Как отпустить обиду. Блог психолога

Чтобы избавиться от обиды, нужно честно ответить себе на несколько вопросов

Когда мы говорим об обиде, важно помнить о нескольких вещах:

Обида всегда связана с восприятием справедливости. Мы обижаемся тогда, когда наши ожидания от другого человека или ситуации не оправдываются. Здесь важны два вопроса: «что на самом деле произошло?» и «что, как мне кажется, произошло?». Обида всегда связана с отношениями – мы обижаемся в ответ на слова, действия или поступки другого человека, выбирая реакцию обиды из доступного нам арсенала реакций. Давайте запомним вопрос «почему мы выбираем именно обижаться?». О бида всегда связана со значимым общением и значимыми людьми. Взрослый человек в норме не будет обижаться на стол, о который споткнулся, голубя, нагадившего на пальто или случайного пьяного прохожего, который крикнет вслед какую-то гадость. Здесь важен вопрос «что наc обижает и кто обидчик?». Обида – это эмоции, а они у человека носят сигнальный характер. Там, где появились эмоции, психика сигнализирует нам: «это важная значимая ситуация, мы не можем ее забыть, давай сделаем зацепку». Запомним вопрос «насколько сильной оказалась эмоциональная реакция?». Обида затрагивает личность, а именно образ «я», который есть у каждого из нас и у каждого уникальный, собранный из индивидуальных переживаний, жизненного опыта, представлений о себе. То, что обидит Катю, не обидит Петю, при этом вполне может развеселить Рому или удивить Сережу и так далее. Здесь опять важен вопрос «почему нас обидело именно это?». Нужно разобраться, что говорит об обиженном ситуация обиды и почему ему больно.

Я не зря выделила все вопросы в тексте. Потому что их важно задать себе, если вы решили разобраться с чувством обиды.

Но мы помним также, что человек любит и умеет самозабвенно врать. Качественнее всего, он умеет врать самому себе.

Потому, если вы чувствуете, что задавать себе такие вопросы – дело гиблое, можно разобрать ситуацию обиды с человеком, которому вы доверяете.

Обида – это всегда незавершенная коммуникация

Теперь о вещах, которые обиду объясняют. Возвращаемся к списку:

Иногда обида – это ошибка восприятия. Честно ответив себе на первый, можно выяснить, что вы просто ошиблись в восприятии ситуации, а другой человек не хотел вам ничего дурного.

Если это не так, то мы ставим галочку и движемся дальше.

Отвечая на вопрос, почему мы выбрали обижаться, мы что-то узнаем о себе. Возможно, «обижаться» – ваша частая реакция, вы тревожный, ранимый человек, и в каждой новой ситуации обиды для вас присутствует некоторый смысл, с которым мы подробнее разберемся чуть позже, в пункте №5.

Если это не так, то мы опять ставим галочку и движемся дальше.

Отвечая на вопросы «кто и что нас обидел», мы делаем очень важное дело. У каждого из нас за жизнь накапливается куча предубеждений против других людей и иногда человек нам так неприятен, что даже на его «доброе утро» ему хочется въехать по уху. Отвечая на вопрос, что нас обижает, важно для себя понять – это реально обидное слово или действие, или оно стало таким в контексте. Эмоции. Чем они сильнее, тем значимее обида и тем сложнее ее отпустить. Эмоция замыкается вокруг ситуации обиды плотным кольцом и остается зарубкой на вашей прекрасной жизни, солнечном дне или нежной ночи. Вы мстительно к ней возвращаетесь и не можете разрешить. Почему? Потому что эмоцию можно отпустить, только разобравшись с содержанием, которое ее вызывает. Пока этого не произойдет вы будете истекать ядом, иногда на время успокаиваясь, если ситуация не очень значимая. Самое важное. Ответ на вопрос «почему нас обидело именно это» – ключ к избавлению от эмоции, связанной с обидой. Как правило, обида обесценивает нас, давит на слабое место, делает беззащитным, заставляет сомневаться, показывает, что значимые люди не считаются с нами, не понимают нас. Иногда обида заводит нас в далекое прошлое и оказывается повторением какой-то другой значимой обиды. И именно каждое из этих переживаний заставляет нас искать возмездия или облегчения, которое сможет обратно восстановить наше здоровое «я».

Не менее важен вопрос «почему мы не можем отпустить обиду». Иногда жить обиженным – привычно и легко, человек привыкает к своим старым и сильным обидам, как к домашним тапочкам. В психологии это называется вторичной выгодой. Подумайте, а вдруг вам таки выгодно обижаться? Вы обиженны, вас все жалеют, обидчика кроют последними словами. Можно расслабиться и часть проблем или ситуаций выпустить из-под своего контроля.

Кстати, если обида вам строить и жить помогает, может не стоит и избавляться от нее? Проверьте свое желание это делать.

Что же иногда полезно делать?

Обида – это всегда незавершенная коммуникация. Если у вас есть возможность ее завершить и вы понимаете, что ее стоит завершить, – сделайте это.

Мужественно примите ситуацию, в которой обидчику ничего не докажешь. Очень часто с нами на протяжении жизни путешествуют детские обиды на родителей. Очень мало шансов, что в зрелом возрасте, предъявив эти обиды родителям, вы их компенсируете. Вы выросли, вы – взрослый, и уже сами сможете позаботиться о себе. А главное – не допустить повторения ситуации в своих детях.

Если обидчику ничего не докажешь, еще раз проговорите для себя ситуацию. Чему она вас научила? Какой ценный опыт дала? Она обязательно что-то вам дала. Попробуйте осознать ценность и ее, а не обиду встроить в будущее.

Проведите ритуал. Человек существо символическое. На него облегчающе действуют сжигание бумажек, выбрасывание вещей, удаление из друзей, разбивание бутылок, спорт. Придумайте себе приятный ритуал, но в рамках ограниченных административным и уголовным кодексом.

Текст публикуется с разрешения автора

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