Как научиться пить воду. Блог Татьяны Годард

То, что надо пить много воды, знают все, но зачем и как правильно это делать – немногие

Да и пить воду – сомнительное удовольствие при нынешнем изобилии гораздо более вкусных напитков. На самом деле, вода нам необходима – для здоровья, красоты, хорошего метаболизма, а научиться пить ее совсем не сложно.

Вода нужна для работы всех органов и систем, включая пищеварительную. А если хорошо работает желудок, вы себя отлично чувствуете, у вас много энергии, отличное состояние кожи и нет скачков аппетита. Вода необходима для хорошего метаболизма, она активизирует обменные процессы, благодаря чему мы быстро худеем и без труда поддерживаем вес в норме. Вода выводит из организма токсины, а это прекрасное здоровье и самочувствие. Для того чтобы запустить процесс переработки жиров, опять же, нужна вода, поскольку только насыщенные водой клетки могут растворять жир. Кроме того, при быстром похудении кожа часто обвисает, и решить эту проблему можно употребляя достаточно воды.

Много пить нужно в любой сезон, но в жаркое время года это особенно важно, потому что мы теряем больше жидкости. Рекомендуется выпивать порядка 2,5 литров чистой воды, причем соки, чай, кофе, кефир и прочие напитки сюда не входят. Запомните – альтернативы чистой воде нет и быть не может. Даже если это вода с лимоном, то, на самом деле, уже не вода, а еда. Точно так же – фрукты и ягоды, хотя и содержат много жидкости, чистую воду заменить не могут.

Рассчитать минимальное для вас потребление воды можно по простой формуле: вес умножаем на 30. В жару, во время тренировок, а также, если ваша работа связана с физическими нагрузками, при которых повышается потоотделение, нужно дополнительное количество воды (минимум +500 мл). С потом выходит натрий, а снижение его содержания в крови приводит к плохому самочувствию, вызывает головную боль, возможны головокружение, рвота, потеря сознания.

Много пить нельзя только людям с заболеваниями, при которых объем жидкости в организме должен быть ограничен. Это, например, гипертония и некоторые другие сердечные патологии, заболевания печени, надпочечников, почек, гипотиреоз. Сколько пить при упомянутых проблемах со здоровьем решается индивидуально, на консультации с врачом.

Так как же научиться пить, причем пить правильно? Вам помогут несколько простых правил. Сразу, как проснулись, выпивайте два стакана воды комнатной температуры. Это “запустит” пищеварительную систему, подготовив ее к приему пищи. А также поможет работе желудка.

Потом в течение дня пейте два стакана воды за 10 минут перед каждым основным приемом пищи и один стакан перед перекусом, да и вообще перед любым приемом еды, даже если вы решили съесть конфету.

Если пить воду до еды, она омывает стенки желудка, снимая с него слизь с остатками пищи. При этом удаляется “старый” желудочный сок и вырабатывается свежий, что существенно улучшает пищеварение.

Если вы будете пить перед едой, ко всему прочему, быстро похудеете. Во-первых, ускорится метаболизм, а во-вторых, наполнение желудка водой вызовет чувство сытости, так что в итоге вы съедите меньше. Проводились научные исследования, когда люди, не меняя рациона, просто пили перед едой, в итоге они за месяц теряли только за счет этого 2-5 кг.

А вот во время еды пить нельзя – ни воду, ни другие напитки. Так пища плохо пережевывается, а пищеварение начинается у нас во рту. Организму нужно “понимать”, что именно мы собираемся съесть и выработать соответствующие ферменты для облегчения пищеварения. В итоге усваивается максимум полезных веществ, наступает более быстрое насыщение при небольших порциях. Благодаря этому уходят лишние килограммы.

Кроме того, если запивать еду, в желудок поступают слишком крупные куски не пережеванной пищи. Они не успевают перерабатываться, и запускаются процессы гниения. Кроме того, любая жидкость разбавляет желудочный сок, и пища переваривается дольше. Организму приходится вырабатывать в несколько раз больше желудочного сока и ферментов, поскольку они вымываются водой. Мало того, что органы пищеварения работают на износ, возникают метеоризм, тяжесть в желудке, развиваются гастрит, панкреатит и печеночные заболевания.

Еще один важный момент. Если пить во время или сразу после еды, особенно напитки прохладнее комнатной температуры, пища “пролетает” через желудок, почти не задерживаясь. Отсюда — чувство постоянного голода и переедание.

Альтернативы чистой воде нет и быть не может

В идеале пить воду после еды можно только через час. И потом без ограничений до следующего приема пищи. Пить сразу после еды обычно хочется, если перебор со сладким, соленым или острым. Если пить все же нестерпимо хочется, прополощите рот водой комнатной температуры: столько раз, сколько нужно для утоления жажды.

Чтобы приучить себя выпивать в день достаточно воды, носите с собой бутылку и отпивайте из нее маленькими глотками. Очень важно регулярно поить детей: они много двигаются и, особенно в жаркую погоду, вода из организма испаряется очень быстро. Важно понимать, что пить мы хотим далеко не всегда. Это связано с индивидуальными особенностями передачи и восприятия импульсов в нервных клетках. И желание попить возникает либо после приема острого, сладкого или соленого, либо когда организм уже обезвожен и вопит о помощи. Когда вы привыкнете пить регулярно, вы будете хотеть это делать регулярно.

Стоит учесть, что кофе и черный чай не только не заменяют воду, они обезвоживают организм. Ни в коем случае нельзя запивать еду чаем – могут развиться панкреатит и желчнокаменная болезнь. Танин в чае быстро превращает белок в те самые камни, которые потом собираются в желчном пузыре.

Ни в коем случае нельзя пить сладкую газировку: консерванты, красители подавляют иммунитет и провоцируют ряд заболеваний. Кроме того, сладкая газировка – прямой путь к ожирению: все равно, что есть сахар. Причем газированные напитки без сахара даже опаснее. Сахарозаменители наносят фатальный ущерб здоровью и нервной системе. Опасайтесь газировки с витамином С: в сочетании с консервантом бензоат натрия (Е211) это мощный канцероген.

Кроме воды, между приемами пищи, пейте зеленый или травяной чай. Фреши не рекомендуются, поскольку овощи и фрукты лучше потреблять целиком, с клетчаткой. Можно настаивать вкуснейшую воду на лимоне и мяте. Вместо лимона подойдет грейпфрут или апельсин.

Напитки должны быть чуть ниже комнатной температуры, но ни в коем случае не из холодильника: в жару от холодных напитков и еды легко простудиться и заболеть ангиной.

Пить или не пить — решать, конечно, вам, но не забывайте, что вода дает нам красоту и здоровье. Здоровья вам и жажды жизни!

Другие советы Татьяны Годард читайте на thebroccolitrick.com

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