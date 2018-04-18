Как определять цели и решать проблемы. Блог Ричарда Брэнсона

Начертив простой план своей жизни, можно выявить истинные проблемы и верные способы их решить

“Когда я составляю бизнес-план, то стараюсь его не усложнять. Если он не может уместиться на обратной стороне конверта, то не стоит бумаги, на которой написан, – пишет Ричард Брэнсон в своем блоге для Virgin.com. – Одна из самых полезных моих привычек – делить страницу на две колонки. Одна – для позитивных пунктов, другая – для негативных. Это очень упрощенная система, но она работает”.

Думаю, что этот подход может быть полезен не только для бизнес-решений, но и для других сфер жизни. Время от времени я разговариваю с друзьями, переживающими трудности. И обязательно поощряю их составлять свой собственный, очень простой план жизни.

Итак, разделите страницу на две колонки. Слева напишите все то хорошее, что происходит в вашей жизни, то, что приносит вам удовольствие, помогает найти цель и получить удовлетворение. В другой колонке запишите все, что беспокоит, что вам не нравится в текущем положении дел.

Если вы будете с собой честны, то многое сможете узнать

Удивительно, как незаметно пролетают годы. А мы не находим времени остановиться и подумать, существует ли лучший путь, по которому мы могли идти. Начертив такой простой план собственной жизни, вы можете обнаружить проблемы, о существовании которых не знали, и решения, которых прежде не замечали.

Один мой друг жил с ощущением, что он очутился не на той работе, а его начальник “скучен”. Когда он нарисовал свой план, то понял, что на его работу негативно влияли другие факторы. Поразмыслив, пришел к выводу, что, по сути своей, его работа заключалась в помощи другим людям. Теперь он здоров, счастлив и получает массу удовольствие от работы. Для другого человека, возможно, выходом из ситуации было бы уволиться и заняться чем-то совершенно другим.

Каждому нужно выделить специальное время для размышлений о том, чего мы хотим от жизни. Я не являюсь сторонником продолжительных и сложных форм самосовершенствования. Делайте проще, глупее, но не игнорируйте и не пренебрегайте своим благополучием. Если вы будете с собой честны, то многое сможете узнать.

Перевод НВ

Изначально опубликовано на Virgin.com

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