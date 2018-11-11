Как не срываться на детях, когда вы на грани. Блог Маши Ефросининой

У всех родителей бывают моменты, когда дети выводят из себя – как правильно поступить в такой ситуации?

Мне стали очень часто задавать вопрос: как держать себя в руках и не накричать на ребёнка, когда он очень сильно выводит вас из себя?

Недавно у меня была встреча с женщинами в Кременчуге. Одна из них встала и спросила: «Скажите, Маша, а вы кричите на ваших детей?» Я ответила: «Ну, конечно». И все зааплодировали – потому что поняли, что я такой же нормальный человек, как и все.

Хотя я, конечно, не сторонница того, чтобы крик и, уж тем более, рукоприкладство были главными воздействиями на детей для их послушания. Я никогда не бью своих детей, но крикнуть могу. В каком случае? Например, если кто-то прольёт красный смородиновый компот на бежевый диван. Тогда оно вырывается само по себе. Другое дело, что ни в коем случае ребёнка нельзя обзывать, угрожать или кричать так зверски, что он потеряет дар речи. Я противница этого. Но у меня есть так называемый «железный тон». В таких случаях моя старшая дочь говорит: «Мама, лучше бы ты кричала».

Если переходить конкретно к вопросу, то нужно стараться брать себя в руки. Самый элементарный совет – это делать вдох-выдох. Это сложный процесс, особенно когда ты видишь красную лужу на диване, который ты только что почистила – и понимаешь, что нужно будет диван менять. Но вдох-выдох точно нужно сделать.

Если вы сорвались и крикнули – нужно идти и извиняться

Второй совет: я всегда себе говорю, что это мне вернётся. Такое интересное оружие я придумала против себя самой: когда-нибудь дети крикнут на меня обязательно. Поэтому я стараюсь себя сдерживать. Дети знают, что мама у них строгая и может чётко, с металлом в голосе сказать, что нужно сделать. Но такой крик, чтобы сотрясались стены, во-первых, ничего не даст. Во-вторых, вас будут бояться ваши дети. В-третьих, они будут дёргаться при каждом повышении вашего голоса. И не могу сказать, что это эффективно сказывается на воспитании. А вот постараться объяснить, иногда не очень нежным тоном – можно.

Поэтому надо брать себя в руки. Или покричать в ванной комнате. Но если совсем уж вывели из себя – крикнуть можно разок. И если вы не успели сделать вдох-выдох или сосчитать до десяти, сорвались, крикнули – нужно идти и извиняться. Не сразу, потому что самой нужно перекипеть, но когда такое случается – я извиняюсь перед детьми. Говорю: «Я понимаю, что ты нашкодил или подвёл меня, но крик в таком случае – не решение проблемы».

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