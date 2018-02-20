Как олимпийские спортсмены справляются с провалом. Блог ученого

Атлеты, научившиеся самосостраданию, более настойчивы и менее пассивны в случае неудач

Говорят, нет ничего хуже, чем финишировать на Олимпиаде четвертым.

На Играх в Пхенчхане мы уже наблюдали невероятные выступления атлетов, заработавших медали. Но в тени тех, кто получает золото, серебро и бронзу, остаются истории личных неудач и провалов не поднявшихся на пьедестал спортсменов.

Для многих неудача на Олимпиаде становится едва ли не самым трудным эмоциональным переживанием в карьере. Когда атлеты сталкиваются с провалами, то не только погружаются в самокритику, им грозят и другие последствия вроде ограничения финансирования. При этом один лишь страх неудачи способен помешать атлету продемонстрировать лучший результат, когда он ему так необходим.

Так что для успеха очень важно найти ресурсы, которые помогут пережить эмоционально трудные состояния.

Познать самосострадание

Одним из таких инструментов может быть самосострадание. То есть умение признать, что вы пребываете в тяжелом состоянии и хотите его преодолеть.

По данным исследований, самосострадание может стать полезным ресурсом, когда атлеты относятся к себе не критично и строго, а доброжелательно. Для этого они должны сбалансировать свои мысли и эмоции, а также признать, что другие участники соревнования переживают аналогичные трудности.

Есть еще два слова, начинающиеся на “само”, которые часто используются в спорте. Это самоуверенность и самооценка.

Самоуверенность – общая уверенность атлета в том, что он может достичь успеха. Самооценка – понимание того, чего ты достоин. Самоуверенность и самооценка часто связаны между собой. Если спортсмен чувствует, что достаточно компетентен, его чувство собственного достоинства растет.

Но для самосострадания не нужны самооценка и понимание компетентности. Для этого требуется лишь признание собственных страданий и желание с ними справиться.

Теоретики и практики спортивной психологии активно ищут способы научить атлетов самосостраданию. Например, Эмбер Моузвич, ассистент профессора Альбертского университета, разработала семидневную программу для развития этого навыка у женщин-атлетов.

Программа предполагает введение в курс дела и пять письменных упражнений, которые следует сделать в течение недели.

В одном из упражнений атлетов просят написать себе записку и описать понимание, доброту и обеспокоенность так, будто они говорят с другом, переживающим подобный опыт. Атлеты, участвовавшие в программе, признали, что уровень их самосострадания значительно повысился. При этом они существенно меньше стали переживать из-за ошибок и самокритики.

Согласно нашим исследованиям, атлеты из различных видов спорта и участники соревнований разного уровня чувствуют вину за проигрыши, травмы, неспособность достичь собственных целей и оправдать собственные ожидания, ошибки, сравнение и отсутствие улучшения результатов.

Эмоциональная безопасность

Взамен жесткой самокритике самосострадание предлагает ресурс, который обеспечивает атлетам эмоциональную безопасность и силу духа, чтобы достойно справиться с потенциально негативным опытом.

Вы, возможно, спросите, когда самосострадание полезно – до, во время или после соревнования. Мы предполагаем, что атлетам нужно отвечать самосостраданием на недавнюю неудачу.

Для успеха очень важно найти ресурсы, которые помогут пережить эмоционально трудные состояния

В нашем исследовании женщины-атлеты объяснили, что полезно использовать эту практику также непосредственно во время неудачи – когда они совершают ошибки на соревнованиях, в тот самый момент, когда понимают, что критикуют себя больше всего.

Разработан целый спектр практик самосострадания. Это и контролируемая медитация, и письменные практики, и другие упражнения. Многие из этих правил учат людей, как быть к себе добрее. Для этого советуют осознавать собственный поток мыслей и менять внутренние диалоги так, чтобы самокритичный голос превратился в более позитивный и дружелюбный.

За пределами самооценки

Исследования в этой сфере лишь начинаются. Но результаты тех, что есть, говорят: самосострадание полезно не только для самооценки атлетов. Спортсмены с развитым навыком самосострадания более самостоятельны (обладают свободой принимать решения) и выше оценивают свое тело, а также меньше боятся провала, меньше стыдятся и не так негативно себя оценивают.

Самосострадание также помогает быть более настойчивыми и менее пассивными в случае неудач.

Во время исследования, женщины-атлеты высказывали свои сомнения относительно этого навыка, так как боятся, что он сделает их самодовольными и пассивными в достижении спортивных целей. Мужчины-атлеты боятся, что это сделает их менее мужественными.

Пока данные спорта и за его пределами говорят о том, что такие страхи не оправданы. Для многих атлетов, которые неизбежно столкнутся с неудачами, уметь себе сострадать – жизненно важный навык для положительного участия в соревнованиях.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь