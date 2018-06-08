Как обустроить свой дом: шесть трендов. Блог Сергея Махно

Лето – горячая пора на стройплощадках стран с умеренно континентальным климатом и не только

Поэтому самое время поговорить о трендах – что будет популярным следующие несколько лет.

Хамелеонность

Чтобы сделать жизнь проще и приятнее, мебельщики предлагают адаптивные модульные коллекции: кухни-трансформеры, гардеробы, стеллажи, диваны.

Наше сегодня – вещи, которые готовы менять наполнители и обивки, отделки и даже размеры.

Попрежнему популярна мебель на заказ. По индивидуальным вкусам, цветами, параметрами. Все, что handmade и bespoke.

Миниливинг (miniliving)

Дизайнеры доказывают, что несколько квадратов иногда достаточно, чтобы жить уютно и комфортно.

В поле зрения сегодня – компактные кресла-диваны, столы-конструкторы, точечный свет (когда одного фонаря достаточно, чтобы осветить всю комнату).

Среди новаторов мини-ливинга – Sanwa. В 2018 году бренд представил коллекцию новых кухонь и стал одним из лауреатов премии Salone del Mobile Milano.

А Louis Vuitton была в коллекцию Les Petits Nomades, пополнив ее "чешуйчатыми" вазами похожими на пальмы и украшенными цветами из кожи.

Технокрафт

Дизайнеры идут против времени, стремятся совместить прошлое и будущее. Сочетают древние ремесленные техники, унаследованные от дедушек-бабушек, с новейшими технологиями и материалами.

Ваби-саби

Этот тренд – об интересе к простым вещам "на годы". Дизайнеры перестали бояться неидеальных форм.

Все чаще в интерьерах появляются живые вещи – с дефектами, следами времени, подчеркнутым чувством подлинности.

Ретроностальгия

Прошлое возвращается. Фабрики дают старым моделям второй шанс.

Например, Cassina вспомнили модернизм и художественную группу De Stijl и воссоздали стул Beugel, спроектированный Герритом Ритвельдом в 1927 году.

Соучредитель Moooi голландец Каспер Виссерс основал новый бренд Revised, в котором возвращается к стилю XX в.

Перфомативний дизайн

Не следовать за модой, а чувствовать ее. Презентации продуктов сегодня превращаются в перфоманс. Цель – с помощью вспомогательных аудиовидзуальних средств дать человеку вполне воспринять и понять предмет.

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