Как не проспать свою жизнь. 7 уроков античных философов, которые работают до сих пор. Блог американского писателя Дариуса Фору

7 уроков продуктивности от античных философов, которые нужно применять в современной жизни

Повышение продуктивности – одно из достижений современного человека ещё с начала цивилизации. Почему-то мы уверены, что продуктивность стала важна лишь после индустриальной революции. Возможно, в силу того, что сами живём очень интенсивно и испытываем потребность оптимизировать время – особенно в ХХІ столетии.

Но это не так. Продуктивность была важнейшим вопросом ещё со времён древней восточной и западной философии. Эта тема универсальна. Я уверен, что желание лучше распределять время заложено в нас от природы.

Именно это и означает продуктивность. Если копнуть глубже, все мы понимаем ограниченность нашего времени. Мы с вами прекрасно осознаём, что не становимся моложе. Часы тикают. Время не замедляется ни для кого. И нам нужно как-то его использовать. А без чёткой стратегии мы тратим его так, как будто имеем неограниченный доступ.

Мы часами смотрим отупляющие ТВ-шоу и фильмы. Мы проводим слишком много времени в соцсетях, наблюдая за жизнью тех, кто нас вообще не интересует. А когда в нашей жизни и карьере не наблюдается прогресса, мы ноем: «Почему наша жизнь такая плохая и пустая?» Потому что вы тратите ваше чёртово время зря! Вот почему.

Мы можем достигнуть многого в жизни. Но успеваем так мало за день

Время сказать «нет» бесполезной трате времени на то, что приносит исключительно кратковременное удовольствие. Время сказать «да» продуктивной жизни, с лучшим здоровьем, обеспеченностью и внутренним удовлетворением.

Давайте начнём с 7 уроков продуктивности от самых выдающихся философов в истории. Эти уроки были очень полезны для меня – надеюсь, будут и для вас.

1. Не пытайтесь сделать больше

«Бойтесь бесплодия загруженной жизни» – Сократ

Кто ещё мог дать такой фундаментальный совет, как не Сократ? Отец западной философии понимал, насколько легко заполнить свою жизнь бесполезными вещами.

Что произойдёт, если вы это сделаете? Загруженность ведёт к непродуктивности. В итоге вы выполните всё заурядно. Вместо этого, направьте ваше время и энергию на несколько важных вещей.

Не берите на себя слишком много заданий и ответственности. Мы часто хотим получить как можно больше от жизни. Самый важный урок по продуктивности – это понять, что вам не нужно делать больше. Вам нужно делать столько же за более короткий срок. Как этого достигнуть, вы увидите дальше.

2. Выполняйте 3-4 важных задания ежедневно

«Маленькое свершение лучше великого провала» – Платон

Время парадоксально. Жизнь длинна, а наши дни коротки. Мы можем достигнуть многого в жизни. Но мы успеваем так мало за день.

Как только вы поймёте это, вы уже не будете пытаться сделать невозможное за обычный день. Расслабьтесь. Ежедневно понемногу развивайтесь. Ставьте себе всего три-четыре важных задания ежедневно для достижения цели в жизни. Если же у вас нет чётких целей – это не конец света. Стремитесь к универсальным вещам, таким как саморазвитие, счастье и хорошие отношения. Становитесь лучшей версией себя.

Но помните о том, что дни коротки – не выполняйте больше 3-4 заданий за день.

3. Наслаждайтесь работой

«Работая с удовольствием, вы делаете результат совершенным» – Аристотель

Ставьте цели. Но не ограничивайтесь только ними. Вместо этого, уделите внимание процессу работы.

Легко мечтать о вещах, которые мы хотим делать в будущем. Но это неправильная установка. Так мы рискуем пожертвовать настоящим ради будущего. Неважно, как тяжело вы работали сегодня, никогда не рассматривайте это как жертву.

В итоге вы разочаруетесь. Лучше получайте удовольствие от работы. Гордитесь ей. Это не только приведёт к лучшим результатам, но и принесёт вам смысл в жизни.

4. Избавьтесь от помех

«Хотите спокойствия – делайте меньше. Или (правильнее) делайте что-то нужное. Делайте меньше, но лучше. Так как многое из наших дел или разговоров не нужны. Если вы сможете избежать их, вы обретёте покой. Но чтобы избавиться от нужных действий, нам также следует избавиться от ненужных предположений» – Марк Аврелий

Избавление – это ключевая стратегия для всех продуктивных людей. Вы должны избегать не только ненужных заданий, но и всего, что отвлекает вас.

Чем больше вы отбрасываете, тем больше концентрации и спокойствия получаете. Взгляните на себя как на скульптуру. Вы – это огромный камень. Ваша задача – избавиться от лишней массы так, чтобы в результате получилось прекрасное произведение искусства.

Соцсети захламляют ваше сознание? Избавьтесь от них. Некоторые люди причиняют вам боль и страдания? Вычеркните их из своей жизни. Отбрасывайте от себя всё, что негативное влияет на ваш рассудок и продуктивность.

5. Держите эго под контролем

«Не обвиняй и не превозноси себя» – Плутарх

Как отметил известный римский биограф Плутарх, эго любит похвалу, но также оно любит и самобичевание. Фактически, ваше эго любит любое внимание.

Не подпитывайте собственное самолюбие. Всё, что вам нужно, это осознавать его наличие. Большинство людей живут даже без понимания, что их эго постоянно влияет на работу.

Когда вы слишком вините себя за неправильные поступки, вы начинаете ненавидеть себя – как, впрочем, и все вокруг. Если всё наоборот, то вы впадаете в нездоровую любовь к себе. Это также называют нарциссизмом. В малых порциях он ещё никому не повредил. Но когда вы перебарщиваете, то это влияет на качество работы. Следовательно, не вините и не превозносите себя. Вместо этого, радуйтесь процессу, а не результатам.

6. Двигайтесь только вперёд

«Неважно, насколько медленно вы идёте, если идёте без остановок» – Конфуций

Один непродуктивный день может повредить всей динамике. И может откинуть на месяцы назад. Никогда не недооценивайте, насколько сложно жить продуктивно.

И примите, что большинство людей в вашем окружении не поймут вас. «Что случится из-за одного коктейля?» Очень многое. Даже когда отдыхаете, делайте что-то приближающее вас к цели. Читайте книги, занимайтесь спортом, пишите.

Неважно, насколько эти усилия незначительны – просто не останавливайтесь и продолжайте движение вперёд.

7. Будьте системными

«Великие свершения состоят из маленьких дел» – Лао-Цзы

Понимаем мы это или нет, но все наши поступки являются частью системы. Первое, что мы делаем, когда просыпаемся, когда приходим на работу, как много работаем, где работаем, что едим, работаем или нет – и так далее.

Все ваши маленькие поступки собираются воедино в жизненную систему. И это приносит свои плоды: больше счастья, смысла, здоровья и благосостояния – всё это результат системы.

Так что, если у вас нет продуктивной системы – создавайте. Как сказал Лао-Цзы, подумайте о маленьких делах. Как и всё в жизни, маленькие вещи ведут к большим. И вам решать, какую большую вещь вы получите.

Хотите ли вы что-то хорошее или плохое? Последнее требует траты времени, первое – ежедневных продуктивных действий. Что вы выбираете?

Перевод НВ

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