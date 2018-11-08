Как осенью компенсировать нехватку витамина D? Советы диетолога

Яйца, печенка, длительные прогулки – что еще помогает вырабатывать гормоны счастья?
Уже начиная с сентября в организме большинства украинцев начинает увеличиваться дефицит очень важного витамина-гормона – витамина D.
Этот витамин влияет на функционирование всего организма, а не только на здоровье костей и зубов, как считают многие.
Если витамина D достаточно, это означает:
- Хорошее самочувствие и настроение.
- Положительное влияние на работу сердца и сосудов.
- Сдерживание набора массы тела, что часто происходит именно осенью и зимой, и содействие быстрому снижению лишнего веса.
Если витамина D достаточно – это профилактика:
- Сахарного диабета 1 и 2 типов.
- Рассеянного склероза, в частности, у женщин – на 40%.
- Воспалений различной локализации, остеопороза и псориаза.
- Многих видов рака: молочной железы, поджелудочной железы и кишечника.
- Возрастной макулярной дистрофии сетчатки, основной причины слепоты у пожилых людей.
Я рекомендую людям, которые мало пребывают на солнце, принимать витамин D дополнительно. Лучше всего это делать с максимальным приемом пищи: во время завтрака, если питаетесь два раза в день, или во время обеда, если трижды.
Не рискуйте здоровьем – бросайте все и скорее на улицу!
Территория Украины расположена между 44 и 52 градусами северной широты. Это означает, что с конца октября до начала весны витамин D в организме практически не синтезируется (только частично), то есть «зима» для витамина D продолжается шесть месяцев в году.
Поэтому очень важным источником в это время года должны быть продукты, обогащенные витамином D: яичные желтки, печень трески, морская жирная рыба – это основные и лучшие источники.
Я не рекомендую посещать солярии – они неэффективны и небезопасны. Лампы в солярии излучают ультрафиолетовые лучи спектра А, который сильно повышает риск меланомы (рака кожи) и блокирует синтез витамина D в собственном организме.
Тем не менее обязательно выходите на улицу и дайте возможность солнцу "поработать" с вашей кожей – свет нужен для синтеза серотонина, поэтому его образование интенсивнее в утренние часы и солнечные дни.
Серотонин – это нейромедиатор, стимулирующий улучшение настроения, познания, регулирующий поведение в приеме пищи и сон. Изменения содержания серотонина в мозге вызывают тревогу, мигрень, боли в спине, плаксивость, усиливают предменструальный синдром, стимулируют переедание, депрессию, истерию, фобии, гнев и даже мысли о самоубийстве. Не стоит так рисковать – бросайте все и скорее на улицу!
И вообще, живите так, будто каждый день – последний. Реализуйте наконец свои мечты, забейте на всех советчиков, если их рекомендации вам не по душе, живите не по шаблонам и стереотипам, непонятно кем придуманными, не будьте хорошей/хорошим для всех, а смело идите своей дорогой. Потому что жизнь одна и дублей нет.
Текст опубликован с разрешения автора.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени
Больше блогов здесь
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования