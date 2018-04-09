Как перестать объедаться. Небанальные советы спортсмена-любителя

Неправильное питание – вредная привычка сродни курению или алкоголизму

Мы знаем, что правильное питание – ключ к долголетию и красоте, а нездоровый образ жизни – тотальное зло. При этом продолжаем откладывать тренировки до понедельника, а правильно питаться нам не позволяет украинская кухня, семейные ужины и поездки к маме.

Важно помнить, что поглощение еды большими порциями – это обычная пагубная привычка, от которой нужно избавляться. Есть люди, которые едят меньше, чем синички и живут, функционируют, йогу преподают. Люди умственного труда, не могут себе позволить питаться ничем. Однако, отказываться от лишнего ведра еды можно и нужно – каких-то три недели, и вы начтете постепенно забывать про набеги на холодильник.

Прежде, чем начать свой путь к похудению, запомните: теперь вы всегда будете испытывать чувство голода. Вы никогда не будете наедаться досыта, привыкните к дискомфорту, желудок уменьшиться в размерах, но соблазны буду присутствовать всегда, и эта борьба никогда не закончится. Каждый раз перед вами будет стоять выбор – съесть бургер или нет, уйти в праздничный зажор или сидеть с пустой тарелкой.

Если вы однажды набирали вес, пусть даже четыре лишних килограмма, вы теперь навсегда остаетесь в группе риска. Как наркоманы и курильщики. Без железной самодисциплины и изменений пищевых привычек ваш вес так и будет оставаться нестабильным. Давайте поговорим о том, как закрыть рот и перестать постоянно думать о еде. Предлагаю вам пару мотивирующих советов, которые помогут забыть про зажоры на какое-то время.

Найдите объект для вдохновения. Мало кому удается самовольно ограничиваться в пагубных пристрастиях. Важный и значимый для вас человек часто становится мощным мотиватором для перевоплощений. Если ваше сердце свободно, дайте душе выбрать объект для вдохновения. Если вы в отношениях, пусть ваш избранник возьмет на себя роль мотиватора. Когда мы влюблены, всегда стремимся становиться лучше. Больше улыбаемся, меньше сутулимся, стройнеем. Вы ждете вожделенного взгляда и, как следствие, меньше едите, упорнее тренируетесь. Вам есть ради кого становиться лучше и красивее. Помните, что красивая одежда и каблуки не сделают вас худой и привлекательной. Их функция – отвлечь внимание от недостатков фигуры. Ничто так не мотивируют как горящий взгляд и искренний комплимент любимого человека.

Каждый день фотографируйтесь. И просите, чтобы вас фотографировали разные люди. Зеркало часто нас обманывает. Мы привыкли разглядывать себя с одного ракурса, с единственной точки, где расположены глаза. На фото мы видим себя с разных сторон, с разной высоты, глазами окружающий людей. Из ста фотографий только десять могут оказаться удачными. На девяноста других мы видим вываленный живот, тяжелые ляжки, толстые щеки. Сложно осознать, что при обычном освещении и без постановочных ракурсов вы совсем не дива и не фитоняшка. Я считаю пересмотр свежих фотографий одним из самых сильных мотиваторов для похудения. В вопросе переедания не всегда работает позитивная мотивация. Не бойтесь идти от обратного, недовольство собой покажет реальную картину вашего веса и образа жизни, создаст мощный эффект над которым можно работать.

Договоритесь с семьей. Если вы живете одна, можете позволить себе держать холодильник пустым. Когда у вас семья, сложно насладиться тушеным шпинатом, если соседняя тарелка манит запахом котлет. У вас есть минимум два выхода.

Первый – вы всю семью переводите на правильное питание. Вы едите те же продукты, что и домочадцы, но меняете жаренное на тушенное, варенное, запеченное. Будьте готовы, что вашу затею не примут быстро и с восторгом. Вам придется стать мотивационным коучем, дипломатом и психологом одновременно. Теперь ваша обязанность – убедить домочадцев в изменении пищевого рациона. Предлагаю запастись терпением и взять на себя миссию наставника, сохранив здоровье и стройность всех жителей дома. При сложностях вначале, ваши позитивные результаты обязательно подействуют вдохновляюще на близких вам людей.

Второй способ – вы готовите здоровую пищу только для себя, а муж и дети сами отвечают за свое питание. Таким образом, вы слегка отстраняетесь от соблазна и выделяете отдельную полку в холодильнике. Этот способ может не пройти проверку реалий украинской семьи, где принято, что кухня – вотчина женщины. Вами начнут манипулировать и вот, вы опять у плиты жарите картошку. Рано или поздно вы начнете ею питаться поздними вечерами.

Так что либо выбирайте первый способ, либо отстаивайте гендерное равенство в быту.

Принять, но не возлюбить себя. Вот вы осознали, что не довольны своим внешним видом и расстроились. Теперь важно решить, как жить дальше в собственном теле. Вы можете разглядеть в себе гармонию и оставить все как есть. Либо принять решение изменить себя. Не стоит сравнивать свою внешность с другими людьми. Каждый человек обладает своими базовыми внешними данными. Вы можете стать лучшей версией самой себя, вернуться в свою идеальную форму. Если начнете стремиться к фигуре, которая не дана вам от природы, будьте готовы бросить работу и посвятить жизнь построению нового тела. Это могут позволить себе фитнес инструкторы и люди, сделавшие тело предметом заработка. Выделяя полтора часа в день на тренировки, уменьшив размеры порций, отказываясь от вредной еды, вы сможете вернуться в свою форму восемнадцатилетней. И тогда наступит самое время полюбить себя и больше никогда не терять.

Не стоит сравнивать свою внешность с другими людьми

Начните бегать. Это прекрасный способ перестать переедать. Запишитесь на беговую программу, ставьте перед собой амбициозные цели. Просмотрите фотографии марафонцев, они всегда тонкие и звонкие. Худым и подтянутым бегать легче, пара лишних килограммов будет значительно ощущаться на ваших результатах. Вы несколько раз подумаете, зайти ли в Макдональдс, если наутро вас ждет длительный кросс.

Выделите один день в неделю для обжорства. Это необходимое условие всех ограничений и диет. Чтобы не сорваться и продолжать есть мало, вас должен манить пряник – условная суббота, когда вам позволено есть все. Блинчики, картошка фри, двойная порция пирогов в любое время дня и ночи. При активных тренировках и ограничении в питании день такого пира не повлияет на ваши показатели. Вы не будете ощущать себя загнанными в угол, сможете позволять себе любимые блюда. Это прибавит вам позитива и оптимизма. Если, конечно, у вас еще останется желание есть много бесполезной еды.

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