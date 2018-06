Как отличить собственные желания от навязанных. Блог Тима Урбана

Ваше подсознание готово к анализу, если только вы захотите его совершить

Это третья часть текста Тима Урбана о выборе карьеры. Первую можно прочесть тут, вторую тут.

Когда мы размышляем о карьерных целях, страхах, мечтах и надеждах, наше сознание оценивает самые громкие его голоса “осьминога” наших желаний. Лишь погрузившись вглубь подсознания, можно увидеть, что в действительности происходит.

Хорошая новость в том, что сделать это может каждый. То, что хранится в подсознании, подобно тому, что хранится в подвале дома. Это ни является чем-то запретным – это всего лишь подвал. Мы можем заглянуть туда в любое время. Нужно лишь помнить, что дома есть этот самый подвал, и потратить время и энергию на то, чтобы туда спуститься, даже если это вам не понравится.

Давайте же спустимся в подвал нашего разума и взглянем на “осьминога”. Если вы не из тех людей, кто регулярно анализирует подсознание, в подвале может оказаться темновато, а потому “осьминога” будет увидеть непросто. Чтобы включить свет, нужно определить, что ваш разум знает о собственных страхах и желаниях, а затем начать в них разбираться.

Например, если есть карьерные пути, которые кажутся вам фантастическими, разберитесь, какие именно щупальца “осьминога” и какие именно его части желают такой карьеры.

Если сейчас вы работаете не в том направлении, в котором хотите, постарайтесь выяснить, почему так происходит. Если дело в том, что вы боитесь провала, разберитесь с этим. Страх неудачи может исходить из любого “щупальца”. Вам необходимо найти очень конкретный источник страха. Это социальный страх стыда? Или страх, что вас посчитают недостаточно умным? Может, боитесь, что не будете успешным в глазах партнера? Может, это личный страх разрушить собственное представление о себе – подтвердить некое подозрение, которое вас преследует? Это “щупальце” стиля жизни и его страх понизить жизненные стандарты, привнести стресс и нестабильность в нынешнюю предсказуемость? Или такой страх о понижении жизненных стандартов исходит из социального “щупальца”? Иными словами, может, вас не так волнует смена жилья, как то сообщение, которое отправит подобное изменение вашим друзьям и семье? Или есть финансовые обязательства, которые вы не можете выполнить в данный момент, и ваше практичное “щупальце” паникует относительно того, как вы будете сводить концы с концами, если смена карьеры займет больше времени, чем ожидаете, или не получится вовсе? Может, комбинируются несколько источников страхов?

Может быть, вас останавливает не страх провала, но что-то другое. Например, вы страшитесь смены идентичности – как внутренней, так и внешней, – которая неизбежно сопутствует смене карьеры. Может, это груз инерции (или сильное сопротивление переменам), который пересиливает все ваши желания. В любом случае, нужно разобраться в своих чувствах и спросить себя, какие именно “щупальца” так противятся смене идентичности.

Возможно, вы жаждете быть богатым. Фантазируете о жизни, в которой зарабатываете $ 1,2 млн в год, и очень хотите, чтобы так и было. Все пять “щупалец” могут хотеть богатства при определенных обстоятельствах, каждое – по собственным причинам. Проанализируйте это.

Разбираясь во внутреннем стремлении к зарабатыванию денег, вы, возможно, обнаружите, что, по сути своей, это скорее стремление к ощущению безопасности, чем к огромным деньгам. Жажда безопасности является всего лишь следствием трудов вашего практичного “щупальца”. Но, возможно, вы хотите не такой базовой безопасности, а гарантий ее определенного уровня, требуемого стилем жизни или социальным “щупальцем”.

Ответы на все эти вопросы можно найти на щупальцах Осьминога желаний. Задавая себе подобные вопросы и копая достаточно глубоко, чтобы определить истинные корни ваших разнообразных желаний, вы понемногу начинаете освещать тот самый подвал и знакомитесь со своим “осьминогом” со всей его сложностью.

Вы также поймете, какие из ваших внутренних стремлений звучат уверенней и играют наибольшую роль в процессе принятия решений. Довольно скоро обнаружится иерархия желаний. Вы определите те из них, которые звучат громче и получают свое, и те, которые плачут навзрыд, но вытесняются другими, находящимися в приоритете.

Поиск самозванцев

Мы уже проделали неплохую работу, но это – лишь начало. Как только вы нарисовали четкую картину вашего Осьминога желаний, начинается настоящая работа. Она происходит на более глубоком уровне вашего подсознания, в подвале подвала. Здесь можете обустроить небольшую комнату для допросов и заводить туда по очереди каждое из желаний.

Каждому вы будете задавать вопросы: как вы здесь оказались и почему вы именно такие? Желания, верования, ценности и страхи материализуются будто из ниоткуда. Они постепенно развились в нашем внутреннем сознании по мере накопления наблюдения и опыта? Или же были привнесены кем-то другим извне? Иными словами, являются ли они продуктом вашего повара, повторяющего чужие рецепты, или шеф-повара, изобретающего собственные – с нуля.

Задача в том, чтобы взглянуть в лицо каждому желанию и выяснить – это действительно вы или кто-то другой, маскирующийся под вас.

Вы можете достичь этого, играя в игру “почему”. Задавайте главный вопрос: почему это то, чего я хочу? И получайте некое “потому что”. Продолжайте. Почему это конкретное “потому что” привело вас к тому, что вы хотите именно того, чего хотите? И когда это “потому что” набрало столько силы? Так вы проберетесь еще глубже. Если продолжите, то обнаружите что-то из следующего:

Вы доберетесь до происхождения желания, обнаружите длинную цепочку эволюции, которая развилась благодаря глубоким независимым раздумьям. Значит, это желание – истинное.

Вы доберетесь до изначального “потому что”, которое было установлено в вашей голове кем-то другим. “Думаю, единственная причина, по которой у меня это есть, это настоятельные уверения мамы”. И вы поймете, что никогда не задумывались о том, действительно ли с этим согласны. Вы никогда не задавались вопросом, действительно ли ваша накопленная мудрость оправдывает тот уровень уверенности, который вы испытываете относительно этого убеждения. В таких случаях желание является самозванцем и лишь притворяется вашим истинным стремлением. Вы тяните его за лицо, и маска слетает.

Вы пробираетесь все глубже и глубже, но будто теряетесь в тумане: “Думаю, я знаю это, просто потому что это правда!” Это можете быть нечто аутентично ваше или очередная версия самозванца, но вы не можете вспомнить, когда это желание было вам насажено. Но где-то глубоко внутри все же найдется догадка, откуда это взялось.

В первом сценарии вы можете гордиться тем, что развили эту часть себя, словно шеф-повар. Это аутентично ваше, достигнутое трудом чувство или ценность.

Во втором и, вероятно, третьем сценарии вы обнаруживаете, что были обмануты. Вы позволили кому-то пробраться к вашему Осьминогу желаний, оставив его без присмотра. И вы стали готовить по чужому рецепту, словно послушный робот, считывающий желания и страхи чужого мозга.

Может оказаться, что вы невероятно мудрый человек, ведь в результате проверки выяснится, что большинство “щупалец” – ваши. Но вероятней, что, подобно большинству моих друзей, результатом вашего допроса станет ряд выявленных самозванцев. За одной из масок будет прятаться мама. Другие будут скрывать общепринятые ценности и суждения, взгляды вашего ближайшего окружения или того, кто считается крутым в культуре вашего поколения или культуре ваших друзей и близких.

Бывает так, что на другом конце цепочки обнаружится философия известного романа или слова, сказанные кем-то из ваших кумиров в интервью, а то и мнение, которое часто повторял кто-то из ваших профессоров.

Вы также можете обнаружить, что некоторые ваши желания были написаны вами, но семилетним. Это врезалось в ваше подсознание как детская мечта, и теперь вы считаете, что действительно этого хотите.

Комната допросов вряд ли окажется местом для веселья. Но это будет хорошо проведенное время, ведь вам не семь лет, также вы не являетесь собственными родителями, друзьями, поколением, обществом или кумирами, или же прошлыми решениями или недавними обстоятельствами. Нынешний вы – это единственный человек и единственная версия вас, которые действительно имеет право хотеть или не хотеть чего-то для вас.

Для ясности. Нет ничего плохого в том, чтобы следовать за мыслями мудрых родителей или известных философов, друзей или за собственными убеждениями более юных лет. Люди по определению поддаются влиянию. Влияния важны и неизбежны. Главное отличие вот в чем.

Вы рассматриваете слова извне как информацию, осмысленную аутентичными вами? Это то, что вы решили принять после тщательных раздумий? Или эти влияния просто поселились в вашем мозгу, маскируясь под вас?

Вы хотите тех же вещей, которых хотят другие, потому что услышали, как они об этом говорят, подумали об этом в контексте собственного опыта и, в конце концов, решили, что согласны с этим? Или вы слышали, как кто-то говорил о своих страхах и желаниях, и подумали: “Я в этом не разбираюсь, а человек разбирается, так что, если он говорит, что это правда, я уверен, что так и есть”. А затем вы поселили эти мысли в своей голове, никогда в них не усомнившись?

Первое делают люди, принадлежащие к типу шеф-поваров. Второе – покорные роботы. А роботом вы становитесь, когда в вашей голове поселяется мысль, будто кто-то лучше, чем вы, способен быть вами.

Хорошие новости заключаются в том, что такую ошибку делают все люди – и это можно исправить. Также и ваше подсознание готово к анализу, если только вы захотите его совершить. Оно готово меняться и обновляться. Это ваша голова, и вам позволено делать с ней все, что пожелаете.

Так что пришло время кое-кого прогнать. Замаскированные самозванцы должны уйти. Даже если это мама и папа.

В итоге, ваш “осьминог” может немного исхудать, может появиться чувство, будто вы больше не знаете, кем являетесь. Как правило, мы считаем, что это плохое чувство или даже экзистенциальный кризис. Но в действительности это значит, что дела у вас идут лучше, чем у большинства людей.

[Американские горки познания себя:

Ось Y – Предполагаемое знание себя

Ось Х – Реальное знание себя

Оранжевая линия – Контакт с реальностью

Этапы: Знать себя легко и просто! Обрыв – Черт, нет, это не падение – Долина экзистенциального кризиса – Порой устойчивое, порой беспорядочное восхождение наверх и продолжающийся рост]

Падение от наивной самоуверенности к мудрости, реалистичное смирение – опыт не из легких. Но останавливать американские горки, находясь на первой вершине, и избегать боли (что, оказывается, предпочитает делать большинство людей) – не лучшая стратегия. Мудрость не коррелирует со знанием, она соотносится с тем, чтобы быть в контакте с реальностью. Это не о том, насколько далеко вправо вы уходите, если смотреть на график, а о том, как близко вы к оранжевой линии. Вначале мудрость приносит боль, но лишь так случается рост. Ирония в том, что те, кто задерживаются на вершине, вынуждают более мудрых, храбрых жителей долины или тех, кто взбирается вверх, чувствовать себя плохо. Все потому, что они не понимают, как работает познание себя. Они еще не достигли этой стадии.

Мудрость приносит боль, но лишь так случается рост

Познать себя – очень трудно, и невозможно сделать это до конца. Но если вы упали с обрыва, то уже прошли ключевой этап, и теперь возможен прогресс. Взбираясь по оранжевой линии, вы медленно, но уверенно будете заново заселять вашего Осьминога желаний собой настоящим.

В этот момент, вероятно, будет не вполне очевидно, чем в действительности являются недостающие желания, потому что они находятся на еще более глубоком уровне подсознания. Они в подвале подвала подвала – это место называется Тюрьмой отрицания.

О ней читайте в следующей части блога. Продолжение будет опубликовано здесь.

Оригинал публикации на сайте Wait But Why

Wait But Why время от времени пишет что-то новенькое. Мы посылаем каждый пост по email более 230,000 человек – введите свой адрес здесь, и мы добавим вас в список (вы будете получать всего несколько писем в месяц). Вы также можете следить за Wait But Why в Facebook и Twitter.

