Как обустроить свой дом: шесть трендов. Блог Сергея Махно

Лето – горячая пора на стройплощадках стран с умеренно континентальным климатом и не только
Поэтому самое время поговорить о трендах – что будет популярным следующие несколько лет.
Хамелеонность
Чтобы сделать жизнь проще и приятнее, мебельщики предлагают адаптивные модульные коллекции: кухни-трансформеры, гардеробы, стеллажи, диваны.
Наше сегодня – вещи, которые готовы менять наполнители и обивки, отделки и даже размеры.
Попрежнему популярна мебель на заказ. По индивидуальным вкусам, цветами, параметрами. Все, что handmade и bespoke.
Миниливинг (miniliving)
Дизайнеры доказывают, что несколько квадратов иногда достаточно, чтобы жить уютно и комфортно.
В поле зрения сегодня – компактные кресла-диваны, столы-конструкторы, точечный свет (когда одного фонаря достаточно, чтобы осветить всю комнату).
Среди новаторов мини-ливинга – Sanwa. В 2018 году бренд представил коллекцию новых кухонь и стал одним из лауреатов премии Salone del Mobile Milano.
А Louis Vuitton была в коллекцию Les Petits Nomades, пополнив ее "чешуйчатыми" вазами похожими на пальмы и украшенными цветами из кожи.
Технокрафт
Дизайнеры идут против времени, стремятся совместить прошлое и будущее. Сочетают древние ремесленные техники, унаследованные от дедушек-бабушек, с новейшими технологиями и материалами.
Ваби-саби
Этот тренд – об интересе к простым вещам "на годы". Дизайнеры перестали бояться неидеальных форм.
Все чаще в интерьерах появляются живые вещи – с дефектами, следами времени, подчеркнутым чувством подлинности.
Ретроностальгия
Прошлое возвращается. Фабрики дают старым моделям второй шанс.
Например, Cassina вспомнили модернизм и художественную группу De Stijl и воссоздали стул Beugel, спроектированный Герритом Ритвельдом в 1927 году.
Соучредитель Moooi голландец Каспер Виссерс основал новый бренд Revised, в котором возвращается к стилю XX в.
Перфомативний дизайн
Не следовать за модой, а чувствовать ее. Презентации продуктов сегодня превращаются в перфоманс. Цель – с помощью вспомогательных аудиовидзуальних средств дать человеку вполне воспринять и понять предмет.
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