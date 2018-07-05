Как не сгореть на работе. Блог Ирины Говорухи

Работа – это, прежде всего, удовольствие и источник энергии, а не повинность и каторга

На днях подслушала разговор двух пожилых дам. Одна солировала, а вторая поддакивала, перекатывая за щекой карамельку:

- Дочке исполнилось четыре месяца, когда я вернулась на службу. Просто запускался интересный проект, в котором давно мечтала поучаствовать. Пришлось малую отдать в ясли. Как вспомню, сердце кровью обливается. На улице метет, а я буксую в снегу и тащу ее укутанную в три одеяла. Прихожу забирать, а у Ирки такие огромные глаза, будто у забытого пса под дверью универмага.

Поддакивающая дама смачно сглотнула и заметила:

- Но ты же так любила свою работу.

У рассказчицы загорелись глаза, как две галогенные лампы, и она переключилась на какие-то засекреченные чертежи.

Мой любимый преподаватель психологии сгорел на работе. Он постоянно был занят: лекции, семинары, защиты дипломных, научные статьи, монографии и доклады. Всех студентов потока знал по именам. По выходным дням устраивал заседания круглого стола, после пар – дискуссии, во время отпуска – бесплатные факультативы. Потом вышел на пенсию и умер. Открыл входную дверь, швырнул портфель в кресло, взглянул на свой притихший дом и сполз по стене, предусмотрительно отключив от сети сердце.

Я не могу без творчества. Даже язык не поворачивается назвать это работой. В отпуск мы едем с двумя компами, и новое эссе пишется у бассейна, в экскурсионном автобусе, у Эйфелевой башни, на пароме “Анастасия”, на подъезде к Одессе, у десятого причала, на Карловом мосту или в холле чопорного немецкого отеля. Главное – не останавливаться и продолжать плести из слов хоть памфлеты, хоть очерки, хоть белые стихи.

В фильме Ирония судьбы. Продолжение некое недоумение вызывает Ираклий, работающий высокопоставленным менеджером в компании Билайн. Он повсюду носит с собой гарнитуру и решает рабочие вопросы, даже целуясь в новогоднюю ночь.

В Японии участились случаи смерти на рабочем месте. В 2009 году один из самых крупных банков разрешил своим работникам уходить с работы на три часа раньше для ухода за детьми и престарелыми родителями. Из 7 тыс. человек персонала этим правом воспользовались только 34. В 2000 году от переработки умер даже премьер-министр Кэйдзо Обути. Он трудился по 12 часов в день и за полтора года работы использовал только три выходных дня.

Над одной и той же задачей можно просидеть сутки, а можно справиться за час

На самом деле работа – это, прежде всего, удовольствие и источник энергии, а не повинность и каторга. Ее предназначение не грезить с понедельника о воскресенье и не приползать домой без задних ног. Ее суть не в количестве отработанных часов, а в качестве сделанного. Ведь над одной и той же задачей можно просидеть сутки, а можно справиться за час. Она не должна быть упреком, повинностью, ссылкой, и чтобы всегда “могла подождать, пока мы показываем ребенку радугу, потому что радуга не будет ждать, когда мы закончим работу”.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь