Как обмануть время. Блог американской писательницы

Невозможно управлять временем, но можно сделать каждый день запоминающимся

Вспомните себя в старшей школе. Вероятно, эти годы покажутся вам невероятно длинными. А последние четыре года жизни? Наверно, не очень. Исследования показывают: большинству людей кажется, будто время ускоряется, когда они становятся старше, – пишет Лора Вандеркам, автор книг о тайм-менеджменте и продуктивности, в колонке для Fast Company.

Это не особенность времени, ведь оно всегда движется с одинаковой скоростью. Это результат того, как люди взаимодействуют со временем. Молодость полна новизны. И это, естественно, запоминается лучше, чем обычная взрослая жизнь, в которой люди просыпаются и едут на работу так же, как делали это сотни раз прежде. Ежедневные встречи кажутся бесконечными. Мало что представляется достойным того, чтобы запомнить. Поэтому мозг не запоминает.

Как написал Алан Бурдик в книге “Почему время улетучивается”: “Мы очень часто отмечаем “как быстро пролетело время”, что на самом деле означает “я не помню, на что было потрачено время”.

Порой это неизбежно, но не всегда. Простой вопрос поможет вырвать жизнь из однообразия: “Чем сегодняшний день отличается от других?” Если вы можете ответить на этот вопрос, то, скорее всего, запомните этот день. В конечном счете, обладая большим количеством воспоминаний, вы будете чувствовать, что у вас больше времени.

Впервые я узнала об этой связи между воспоминаниями и восприятием времени из речи профессора психологии Нью-Йоркского университета Лилы Давачи на конференции TED в 2016-м. Она отметила: если относиться к каждому происходящему с вами событию как к единице памяти, то “в изменчивой среде с большим разнообразием, вы формируете намного больше единиц памяти, чем в среде, которая почти не меняется. Именно эти единицы, их количество, определяют впоследствии нашу оценку времени. Если таких единиц много, если мы многое помним, то время расширяется”.

Именно поэтому первый день отпуска кажется длинным: много нового, мозг не знает, что ему потребуется знать в будущем. Поэтому запоминает все.

Но есть и обратная сторона. Если вы ездите на работу одной и той же дорогой в течение 1 тыс. дней, мозг сжимает память о них в одну поездку. Так 1 тыс. часов превращаются в один час. Так же и 800 тыс. часов жизни превращаются в 800 часов – эквивалент пяти недель.

Конечно, нельзя постоянно делать что-то новое. Вы не будете каждое утро добираться на работу тысячей разных способов. Но и не все должно быть одинаковым. Поэтому важно задаваться вопросом: “Чем сегодняшний день отличается от других?”

Люди, знакомые с иудаизмом, могут узнать тут версию вопроса Пасхального Седера. Перед праздничной трапезой самый младший из присутствующих за столом должен спросить: “Чем отличается эта ночь от всех других ночей?”

В Песах для такого вопроса существует религиозная причина, но он также важен для светского контекста. Почему сегодня отличается от других дней? Для большинства дней у большинства людей не найдется ответа. Поэтому эти дни остаются забытыми.

Никому не под силу создать больше времени

Впрочем, так живут не все. Недавно я попросила 900 людей с полной занятостью и семьей отслеживать свое время в обычный мартовский понедельник. Я также спрашивала респондентов, что они думали о своем времени.

Я обнаружила, что люди с богатым взглядом на время – те, кто чувствовал себя расслабленными, ощущал контроль и присутствие в настоящем, – занимались в этот день самыми интересными вещами. Одна женщина ходила на урок сальсы. Другой участник повел семью в кино. В третьей записи я нашла посещение концерта. Не все приключения того понедельника были необычными – это могла быть простая семейная прогулка после обеда. Но в большинстве случаев такие люди создали условия для создания воспоминаний. Создав воспоминания, они почувствовали, что имели больше времени.

Я пробовала использовать этот урок в собственной жизни. Один практичный способ: создала список приключений, которые мне хотелось бы испытать на протяжении лета, например, однодневные путешествия с каждым из моих детей. Я пробовала добавлять мини-приключения в дни: отправлялась на обед в новые места или брала детей на плавание. И еще один важный момент – я делала паузу, чтобы отметить, что сделала нечто по-новому. Почему сегодняшний день отличается от других дней? Вот почему. Сознательно подталкивая события в свою память, я увеличивала вероятность того, что они там останутся.

Никому не под силу создать больше времени. Но, задавая правильный вопрос, можно сделать так, что время будет казаться более богатым.

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