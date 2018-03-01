Как научиться быстро и эффективно принимать решения. Блог Ричард Брэнсона

Все мы являемся суммой наших решений – как в бизнесе, так и в личной жизни

“Любой из нас в течение дня принимает множество решений. Но как часто мы задумываемся о каждом принятом решении и тех последствиях, которые оно за собой повлечет? Ведь все мы являемся суммой наших решений – как в бизнесе, так и в личной жизни”, – пишет Ричард Брэнсон в блоге для Virgin.com.

Некоторые лидеры подходят к принятию решений одинаково. Такой способ может показаться логичным, ведь обеспечивает согласованность и надежность. Но как судья каждый мяч судит по его качествам, так и умный лидер знает, что судить о каждом вопросе нужно, основываясь на его особенностях.

Решения можно классифицировать по-разному, но мне представляется, что эффективней всего делить их на обратимые и необратимые. Об этом, к слову, писал как-то Джефф Безос.

Фактически, большинство принимаемых нами решений не обязательно должны быть окончательными – они могут быть обратимы. Даже когда они кажутся определенными, всегда можно дать задний ход. Вы можете зайти в дверь, посмотреть, как там, и выйти, если ничего не получится. Лидерам бизнесов, стремящихся быть инновационными и находчивыми, нужно принимать множество обратимых решений.

Слишком многие воспринимают любое решение как необратимое

Я часто так поступаю. Например, когда мы запускали Virgin Atlantic, то договорились с Boeing, что сможем вернуть самолет через год в случае, если авиакомпания не заработает. К счастью, нам не пришлось этого делать. Но если бы что-то пошло не так, я смог бы выйти через эту дверь.

Конечно, некоторые решения настолько масштабны, что требуют очень тщательного обдумывания, консультаций, дискуссий и времени. Но их крайне мало.

Слишком многие лидеры воспринимают каждое решение как необратимое и, в результате, делают его таковым. Как следствие – медленные процессы, длительные и трудоемкие встречи, потеря подходящего момента.

Важнее всего различать, какие решения обратимые, а какие – нет. Так что принимайте решения, учитесь и становитесь лучше.

Перевод НВ

Изначально опубликовано на Virgin.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь