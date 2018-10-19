Как научиться управлять своей жизнью. Блог Михаила Лабковского

Можно долго рассуждать, что мы марионетки в руках судьбы. А можно раз и навсегда научиться самостоятельно управлять своей жизнью

Проблема не в том, что у одного человека от природы больше «бонусов» в виде тонкой талии, гениального ума и какой-то удивительной сверхспособности зарабатывать деньги, не напрягаясь, а у другого – нет. Она заключается в том, что одни люди берут и делают, а другие «накручивают сопли на кулак». Если копнуть глубже, у всех есть свои слабые и сильные стороны. Только одним это совершенно не мешает жить так, как им хочется, пока другие смотрят и завидуют.

Первая причина этого явления – низкая самооценка. Когда ты ни капли не веришь в себя, тебе очень сложно с любыми исходными данными добиться хорошего, желанного результата. Ты даже не заикнёшься о высокой зарплате (куда тебе?), не подойдешь к парню, который тебе нравится (ну, а что он сможет в тебе найти?), не рискнёшь заявить о себе и своих талантах, сидя на попе ровно в скучном офисе.

Успешные люди тем и отличаются, что им ничего не стоит продолжить свой путь вперед

И решение этой проблемы довольно простое (я обойдусь без набившего оскомину «займись своей самооценкой»). Научись принципу успешных людей хотя бы поверхностно: «глаза боятся – руки делают». Ну окей, откажут тебе, ничего страшного. Успешный человек смещает фокус внимания с себя, такого трепетного и ранимого, ему более интересно Делать Дело, а не оценивать свою компетентность по сравнению с другими.

Вторая причина: ты фиксируешься на неудачах. Какая-то неприятная мелочь настолько выбивает тебя из колеи, что ты даже не будешь пробовать по второму разу. Недавно консультировал начинающую актрису. Для неё стал неожиданным открытием тот факт, что все работники сферы шоу-бизнеса в начале карьеры ходят на кастинги каждый день – и что если в 20 местах откажут, в 21-е возьмут.

А теперь, если серьезно, прекрати списывать неудачи на обстоятельства.

Освободись от стереотипной реакции

Я не люблю все эти разборки, из серии «в раннем детстве на меня в зоопарке плюнул верблюд, с тех пор я не способна принимать отказы». Серьёзно? Конечно, надо относиться к себе бережно, но твоя психика – не китайская ваза, чтобы стоять на самом видном месте и собирать пыль. Ничего страшного, если тебе скажут «нет», и хорошая идея обернется провалом.

Успешные люди тем и отличаются, что им ничего не стоит встать на ноги, отряхнуться и продолжить свой путь вперед. Правильный урок, который преподносит нам любой промах, – чисто технический. Вместо «да я больше даже пытаться не буду» можно сделать более простой вывод: «если я прихожу на собеседование, не имея ни малейшего представления о том, чем занимается компания, скорее всего, меня не примут».

Научись относиться к жизни проще и более приземленно – и не трогай, пожалуйста, свою личность. Дело не в тебе персонально, дело в ситуации. Но только ты можешь ее разрулить.

Кто виноват?

Конечно, в жизни у всех бывают не просто неудачи, а какие-то незапланированные сюрпризы, и необязательно приятные. Но это совсем не значит, что ты не можешь контролировать то, что находится в твоей компетенции. Например, если парень мечты уже занят, можно не обламываться и начинать искать нового. А если у тебя сейчас туго с финансами, можно либо кризис винить, либо начать зарабатывать столько, сколько тебя устроит.

Знаешь, жадность тебя точно до добра не доведёт: пока ты ведёшь активную калькуляцию, кому больше досталось от небесной канцелярии, ты упускаешь лучшие возможности в своей жизни. И да, пока ты читаешь этот текст, какой-нибудь китаец где-нибудь в провинции Хуань случайно купил лотерейный билетик – и случайно этот билетик оказался выигрышным. А очередная голливудская актриса пьет шампанское и читает сценарий, который ей только что Вуди Аллен прислал. И что? Ответь честно: значит ли это, что жизнь тебя обделила?

Научись искренне любить и радоваться тому, что у тебя уже есть. Только с таким подходом ты сможешь получить больше. Потому что в противном случае тебе всегда будет мало, ты всегда будешь «менее удачливой» и судьба с тобой никогда не будет считаться. Смени «Боже, зачем мне все это» на «Боже, это все я!».

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

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