Как осенью компенсировать нехватку витамина D? Советы диетолога

Яйца, печенка, длительные прогулки – что еще помогает вырабатывать гормоны счастья?

Уже начиная с сентября в организме большинства украинцев начинает увеличиваться дефицит очень важного витамина-гормона – витамина D.

Этот витамин влияет на функционирование всего организма, а не только на здоровье костей и зубов, как считают многие.

Если витамина D достаточно, это означает:

- Хорошее самочувствие и настроение.

- Положительное влияние на работу сердца и сосудов.

- Сдерживание набора массы тела, что часто происходит именно осенью и зимой, и содействие быстрому снижению лишнего веса.

Если витамина D достаточно – это профилактика:

- Сахарного диабета 1 и 2 типов.

- Рассеянного склероза, в частности, у женщин – на 40%.

- Воспалений различной локализации, остеопороза и псориаза.

- Многих видов рака: молочной железы, поджелудочной железы и кишечника.

- Возрастной макулярной дистрофии сетчатки, основной причины слепоты у пожилых людей.

Я рекомендую людям, которые мало пребывают на солнце, принимать витамин D дополнительно. Лучше всего это делать с максимальным приемом пищи: во время завтрака, если питаетесь два раза в день, или во время обеда, если трижды.

Не рискуйте здоровьем – бросайте все и скорее на улицу!

Территория Украины расположена между 44 и 52 градусами северной широты. Это означает, что с конца октября до начала весны витамин D в организме практически не синтезируется (только частично), то есть «зима» для витамина D продолжается шесть месяцев в году.

Поэтому очень важным источником в это время года должны быть продукты, обогащенные витамином D: яичные желтки, печень трески, морская жирная рыба – это основные и лучшие источники.

Я не рекомендую посещать солярии – они неэффективны и небезопасны. Лампы в солярии излучают ультрафиолетовые лучи спектра А, который сильно повышает риск меланомы (рака кожи) и блокирует синтез витамина D в собственном организме.

Тем не менее обязательно выходите на улицу и дайте возможность солнцу "поработать" с вашей кожей – свет нужен для синтеза серотонина, поэтому его образование интенсивнее в утренние часы и солнечные дни.

Серотонин – это нейромедиатор, стимулирующий улучшение настроения, познания, регулирующий поведение в приеме пищи и сон. Изменения содержания серотонина в мозге вызывают тревогу, мигрень, боли в спине, плаксивость, усиливают предменструальный синдром, стимулируют переедание, депрессию, истерию, фобии, гнев и даже мысли о самоубийстве. Не стоит так рисковать – бросайте все и скорее на улицу!

И вообще, живите так, будто каждый день – последний. Реализуйте наконец свои мечты, забейте на всех советчиков, если их рекомендации вам не по душе, живите не по шаблонам и стереотипам, непонятно кем придуманными, не будьте хорошей/хорошим для всех, а смело идите своей дорогой. Потому что жизнь одна и дублей нет.

Текст опубликован с разрешения автора.

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