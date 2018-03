Как найти общий язык с любым человеком: 11 правил. Советы Тревиса Бредберри

Чтобы поладить с человеком, не нужно бояться показать свою уязвимость

Слишком многие люди заблуждаются, считая, будто способность наладить контакт с другими – естественное качество, которому невозможно обучиться и которое свойственно лишь отдельным счастливчикам. На самом деле, эту способность можно контролировать – это вопрос эмоционального интеллекта.

Исследование, проведенное Метью Либерманом из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, показывает, что социальные контакты – такая же фундаментальная потребность человека, как пища, вода и крыша над головой. Например, он обнаружил, что социальную боль, например, при потере отношений, мы испытываем той же частью мозга, что и боль физическую.

Первоочередная функция этого участка мозга – предупреждать об опасностях ради нашего выживания. Все это дает нам понять, как важны и могущественны социальные связи.

Как писал Ральф Николс: “Базовые потребности человека – это потребность понимать и быть понятым”.

МРТ мозга показывает, что социальное и аналитическое мышление задействует абсолютно разные нейронные сети. Они действуют подобно качелям. Когда вы включаете аналитическое мышление, социальная часть мозга затихает. Но едва заканчиваете, социальная сеть возвращается к жизни. Социальное мышление – базовая настройка мозга.

Если учесть, что социальные связи являются базовой потребностью человека, то можно предположить, будто найти контакт с любым человек достаточно легко. К сожалению, это не так. Вопреки нашим собственным интересам, подводят стеснительность, самосознание, цинизм, гордость, дух соперничества, ревность и высокомерие.

Если вы избавитесь от этого багажа, то сможете наладить контакт с кем угодно – даже с теми, кто за свой аналогичный багаж все еще держится. Дам несколько советов, как быстро наладить связь при встрече с человеком.

Произведите сильное первое впечатление. Исследования показывают, что большинство людей решают, нравитесь вы им или нет, в первые семь секунд встречи. Все оставшееся время беседы они лишь оправдывают для себя эту первую реакцию. Это может показать ужасным, но знать об этом полезно.

Первое впечатление тесно связано с языком тела. Осознание собственных жестов, выражения лица и тона голоса (и стремление сделать их позитивными) сделают вас притягательными, словно магнит. Воодушевленный тон, не скрещенные руки, глазной контакт и обращенность тела по направлению к говорящему являются теми формами позитивного языка тела, которые часто используют люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Такой язык тела может изменить ход разговора. Правда в том, что то, как вы говорите, более важно, чем то, что вы говорите.

Будьте первым, кто копнет глубже. Первые беседы с новыми знакомыми, как правило, довольно поверхностны. Мы рисуем аккуратный собственный образ, придерживаемся милых и безопасных тем. Говорим о погоде и общих знакомых, делимся базовой информацией друг о друге. Но если вы по-настоящему хотите наладить контактом с человеком, попробуйте повысить ставки и показать истинного себя. Не нужно погружаться в слишком личное, однако важно дать человеку понять, чем вы по-настоящему увлечены. В большинстве случаев, если откроетесь вы, то откроется и другой человек.

Задавайте хорошие вопросы. Если ваш собеседник сомневается, открыться ли перед вами, поощрите его значимыми вопросами. Вопрос “чем вы занимаетесь?” не поможет отношениям развиться так, как вопрос “почему вы выбрали свою профессию?” Ищите вопросы, которые помогут вам понять, что движет человеком, не касаясь слишком личных тем.

Учитесь у собеседника. В процессе исследования Либерман обнаружил, что наша образовательная система стала бы более эффективной, если бы ее социальный аспект был усилен, а не ослаблен. К примеру, лучший способ помочь восьмикласснику с математикой – дать другому ученику ему помочь. Применяйте аналогичный принцип в жизни и будьте открыты к тому, чтобы учиться у человека, с которым пытаетесь наладить контакт. Это не только расположит его к вам, но даст ему почувствовать себя более значимым. Вы также продемонстрируете, что не боитесь показаться уязвимым и с гордостью признаете, как многому еще предстоит научиться.

Не дайте собеседнику пожалеть о снятой маске. Если новый знакомый удостоил вас чести открыться перед вами, не дайте ему повода пожалеть. Сарказм, критика или шутки дадут человеку почувствовать, будто его осуждают за то, что он поделился чем-то важным. Лучше покажите, что сопереживаете его подходу к жизни (это можно делать, даже если вы не согласны с убеждениями человека), и отплатите той же монетой, поведав что-то о себе.

Ищите в человеке хорошее. Наша культура располагает к цинизму. Мы будто бы сосредотачиваемся на поиске причин не любить людей. Выключите этот критицизм и сфокусируйтесь на поиске хороших качеств в вашем новом знакомом. С одной стороны, это позволит не списывать человека со счетов слишком быстро, но, что еще важней, когда вы ожидаете от людей лучшего, они часто такими и оказываются.

Улыбайтесь. Люди естественно (и бессознательно) отражают язык тела собеседника. Если хотите понравиться человеку, улыбайтесь ему во время разговора, и он неосознанно будет делать то же самое. В результате сформируется хорошее отношение к вам.

Упоминайте имя человека. Имя – важная часть личности, и очень хорошо, когда его используют. Недостаточно называть кого-то по имени лишь при приветствии. Исследования показывают, что люди чувствуют себя лучше, когда собеседник называет их по имени. Когда знакомитесь, но стесняйтесь спросить человека о его имени во второй раз, если забыли его, как только были представлены друг другу.

Отключите внутренний голос, если хотите по-настоящему настроить контакт с человеком

Следуйте платиновому правилу. Все мы знаем золотое правило, и следовать ему достаточно легко. Платиновое правило сложней, так как требует, чтобы мы вели себя с человеком так, как он того хочет. Это не только позволяет ему чувствовать себя более комфортно (и, следовательно, с большей вероятностью открыться вам), но также докажет, что вы слушали и услышали, что человек вам говорил. А это свидетельствует о дополнительном усилии с вашей стороны.

Не превращайте беседу в соревнование. Все вы видели стереотипные сцены ситкомов, где два парня в баре проводят вечер, стремясь перещеголять друг друга. То же происходит, когда вы знакомитесь с новым человеком. Их достижения и жизненный опыт порождают в вас желание показать себя не хуже, а то и лучше. Такое поведение может потешить ваше эго, но не поспособствует налаживанию связей. Оно делает вас сосредоточенными на себе в то время, когда вам нужно узнать другого человека и найти с ним общий язык.

Выключите внутренний голос. Одно гигантское препятствие, мешающее нам наладить связь с другими, заключается в том, что мы на самом деле не слушаем. Вместо этого мы думаем, пока другой человек говорит. Мы так сосредоточенны на том, что собираемся сказать и как сказанное повлияет на нас, что не слышим сказанного. Слова громкие и отчетливые, но значение теряется.

Отключите этот внутренний голос, если хотите по-настоящему настроить контакт с человеком. Пускай вы забудете, что хотели сказать или разговор пойдет в другом направлении. Если ваша истинная цель – поладить с человеком, нужно выключить собственный саундтрек на достаточно долгое время, чтобы сфокусироваться на словах собеседника.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

