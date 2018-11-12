Как не заблудиться в Грузии? Подробный гайд по транспорту для туристов

В каждом грузинском городе своя транспортная система – и свои особенности, которые должен знать путешественник

Грузия – не самая консервативная и сложная страна в мире. Скорее, наоборот: она открыта для гостей, и грузины, даже будучи порой довольно строгими снаружи, отнесутся к вам с добротой и пониманием, если вы заблудились, устали или голодны. Однако, как и в любой другой стране, здесь есть свои особенности – культурные и бытовые. О них я и хочу рассказать подробнее. Начну, пожалуй, с транспорта.

Первое, с чем приходится столкнуться по прилету куда-либо – вопрос о том, как добраться в центр города из аэропорта. Международных аэропорта в Грузии три: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Поговорим о них по порядку. Итак, если вы прилетаете в столицу, то варианты у вас есть следующие.

Тбилиси

– Такси. Когда вы только прилетели, частные или аэропортовые такси доступны в любое время суток. Увидев негрузинское лицо, водители, конечно, пытаются взять по максимуму, но на стоянках такси даже есть таблица тарифов: до старого города – 25 лари / $10, до более отдаленных, но все же центральных районов вроде Ваке или Сабуртало – 30 лари / $12, а дальше – естественно, больше.

Когда берете такси по городу, помните: поездка по центру стоит 4-5 лари / $1,5-2, из центра в Ваке, Сабуртало, Авлабари – 5-6 лари / $2-2,5, в более отдаленные районы – от 7-8 лари / $3.

Увидев негрузинское лицо, водители, конечно, пытаются взять по максимуму

Междугородние такси – вещь более дорогая. Если вы хотите поехать в Степанцминду (Казбеги), Мцхету, Гори, Кутаиси, Боржоми, Батуми или еще куда, то можете отправиться на автовокзал Дидубе, и поискать такси и попутчиков на месте. Многие просто делят сумму за такси, и доезжают до нужного места чуть дешевле и с большим комфортом.

Часто я пользуюсь сервисом GoTrip – как для меня и моих друзей, так и для туристов. Потому что это очень удобно.

Междугородние автобусы – вид транспорта редкий, но он развивается. Пока что мои фавориты – это большие автобусы Metro Bus (они ездят в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаисский аэропорт), а также Omnibus и Georgian Bus, которые связывают Тбилиси и Батуми с аэропортом Кутаиси.

А так, все остальное – это маршрутки.

Маршрутки в Кахети (Телави, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Энисели и т.п.) отправляются со станции Ортачала и Навтлуги (у метро Самгори), а также метро Исани. Обратите внимание, что в Сигнахи можно уехать только с Навтлуги.

Маршрутки в Местию едут от центрального вокзала. Советую разузнать заранее, во сколько отправление, потому что это зависит от сезона. Обычно маршрутка отходит около 6 утра.

В Батуми можно уехать со станции Ортачала уже упомянутым Metro Bus.

– Автобус. Городской автобус номер 37 круглосуточно ходит от аэропорта до железнодорожного вокзала через центр города. Стоимость проезда – всего 50 тетри (0.5 лари / 20 центов), однако путь займет немного больше времени, чем поездка на такси. Однако, если вам некуда спешить, и есть, зачем экономить – это идеальный вариант.

Что еще вам стоит знать о городских автобусах Тбилиси: проезд в них оплачивается или путем вброса мелочи в специальную коробочку (билет нужно сохранять до конца поездки), или специальной пластиковой картой. Однако, купить карту вы сможете только в метро, так что если вы едете на автобусе прямо из аэропорта, желательно поменять немного денег, и разменять у водителя мелочь.

Что касается метро, то приобрести проездной за 2 лари / 80 центов можно на каждой станции (сохраните чек, и вы сможете вернуть карту, когда будете уезжать). Пополнить ее можно прямо в кассе или в оранжевых терминалах, которые расположены по всему городу. Как уже было сказано, стоимость проезда по городу на автобусах и метро – 50 тетри, и если вы делаете пересадки в течение полутора часов, денег с вас не снимут. Куда идет тот или иной автобус, можно узнать прямо на остановке: на электронных табло высвечивается название конечной на грузинском и английском, и время до прибытия автобуса. И да: Google Maps неплохо справляется с определением оптимального маршрута по городу на муниципальном транспорте, если что.

В Тбилиси есть еще и совсем маленькие желтые автобусы – маршрутки. Их расписание – пока что загадка для приезжих, хотя кое-что есть на вот этом сайте. Маршрутки более быстрые, и останавливаются по требованию. Стоимость проезда обычно составляет 80 тетри / 30 центов.

Одна из достопримечательностей города, канатная дорога, ведущая на крепость Нарикала, тоже оплачивается с помощью этой самой карты. Однако, проезд будет стоить уже 2,5 лари / $1. И пожалуйста, не путайте канатку с фуникулером! Фуникулер ведет на гору Мтацминда, гору с телевышкой и парком развлечений наверху.

Карту для фуникулера и парка нужно покупать отдельно, на нижней станции, которая находится на улице Чонкадзе. Стоимость карты та же: 2 лари; путь в одну сторону обойдется еще в 3 лари, а прокатиться на аттракционах можно за 3,50 и выше. Очень рекомендуем увидеть закат над Тбилиси с колеса обозрения! Кабинки его современные, закрытые, так что бояться нечего.

– С ж/д вокзала Тбилиси поезда отходят в Батуми, Кутаиси, Боржоми, Зугдиди, Ереван и Баку. Билеты можно покупать в кассах, можно на сайте tickets.railway.ge и matarebeli.ge (у сайтов есть и русская, и английская версии), а можно и в PayBox, которые расположены по всему городу. Указывать паспортные данные при покупке билета обязательно!

Кутаиси

Аэропорт имени царя Давида Строителя находится в нескольких километрах от Кутаиси, в поселке Копитнари. От него в направлении Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Местии ходят автобусы Georgian Bus. Цена билета зависит от направления и начинается от 20 лари / $8. Это – самый удобный способ добраться до крупных туристических мест Грузии.

Кстати, эти же автобусы помогают добраться в этот аэропорт из Тбилиси. Вам только стоит подойти в бар «Варшава» на улице Пушкина (недалеко от площади Свободы), и вам скажут, какой рейс автобуса будет ближе к вашему вылету, и продадут билет.

По городу Кутаиси передвигаться можно на такси и автобусах. Карточной системы, как в Тбилиси, здесь пока нет, так что платить нужно по старинке, мелочью. Автовокзал, с которого отходят микроавтобусы и такси в сторону Боржоми, Цхалтубо, Батуми, Тбилиси и других мест, находится возле старого McDonalds. Вывески, указывающие вам путь к фаст-фуду и транспорту, находятся почти по всему городу.

Батуми

Аэропорт Батуми находится относительно недалеко от центра. На такси до города можно добраться за 10 минут и 10 лари / $4. Магию чисел продолжает автобус номер 10, который связывает аэропорт с центром. Однако, проезд в нем обойдется в 40 тетри / 16 центов.

По городу также можно перемещаться на автобусах, но так как он не очень большой, лучше выбрать велосипед. Муниципальный прокат Batumvelo предлагает прокат по цене 1 лари / 40 центов за полчаса, и пункты с велосипедами вы увидите практически по всему городу и вдоль приморского бульвара. Для этого нужно приобрести карту в инфо-центре рядом с канатной дорогой, и пополнить ее на нужную сумму.

Кстати, канатной дорогой тоже рекомендуем воспользоваться – никакие карты для нее не нужны, билет покупается в кассе.

Чтобы уехать из Батуми в другие города Грузии, нужно пойти на центральный автовокзал, или, как вариант, на автовокзал у батумского рынка. Оттуда ходят маршрутки и такси в различные уголки Аджарии, а также в более крупные города. Однако, чтобы уехать в Тбилиси или приехать в Батуми из Тбилиси на чем-то, помимо поезда, настоятельно советуем воспользоваться комфортабельным автобусом Metro Bus: время отправления рейсов очень удобное, в сиденья встроены мониторы, где вы можете смотреть фильмы; проводник предлагает кофе, чай и воду. В общем, это гораздо удобнее мини-автобусов.

В сторону Тбилиси они отправляются с нового автовокзала Батуми на улице Гоголя, а из Тбилиси – с вокзала Ортачала.

Местия и Амбролаури

В горные поселения Местия (Сванети) и Амбролаури (Рача) летают маленькие самолеты из аэропортов Тбилиси/Натахтари и Кутаиси. Уточнить расписание и купить билет можно на сайте компании Vanilla Sky. Полет из Тбилиси обойдется в 65 лари / $26, из Кутаиси – в 45 лари / $18.

Пока что на этом все. Скоро расскажу немного о деньгах, мобильной связи и других важных вещах.

Текст публикуется с разрешения автора

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