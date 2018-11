Как отличить хорошего начальника от плохого? 10 фактов, – автор книги об эмоциональном интеллекте

Каждый способен стать отличным боссом – нужно лишь работать над собой

Все мы слышали поговорку: «Люди не уходят с плохой работы; они уходят от плохих руководителей». Конечно, можно обсудить суть этой фразы с коллегами, собрав последние сплетни, но есть ли в ней информация для размышлений? Если присмотреться – да.

Как показывают исследования, 61% людей, работающих с плохими начальниками, параллельно ищут другую работу. Тогда как только 27% подчинённых у хороших начальников задумываются о новом месте. Ещё поразительно, что 65% с плохими боссами признались в периодическом вранье на рабочем месте, тогда как среди опрошенных с хорошим руководителем таких было всего 19%. Если прекрасный начальник раскрывает в нас самое лучшее, то плохой – худшее.

Отличные руководители меняют нас в позитивную сторону. Они замечают в нас то, что мы сами могли не разглядеть, а потом помогают увидеть это. Они мечтают глобально и обеспечивают нас отличными проектами, которые нам под силу.

Быть хорошим боссом – это не просто нравиться всем вокруг. Но как понять, что вы на самом деле прекрасный начальник? А если и нет – то как им стать?

Хорошие руководители воспринимают работников как живых людей и относятся к ним так же

Когда я попросил людей описать своих лучших и худших руководителей, они неизбежно игнорировали врождённые характеристики (ум, открытость, привлекательность и другое) и акцентировали на качествах, которые полностью контролируются: увлечённость, прозорливость и честность. Это значит, что все мы способны научиться быть хорошими начальниками – следует лишь работать над собой.

1. Хороший начальник делится информацией. Вы когда-нибудь работали на информационного Плюшкина? Некоторые руководители считают, что любая информация, которой они поделятся, уменьшит их силу и авторитет. На самом деле, всё наоборот: отличные боссы понимают, что информация расширяет полномочия сотрудников, а не сужает их собственные.

2. Хороший начальник уделяет много времени подбору персонала. Плохой босс с лёгкостью возьмёт какого-то подонка с большим опытом, так как заинтересован исключительно в его работе. Хорошие начальники думают обо всей команде. Они осознают, что его сотрудниками придется ежедневно работать с новым человеком. Так что приоритетней развивать коллектив комплексно, а не искать затычку для проблемных направлений.

3. Хороший начальник стремится к победам и празднует их. У нормальных руководителей нет позиции в стиле: «А почему я должен хвалить вас за выполнение своей работы?» Они ищут причины похвалить своего сотрудника, как лично, так и при всех. Они находят минуту для празднования нового этапа, а не просто перебрасывают всех на свежий проект или дедлайн. Они понимают, что зарплата не отменяет нашу внутреннюю потребность быть ценными и признанными.

4. Хороший начальник уважает ваше время. Отличные боссы не оставляют у вас впечатление, что их время ценнее вашего. Они не заставляют вас ждать, когда вы договорились о встрече. Они приходят подготовленными и говорят по делу, а не жаждут просто впечатлить вас. И они не тратят ваше время. Это не значит, что в их работе нет места веселью, но они не реализуют его за счёт вас, создавая стрессовые ситуации или заставляя задерживаться допоздна.

5. Хороший начальник эмпатичен. Плохие руководители воспринимают работников только с оглядки, на какую отдачу от подчинённого можно рассчитывать. Если вы делаете работу хорошо – вы хороший, если плохо – плохой. Хорошие начальники не воспринимают работников лишь как продолжение себя. Они способны побывать в шкуре сотрудников и взглянуть на вещи с их перспективы. Это не значит, что они слабовольные или говорят в духе: «Ох, у тебя был сложный день, не переживай об этом дедлайне». Но они воспринимают работников как живых людей и относятся к ним так же.

6. Хороший начальник ответственный. Плохие обязательно покажут на вас пальцем, если что-то пойдёт не так. Они без задней мысли столкнут вас под воображаемый поезд. Хорошее руководство осознаёт, что значительная часть работы – это командная деятельность и это неотъемлемая часть менеджерской должности. Это не значит, что коллективу не скажут о каких-то проколах, но в случае чего начальники обязательно публично возьмут вину на себя. Даже мысленно они воспринимают ошибку команды как свою ошибку – и стараются как можно быстрее её исправить.

7. Хороший начальник благодарит вас. Плохие боссы уверены: работать – это долг их подчинённых. В конце концов, они же получают зарплату, правильно? Всё верно, но отличные начальники не рассматривают работу как сделку, ведь люди вкладывают огромную часть себя в собственный труд. Такие руководители говорят спасибо, даже если это «всего лишь твоя работа».

8. Хороший начальник помнит, что на работе жизнь не заканчивается. Слабые начальники видят людей односторонне: те выполнили свою работу, так что не стоит думать о них до следующего дня. Хорошие боссы никогда не забудут, что работа – это лишь одна сторона жизни. Что у сотрудников есть семьи, друзья, хобби, интересы и обязанности вне офиса. Также они не лезут в «настоящую» жизнь – например, не просят внеурочно поработать без очень важной причины. А когда такая причина возникает, то нормальный руководитель знает, что просит об одолжении и соответственно выражает свою благодарность.

9. Хороший начальник хорош в коммуникациях. Кажется, что некоторые боссы избегают прямых ответов. Они не хотят говорить то, за что когда-то нужно будет нести ответственность. Другие просто не утруждаются чёткими объяснениями и вескими доводами. Отличные руководители говорят то, что думают и думают то, что говорят – и изъясняются предельно ясно, чтобы люди не читали между строк и не гадали над настоящим значением сказанного.

10. Хороший начальник создаёт лидеров. Вы когда-нибудь наблюдали, чтобы все лучшие кадры выходили из команды одного менеджера? Это не случайность. Хорошие начальники проявляют лучшее в людях. Они вдохновляют, наставляют и открывают сильные стороны. А когда их сотрудник готов к новым задачам – с радостью отпускают.

Заключение

Если вы уже начальник, то описали бы вас так ваши работники? Если нет, то вы напрасно тратите деньги, усилия и собственную продуктивность. Также вы, скорее всего, теряете хороших сотрудников – если они не уходят на новую работу, то отстраняются и теряют интерес.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune, Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

