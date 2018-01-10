Как перестать гнаться за чужим одобрением. Блог Энтони Мура

Жизнь в угоду другим разрушает человека изнутри. Важно остановиться и научиться прислушиваться к собственным желаниям

«Когда нас не выбирают, нам плохо. Когда выбирают – даже если это делают идиоты – мы чувствуем себя отлично. Нужно отучить себя от этой несвободы. Не просто проанализировать, а именно полностью с ней распрощаться», – пишет американский предприниматель и автор Джеймс Альтушер.

Большинство людей живет, чтобы угодить другим.

Так раньше жил и я. В школе, помню, постоянно ненавидел себя за эту бесхарактерность. Я был абсолютной тряпкой, потому что боялся: если скажу «нет» или постою за себя, люди меня отвергнут.

Я испытывал необходимость быть избранным – симпатичным девушками, тренером по баскетболу, учителем, парнями на ударных. Поэтому делал что-то для других, даже если это противоречило моей сущности.

Тогда я не понимал, что нужно было просто отказаться от этого. Возможно, в таком случае я не был бы столь несчастен.

Так жить нельзя. Ведь вскоре подобное поведение начнет разрушать вас изнутри. Оно токсично. Как написал однажды Тим Деннинг, «если вы не будете собой, вы себя уничтожите».

Чтобы научить себя не томиться без всеобщего признания, я потратил годы. Точнее, я до сих пор этому учусь – я все еще могу засмеяться над шуткой, которую не нахожу смешной, или согласиться с мнением, с которым на самом деле не согласен.

Но теперь я каждый день приближаюсь к тому, чтобы по-настоящему стать самим собой. И меня абсолютно не волнует, нравлюсь я людями или нет, если я могу быть собой.

И вот как отучить себя от этого токсичного мышления и начать жить свободно.

Не будучи собой, вы себя разрушаете

Писатель и предприниматель Грант Кардан как-то сказал: «Многие люди мыслят в категориях «я должен делать то, что делают мои коллеги, соседи, члены семьи» вместо «я должен делать то, что лучше всего для меня».

Многие не осознают, что жизнь в постоянной погоне за одобрением, невозможна. Если быть более точным, то осознают, конечно. Но дело в том, что цена такой жизни ужасна – это цена вашей жизни.

Писатель Дэвид Кадави сформулировал это так: «Когда ваше истинное я не может следовать за собственными желаниями – когда не получает достаточно возможностей, чтобы выразить себя, – оно начинает вести себя довольно странно».

Экспериментируйте, ошибайтесь, найдите, что подходит вам

Чем больше вы уподобляетесь другими, тем хуже себя чувствуете.

Это должно вас напугать. Меня, по крайней мере, пугает.

Когда я рос, я постоянно смотрел порно. Это переросло в зависимость, которая заглушала мой личный дискомфорт и мою боль.

Я хорошо помню образ, который возникал в моей голове перед порно-запоем (а он мог длиться до 8-10 часов). Я представлял две версии себя в собственной комнате – воображаемую и настоящую.

Настоящий я был мягкими, милым, дружелюбным. Но напуганным. Зависимый я был ужасным, черствым хулиганом. Этот второй хватал первого, и тот начинал задыхаться. Зависимый смеялся и продолжал в том же духе.

Вы не можете действовать, подражая кому-то. Это сведет вас с ума.

Как же измениться?

Создайте среду, которая будет питать вашу сосредоточенность на себе

«Если мы не создаем и не контролируем собственное окружение, оно создает и контролирует нас», – сказал Маршалл Голдсмит.

Основой для того, чтобы начать новую жизнь без потребности в признании, является создание среды, которая подпитывает ваше истинное я.

Многие люди окружили себя факторами, которые поддерживают их ложные «я». Излишек соцсетей, токсичные друзья, зависимое поведение не приводят ни к чему хорошему.

Вам нужно избавиться от этой ерунды и позволить себе стать собой.

В моем случае это означало разорвать отношения со многими людьми. Теми, кто буквально порождал во мне желание им угодить.

В свежей книге Дэвид Кадави написал: «Многие люди даже не замечают той болтовни, что трещит в их головах».

Сделать большой шаг назад и взглянуть на свою жизнь со стороны достаточно трудно. Многие удивились бы, обнаружив, насколько редко их окружение питает их настоящие сущности.

Если хотите избавиться от желания быть избранным, начните с главного.

Разорвите отношения с негативными людьми.

Перестаньте посещать места, которые вас опустошают.

Начните ходить туда, где вам хорошо.

Проводите время с семьей и друзьями, которые любят вас и которых любите вы.

Перестаньте заниматься вещами, которые делают вас несчастными.

Попробуйте практики ежедневного восстановления

Джеймс Альтушер сформулировал это так: «Вам нужно построить дом, в котором вы будете жить. И строить его следует на прочной основе физического, психического, эмоционального и духовного здоровья».

Проходя 12-ступенчатую программу борьбы с зависимостью, я узнал о процессе «ежедневного духовного обновления». Это звучит как-то слишком «религиозно». Но это не так.

Это всего лишь ежедневная практика анализа ваших дел в области физического, психического, эмоционального и духовного здоровья. Это может делать каждый.

Я предпочитаю делать это утром, пока все спят. Я записываю свои чувства, подвожу итоги своих молитв и задаю себе вопрос, нужно ли мне проводить больше времени в общении с богом.

Затем я поднимаю себе настроение полезными статьями или книгами. Усвоенное и прожитое, я записываю для собственных будущих текстов.

Вот и все. Это стало важным фактором в моем успешном излечении от жажды нравиться другим. Когда мой ум здоров, я не испытываю нужды в чужом одобрении.

Как сказал Джеймс Аллен: «Когда мысли человека чисты, он больше не хочет нечистой пищи».

Но не усложняйте себе задачу. Начните с малого. Напишите несколько слов в дневнике, произнесите короткую молитву, прочтите небольшой текст о чем-то положительном.

Чем здоровей ваш ум, тем менее сильным будет желание угождать.

Ваш разум верит в то, что вы ему скажете

Большинство людей не замечает потрескивания в своих головах. Львиная доля этого шума – негативна. Мы думаем, что это всего лишь белый шум, но наш мозг верит тому, что ему говорят. В книге «Сила подсознания» Джозеф Мерфи отмечает, что «наше подсознание не понимает шуток».

Что вы говорите себе каждый день?

Говорите, что недостаточно хороши? Напоминаете о тревогах, стрессе и напряжении? Заявляете, что другие могут спасти вас своим одобрением?

Мозг верит всему, что вы говорите.

Недавно я стал говорить себе определенные вещи, которые близки моим целям.

Я говорю себе, что я один из лучших авторов в онлайне. Говорю, насколько я здоров, весел и щедр. Напоминаю, насколько я благодарен за те невероятные возможности, которые откроются передо мной в будущем.

И мой мозг начинает в этой верить.

«Вы можете переделать себя, предложив своему подсознанию новый план», – пишет Джеймс Мерфи.

Большинство людей подкармливает свой разум негативными, токсичными приказами. Но они могли бы изменить все, если бы только захотели.

Перестаньте себе врать. Перестаньте фокусироваться на других и сосредоточьтесь на себе.

Начните новый разговор со своим разумом – в его фокусе будут позитивными и приободряющие мысли. Лишь так можно достигнуть спокойствия и здоровой уверенности в себе.

Игнорировать других нелегко – однако просто.

Писатель Райан Холидей пишет: «Игнорируйте то, что делают другие. Игнорируйте то, что происходит вокруг. Нет никакого соревнования. Нет объективной планки, которую нужно было бы достичь. Есть только то лучшее, что вы можете сделать. И только это имеет значение».

Конечно, вам хотелось бы игнорировать чужое одобрение. Безусловно. Проблема в том, как это сделать.

Начать игнорировать других и фокусироваться лишь на собственном развитии нелегко. Хотя на самом деле – просто.

Когда я лишь начал проходить 12-ступенчатую программу, то не мог сохранять трезвость. Я ненавидел каждое очередное собрание участников программы, когда мне приходилось начинать новый отсчет трезвости.

Меня возмущали все, кто достигал больших успехов. Я фокусировался на них – даже запоминал их даты трезвости, чтобы знать, насколько я отстаю.

Но затем мой наставник сказал мне четыре короткие слова, которые изменили все: «Оставайся на своей полосе».

Неважно, насколько быстрей движутся другие. Учитесь самостоятельно. Экспериментируйте, ошибайтесь, найдите, что работает в вашем случае.

И в какой-то момент вы оглянетесь и поймете, насколько в действительно быстро движетесь.

Нет, это нелегко, но все-таки просто. Когда вы испытываете соблазн взглянуть на других, сравнивать себя с ними… Просто оставайтесь на своей полосе.

Сосредоточьтесь на себе. Не думайте о них, их показателях, их подписчиках, их фотографиях, прогрессе, о чем угодно. Просто следите за собственным прогрессом.

Это не будет легко, но, если вы хотите отучить себя от токсичного желания заполучить чье-то одобрение, это тот путь, по которому вам следует идти.

Подытожим.

Забудьте о титулах и впечатляющих остальных. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать человеком, которым вы будете гордиться.

Вам не нужен кто-то другой, чтобы почувствовать себя целостным.

Вам не нужно чье-то одобрение.

Вам не нужно кому-то нравиться.

Вам не станет хуже, если вы не будете нравится людям.

Ваше истинное я гораздо важней всех фальшивок.

Сделайте выбор в пользу себя настоящего. Иначе вы причините себе невероятную боль. Говорите себе что-то положительное и создавайте окружение так, чтобы ваше истинное я могло вдохнуть полной грудью.

Игнорируйте других и сосредоточьтесь на себе.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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