немного в себе разочарован.

Впрочем, правда в том, что у меня есть несколько уважительных причин для прокрастинации:

У меня джетлаг и проблемы со сном, а это значит, что мозг устал и нуждается в отдыхе. Поэтому я стараюсь быть терпеливым и заботиться о себе. Я много на себя взял. Это не только работа (хотя и ее много), но также семейные дела. И вместо того, чтобы дотягиваться до невозможных стандартов, я решил проявить сострадание и позволил оставить себе немного свободного пространства, упростить, найти путь, который мне подходит. В этом году я часто ступаю на незнакомые территории. С этим связаны страхи. Порой я бежал от этих страхов, прокрастинируя. Это естественно, не нужно себя за это корить.

Так что прокрастинация – это не та уж плохо. Корить себя не нужно... Проблема решена? Может, вовсе нет никаких проблем?

Что ж, проблемы действительно нет. Не нужно чувствовать вину. Тем не менее, я верю, что необходимо найти противоядие (а то и два или три), ведь прокрастинировать – значит, не делать ту важную работу, которую мы хотим сделать в этом мире. Так что с ней стоит разобраться.

Предлагаю несколько вариантов, чтобы каждый нашел наиболее подходящий.

1.Забота о себе.

Когда вы прокрастинируете, первым делом спросите себя: “Я устал? Нужно ли мне о себе позаботиться?”

Довольно часто я прокрастинирую лишь потому, что не отдыхал или взял на себя слишком много. Возможно, я устроил себе слишком сложную утреннюю пробежку, а потому к вечеру энергия закончилась. Или, может быть, я неделю тяжело работал над проектом, не делая перерывов в умственном труде.

Если дело в усталости, то нужно просто отдохнуть. Вздремнуть. Или хорошенько выспаться. Отключиться от сети и почитать бумажную книгу. Пойти на прогулку, а не пробежку. Помедитировать. Сделать несколько асан из йоги.

Главное – это сон, отключение от средств связи и, вероятно, медитация. Обретите тишину и спокойствие.

Как только взбодритесь (а для этого могут потребоваться всего 20 минут подобной перезагрузки), вы снова сможете сфокусироваться на деле.

2.Возьмите на себя небольшое обязательство.

В какой-то момент мне помогало обязательство перед другом, что я сделаю определенное количество работы в конкретное время. Если я не справлялся, то страдал от заранее оговоренных последствий.

Стоит ли говорить, что я выполнял обязательства и делал все необходимое, чего бы это мне не стоило.

Завтра я пообещаю супруге снять серию видео в течение двух дней. Если не справлюсь, то неделю не буду пить кофе.

Когда возьмете на себя священное обязательство перед кем-то, кого уважаете, то необходимое дело, от которого хочется уклониться, превратится в клятву, которую вы хотите сдержать.

Совет от профессионала. Обязуйтесь делать что-то в разумных масштабах. Так будет легче начать, а выполнить обязательство будет проще.

3.Создайте пространство.

Большую роль в прокрастинировании играет пространство, подталкивающее отвлекаться на мелкие дела (проверять сообщения, отвечать на почту, смотреть, сколько лайков появилось в Facebook).

Вы можете настроиться на задание, но затем решить проверить что-нибудь из указанного выше. Затем рука тянется проверить что-нибудь еще. И прежде чем вы успеете заметить, за этими занятиями пройдет весь день. В такой среде сложно сосредоточиться.

Так что первый, самый простой шаг, который нужно сделать, – создать соответствующее пространство. Выключите wi-fi, установите блокировку интернета, выдерните роутер из сети или же отправьтесь куда-то, где нет интернета. В таких обстоятельствах вы сможете сосредоточиться гораздо лучше.

Именно поэтому мне лучше всего пишется в поездах и самолетах. Или когда я использую специальные программы для блокировки сети на ноутбуке. Тогда не остается ничего другого, кроме как работать.

Найдите свой вариант такого пространства. Или создайте его и избавьтесь от всего лишнего.

Лучше всего мне пишется в поездах и самолетах

Научитесь получать удовольствие.

Когда мы думаем о работе как о чем-то масштабном, сложном или страшном, то сложно не прокрастинировать.

Так что очень полезно изменить мышление. Если вы любите то, что делаете, то не прокрастинируете.

Фокус в том, чтобы найти радость в своем деле. Не выполняйте его, словно это лишь обязанность, с которой нужно покончить, или испытание, которое нужно преодолеть. Отнеситесь к этому как к ценному заданию, которое вы можете выполнить. Как к привилегии, ведь не каждому дано делать такую работу.

Подумайте о том, как это прекрасно – быть живым и делать свое дело именно сейчас. Это ведь так захватывающе, если не воспринимать как данность и ценить красоту момента.

Тогда мозг начнет программировать себя на погружение в приносящее удовольствие дело, а вы будете открыты миру.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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