Как откорректировать внешность без пластической хирургии? Советы косметолога

Сегодня многие манипуляции с внешностью проводят уже без всякого хирургического вмешательства

Пластическая операция – самый радикальный метод изменения внешности. И хотя в настоящее время существует немало способов коррекции эстетических недостатков, до сих пор явные изменения внешности принято называть «пластика». Глядя на улучшенные черты лица селебретис, обыватели гадают – ложились ли они под нож пластического хирурга. Но, на самом деле, прибегают к такому радикальному решению либо те, кому не помогло все остальное, либо ярые фанаты пластических операций.

Коррекция недостатков внешности с помощью скальпеля – ни хорошо, ни плохо. Это абсолютно нормальная практика, но при условии, что для такого радикального вмешательства есть явные медицинские показания.

Так что же нужно делать, чтобы избежать визита к пластическому хирургу или отсрочить его на максимальное время?

Самое главное – вовремя начать заниматься своей кожей. Профилактика возрастных изменений – лучшее решение. Механизмы старения кожи запускаются уже лет с 25 (у кого-то раньше, у кого-то позже), поэтому уже в этом возрасте нужно задумываться о том, что ожидает вашу кожу в будущем. Очень важно вести здоровый образ жизни, минимизировать воздействие негативных факторов на кожу. В идеале – к этому возрасту найти «своего» специалиста и регулярно его посещать. Пилинги, массажи, маски, профессиональные уходовые процедуры помогут отсрочить возникновение возрастных изменений. В этом же возрасте стоит задуматься о первых инъекционных процедурах. Я рекомендую своим пациентам проходить курс биостимуляции. Это инъекционная методика, при которой мы вводим в кожу препараты, запускающие собственные процессы восстановления клеток кожи за счет воздействия на рецепторы фиброластов. Регулярное применение этих препаратов стимулирует собственные ресурсы кожи и помогает надолго сохранить ее молодость и здоровье. Для пациентов постарше отличные результаты дают препараты на основе полинуклеотидов. Они восстанавливают повреждения в структуре ДНК и РНК клеток кожи, за счет чего мы получаем восстановление, регенерацию поврежденных тканей, яркий лифтинговый эффект, выравнивание тона и рельефа, снижение уровня пигментации и воспаления.

Самое главное – вовремя начать заниматься своей кожей

В среднем после 40 лет становятся более выраженными такие возрастные изменения как морщины, дряблость, атония, утрата контуров лица. В этом возрасте можно прибегать к корректирующим процедурам, таким как биореструктуризация, ботулинотерапия, тредлифтинг и контурная коррекция.

Препараты для биореструктуризаци оказывают значительное омолаживающее действие за счет выработки коллагена I типа. После данной процедуры преображение будет очень эффектным – мощный лифтинг, уменьшение количества морщин, значительное улучшение качества кожи. Может применятся в коррекции возрастных недостатков и лица, и тела.

Введение препаратов на основе ботулотоксина помогает устранить уже имеющиеся морщины и предотвратить появление новых. Тредлифтинг (постановка специальных нитей) способствует подтяжке кожи и восстановлению овала лица.

Если у пациента присутствуют недостатки, связанные с потерей объемов, отличной альтернативой хирургическим вмешательствам будет контурная коррекция. Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция поможет восполнить утраченные объемы, заполнить морщины. Скорректировать форму носа и подбородка, также можно не прибегая к оперативному вмешательству – с помощью тех же филлеров гиалуроновой кислоты.

На самом деле возможности современной эстетической медицины достаточно широки – большинство проблем внешности можно решить без помощи радикальных методов. Инъекционные и аппаратные методики, пилинги, уходовые процедуры при профессионально составленном курсе лечения способны сохранить и продлить молодость нашей кожи. Главное, своевременно обращать внимание на возникающие возрастные изменения и доверять специалистам своего дела. Грамотный комплексный подход, качественные препараты и, несомненно, ответственность пациента, который должен соблюдать рекомендации лечащего врача.

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