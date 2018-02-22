Как перестать переедать. Блог Оксаны Скиталинской

От переедания спасает употребление натуральных продуктов и полезных жиров, а также прогулки и хорошее настроение

Когда вокруг так много высококалорийной и легкодоступной пищи, не переедать очень сложно. Почти каждый из моих пациентов жалуется на переедание, в частности на так называемый вечерний "жор".

Немало из них знают, что и как нужно есть. Их утро, как правило, начинается идеально: "омлет, кофе и ничего лишнего".

В обед тоже все более-менее сдержанно и культурно.

А уже после 16:00 начинается метание в поисках "чего бы такого пожевать".

Самое страшное "кино" начинается вечером: поглощается все и даже больше. Часто трапеза продолжается до наступления полуночи.

Можно ли как-то помочь в таких случаях?

Всегда можно попробовать изменить ситуацию.

1. Ешьте как можно больше натуральных продуктов: они содержат больше питательных веществ – витаминов, минералов, фитонутриентов, – необходимых для биохимических процессов в организме.

Съев булочку/печенье/баранку, вы получите только "пустые" калории и быстрые углеводы, которые ничего не дадут, кроме безумных прыжков глюкозы и инсулина, а через полчаса – такое же стремительное их падение, что повлечет за собой еще большее желание съесть опять что-то подобное.

"Наполненные" продукты – это капуста, ягоды, грибы, бобовые, зелень и так далее.

2. Не игнорируйте жиры. Они дают ощущение сытости. Здоровые жиры: авокадо, оливковое масло, сливочное масло высокой жирности и топленое, кокосовое масло, семена льна и чиа.

Недавно ко мне как раз приходила пациентка, которая имела негативный опыт похудения на овощных супах без присутствия жира: одновременно с потерей килограммов она начала терять волосы пучками, упругость кожи (кожа обвисла и стала сухой), появились гормональные сбои.

3. Добавляйте естественные "подавители" аппетита – пищевые волокна. Они содержатся в семенах чиа, бобовых, специях типа кайенского перца и куркумы. Также полезен сок грейпфрута.

4. Ешьте внимательно. Видимо, это должно быть первым правилом: осознанно наполнять себе тарелку и класть в рот что-то съедобное.

"Внимательное" питания, в отличие от "эмоционального" имеет большое значение: когда что-то читаешь или смотришь в экран монитора, нередко рука тянется к чему-то очень нездоровому, ведь внимание в этот момент сфокусировано не на еде.

5. Попробуйте прерывистое голодание. Мы часто слышали много историй о "чудодейственных" свойствах голодания, но голодание подходит далеко не всем. А вот "прерывистое", или циклическое, то есть отказ от приема пищи на 8 или 16 часов людям, которые имеют склонность переедать и набирать лишний вес, очень часто идут на пользу.

Стресс разрушает организм и заставляет нас переедать

Для этого вы просто пропускаете один прием пищи, как правило, вечерний, а на второй день – и вечерний, и утренний. После выхода – следующий прием пищи должен быть богат качественными белками (яйца, рыба, кисломолочные, пюре из хорошо проваренных бобовых) и таким по объему, чтобы наесться.

Циклическое голодание дает полезные бонусы для тела:

- снижает массу тела

- нормализует уровень сахара в крови

- оздоравливает сердце;

- уменьшает скрытые воспаления, которые являются началом процессов старения и многих болезней;

- защищает мозг от нарушений (ухудшение памяти, болезни Альцгеймера).

6. Снижайте уровень стресса. Стресс, если он длительный, разрушает организм, а также заставляет нас переедать и набирать лишний вес.

Поэтому гуляйте, дышите свежим воздухом, оторвитесь от монитора, а если совсем "припекло" – возьмите хотя бы день выходного (сегодня у меня был именно такой день – до обеда). Придумывайте себе положительные эмоции и почаще улыбайтесь.

Текст публикуется с разрешения автора.

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