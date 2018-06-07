Как найти свою формулу счастья. Блог Ирины Говорухи

Пауло Коэльо в Дневнике Мага писал: “Каждый ищет счастье по-своему, и не существует образца, который можно передать другим”

В детстве, после поездки во Львов и экскурсии в аптеку Под черным орлом придумала игру. Выставляла на кухонный стол бутылочки, баночки из-под лекарств, майонеза и смешивала в них соду, уксус, масло, специи, розовое варенье и таблетки аспирина. Представляла себя лекарем, мистическим алхимиком, выводящим формулу долголетия, любви и счастья. Думала: “Вот выпьет человек мою микстуру, у него тут же поднимется градус настроения и жизненный тонус”.

Спустя много лет поняла, что ничего не выйдет. Не получится. У невидимого нет формул. Его невозможно затолкать в сосуд и продавать по миллилитрам. Взвесить, расфасовать по пакетам и принимать три раза в день после еды. Его нельзя разобрать на атомы, на молекулы, на фразы. Нацарапать на золотом слитке секретный код и спрятать подальше от глаз. Это не парфюм. Не парадигма. Не аксиома. Это – состояние.

Мой дед чувствовал себя абсолютно счастливым, когда вечерами садился у жарко натопленной печи и плел из ивовых прутьев корзины. Прихлебывал крепкий узвар и рассказывал небылицы. Моя тетка испытывала душевный подъем в момент просмотра фигурного катания. Ставила перед собой конфетницу полную “Рачков” и с замиранием сердца следила за выступлениями Марины Климовой и Сергея Пономаренко. Затем ей подарили документальный роман “Слезы на льду”, и женщина просто плакала от счастья. Соседка переживает весь спектр радости, когда муж возвращается после рыбалки с полной сеткой карасей. Говорит, что у него столько гордости в глазах, что хочется пуститься в пляс. Я ликовала, когда к чаю пекли тертый пирог со смородиновым вареньем, а мама откладывала свои бесконечные тетради по русскому языку и смотрела вместе со мной Все реки текут.

То, что делает счастливым одного, может превратить в абсолютно несчастного другого

Со временем счастье стало меняться, приобретая взрослый скептицизм и совершенно другое звучание. Появилась зависть, ирония и желание большего. Захотелось платье, как у Сары Джессики Паркер, отправиться в кругосветное путешествие и картину в стиле энкаустики, то есть нарисованную утюгом. Ведь как говорил Пелевин: “В разном возрасте счастье имеет разный вкус”.

Счастье у каждого свое и то, что делает счастливым одного, может превратить в абсолютно несчастного другого. Для кого-то оно в мелочах, а для кого-то – в глобальном. Для одного – построить деревянный дом, а для другого – найти щепку для костра. Научиться молчать, или, напротив – научиться говорить. Больше не слышать или наконец-то услышать. Уехать на острова или же самостоятельно выйти из дома. Попробовать Глаз Дракона или распробовать вкус жизни.

Текст публикуется с разрешения автора

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