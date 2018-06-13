Как перейти на ЗОЖ: три правила. Личный опыт

ЗОЖ как тренд с уверенностью набирает обороты

Сторонников и амбассадоров здорового образа жизни с каждым днем становится все больше. Для одних это – необходимость, другие осознанно пришли к такому образу жизни. Я же решил провести просто эксперимент. Сразу скажу, мое решение было достаточно спонтанным, но от этого ощущение азарта только увеличивалось.

Последние восемь лет мой вес колебался в районе 94-96 кг. Были периоды, когда от центнера меня отделяло всего пару килограммов. Идея провести трехмесячный эксперимент по переходу на ЗОЖ принадлежала моей жене. Скажу честно: сам вряд ли решился бы.

Собственно, сама авантюра заключалась в следующем. На протяжении 90 дней я исключил из своего рациона мучные изделия, сладкое, сахар, жаренное, газировку и другие вредные продукты. Это же касается и алкоголя. На замену пришли разнообразные овощи и фрукты (сезонные и замороженные), различные семена, зелень, крупы. Из мяса в рационе оставил лишь курицу и индейку. Также в моей жизни появились ежедневные тренировки, которых до этого не было на протяжении многих лет.

По окончанию эксперимента и сброшенных 11 кг (надеюсь, навсегда) я выделил для себя три основных правила, без которых дальнейшее погружение в мир ЗОЖа, который, как оказалось, совсем и не страшный, будет достаточно проблематичным.

1.Правильное питание = полезные продукты + правильные порции + удовольствие от приготовления + удовольствие от поглощения.

То, что нужно есть полезные продукты, и так понятно. Но важно также не забывать об их “дозировке”. Для этого можно считать калории или мерять размер порции на вес, а иногда и на глаз. В среднем один прием составлял около 350-400 грамм. Что касается размеров, можно легко запомнить вот такую “ручную” подсказку. Мясо/рыба – ладонь, овощи – две ладони, каши/творог – кулак.

Теперь об удовольствии от процесса приготовления. В эпоху интернета доступ к рецептам позволяет выбрать сотни вариантов завтраков, обедов, ужинов и перекусов. Благодаря этому разнообразию рецептов я уже пополнил свой лонг-лист необычными блюдами и узнал о пользе многих новых продуктов, которые ранее даже не использовал в своем рационе. Их комбинации бывают очень необычными по вкусу, а идеи с подачей переворачивают понимание о приеме домашней пищи.

Также испытал на себе силу еженедельных разгрузочных дней и 16-часового голодания. Опыт бесценен, но использовать такие методики в дальнейшем пока не готов.

Физические нагрузки = график + дисциплина + прислушиваться к своему телу.

Первые недели, не скрою, были достаточно сложными. Чтобы следовать графику ежедневных тренировок и приучать себя заниматься, нужно время. Зато с каждым днем самоконтроля чувствовал, как тело начинает работать по-другому. Порой приходилось себя заставлять делать второй/третий подход упражнений, но мысль о конечной цели побеждала секундные помутнения в мозгу. Хотя, конечно, лень порой брала надо мною вверх. Тогда я искал другой заменитель физической нагрузки в виде пешей прогулки в быстром темпе или дополнительной пробежки.

Чтобы приучить себя к тренировкам, нужно время

Чередование силовых и кардиотренировок давало организму возможность не только напрягаться, но и отдыхать, не превращая меня в зазомбированного качка-зожника. Во время эксперимента я включил еще подготовку к двум пробегам на дистанцию 5 км. На лето и осень уже запланированы другие спортивные мероприятия, одним из которых станет Пробег в вышиванках.

Психологическая составляющая = настрой на результат + поддержка окружающих + удовольствие от самого процесса.

Конечно, я понимаю, что в идеале нужно сделать так, чтобы здоровое питание и тренировки стали привычным явлением. Ведь сейчас, после окончания эксперимента, существует опасность, что все сброшенные килограммы вернутся. Никто не говорит, что теперь я больше никогда в жизни не буду есть свинину или не смогу позволить себе выпить бокал холодного пива. Просто теперь я всегда обращаю внимание на то, чем насыщаю организм и как это может отразиться на моем теле.

Я все еще нахожусь в процессе самосовершенствования. И желание съесть чего-нибудь сладенького или того самого, из прежнего рациона, порой посещает (конечно, в десятки раз реже, и все же). Но я с оптимизмом смотрю в будущее, очень ценю поддержку окружающих (родных, друзей, коллег), стараюсь получать удовольствие от процесса и ставлю перед собой новые цели.

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