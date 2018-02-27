Как наладить конструктивный диалог с кем угодно: четыре принципа. Блог Натальи Тарченко

Ненасильственное общение — это создание новой культуры коммуникации, в основе которой лежит сотрудничество

Все мы несколько раз в день эмоционально объясняем детям, родным, коллегам, почему надо сделать так, как мы считаем нужным. Зачастую это приводит к недопониманию и даже агрессии. Я долго искала способ, который поможет превратить любой разговор в конструктивный диалог. Ответом стал метод ненасильственного общения.

Сперва мне казалось, что ненасильственное общение (ННО) — это умение убедить всех в своей правоте с помощью приятных слов без криков и истерики, чтобы в итоге все получилось, как я хочу. Но глубина метода состоит как раз в том, что ты не обязательно выиграешь спор. Оказывается, никто не должен никого “замочить”. Вместо этого вы ставите себя на место оппонента, пытаетесь понять его эмоции и потребности, затем озвучиваете свои потребности и в итоге вместе находите решение. Например:

“Сколько можно опаздывать! Ты всех нас подвел!”

Или

“Ты опоздала на 40 минут, я растерян, когда не знаю, сколько еще тебя ждать. Мы не могли начать совещание. А мне нужно планировать свой день, в следующий раз предупреди заранее, пожалуйста”.

Эти два высказывания проиллюстрируют 4 главных принципах ненасильственного общения.

Наблюдение. В любой ситуации вы сперва наблюдаете и озвучиваете, что видите, но ни в коем случае не оцениваете. “Сколько можно опаздывать!” — это оценка. “Ты опоздал на 40 минут” — это констатация факта, как и “Я просил помыть посуду, но тарелки до сих пор грязные”.

Чувство. Мы привыкли скрывать свои чувства, но часто именно в них корень конфликта. Оппонент, да и вы сами, можете не понимать, почему так себя ведете. Метод ННО учит не бояться озвучивать свои переживания. Например: “Я растерян, когда не знаю, сколько еще тебя ждать”, “Я сержусь, когда ты не выполняешь свои обещания”.

Потребность. Поведение человека базируется на потребностях. Они стоят за любым нашим действием. А конфликты случаются, когда эти нужды не удовлетворены. Базовые потребности у всех людей одинаковые — безопасность, внимание, потребность быть эффективным, услышанным и так далее. Так что следующий шаг — озвучьте свою потребность.

Просьба. Завершить коммуникацию стоит четкой просьбой, а не жестким требованием. “В следующий раз, пожалуйста, предупреждай заранее” вместо “Ты обязан отчитываться о каждом своем шаге”.

Мы привыкли скрывать свои чувства, но часто именно в них корень конфликта

Основоположник ННО Майкл Розенберг называет такую коммуникацию языком жизни, языком потребности. Такой подход помогает осознать, как мы порой агрессивно выражаем свои мысли, и научиться слушать других. Мы не идем на поводу у автоматических реакций, не бросаемся обвинениями и оскорблениями, а стараемся почувствовать человека и установить с ним связь. Это совершенно другой уровень общения. И важно начать практиковать его как можно раньше, чтобы избежать бесполезных, а порой и разрушительных конфликтов в будущем.

Метод ННО приобретает популярность во всем мире, и Украина не исключение. Учителя уже начинают использовать метод ненасильственного общения в коммуникации с учениками. Второй шаг – научить этому детей. Во время обучения персонала нашей школы эксперт по ненасильственной коммуникации Эва Рамбала рассказывала, что в Венгрии есть несколько учебных заведений, где дважды в неделю у детей проходят уроки по медиации конфликтов. Ученикам помогают распознавать эмоции, выявлять потребности и так далее.

Недавно я стала свидетелем ситуации: двое мальчиков сидели в библиотеке, один пытался сосредоточиться и читать книгу, а второй цеплялся к нему. Обычно в такой момент дети либо обижаются и плачут, либо начинают толкаться и кто-то получает в нос. Я была удивлена, когда услышала: “Ты меня отвлекаешь. Я злюсь и уже очень хочу тебя ударить”. Благодаря примеру наших учителей дети начинают использовать приемы ненасильственного общения и учатся коммуницировать на уровне взрослых.

Чтобы увидеть результаты этого метода, требуется время. Это не та ситуация, когда купил кондиционер и теперь в помещении всегда будет приятная температура. Ненасильственное общение — это игра в долгую, это создание культуры и новой среды. Последние столетия люди развивались в постоянной борьбе за выживание. Но пришло время сделать шаг вперед. И чем больше будет ненасильственной коммуникации, тем быстрее цивилизация перейдет на новый уровень — уровень сотрудничества.

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