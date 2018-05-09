Как начать и не бросить бегать. Советы спортсмена-любителя

Отношения с бегом — это как роман длиною в жизнь

Вы будете испытывать практически те же фазы, что и в отношениях с человеком, так как в процессы, происходящие в организме, очень схожи. Биолог-антрополог Хелен Фишер говорит, что во время этапа медового месяца влюбленных захлестывает не просто цунами из чувств. Это состояние имеет биохимическую основу: в этот период происходят реальные изменения химии мозга, вызванные усиленной выработкой дофамина в зонах, отвечающих за вознаграждение, мотивацию и желание.

Если вы решитесь на первое свидание с бегом, впереди у вас будет настоящая буря эмоций и этапов, которые характерны для настоящих романтических отношений. Вас будет разрывать от счастья и ощущения свободы. Вы будете всем рассказывать, как же это круто — бегать.

Затем первая сильная волна эйфории пройдет, и вы поймете, что на самом деле можете далеко не все. Многому придется учиться, в первую очередь – правильно оценивать свои силы. Это одна из самых приятных фаз, потому что ощущение радости и новизны все еще есть, но при этом вы реально смотрите на вещи, а ваша семья и друзья могут не только послушать про беговые подвиги, но и узнать наконец-то, как дела на работе и чем вы занимаетесь еще, кроме бега.

Возможно в какой-то момент, получив очередную травму, вы решите, что вам не по пути и стоит немного отдохнуть друг от друга. Перепробуете другие виды спорта и снова вернетесь к бегу. Переосмыслите ошибки и начнете выстраивать свои отношения заново километр за километром, но уже с совершенно другими целями. Это и будет зрелые, осознанные отношения длиною в жизнь.

Так что же делать, чтоб огонь страсти не угас, но и никого не спалил? Как пройти через все эти фазы и остаться в семье?

Осознайте свои реальные возможности

В самом начале кажется, что вы можете все. Дотянуться до неба, перепрыгнуть через горы, достать звезду — все, что пожелаете. Но после того, как первая стадия влюбленности проходит, вы начинаете понимать, на что действительно способно ваше тело. Приходит осознание, что для достижения действительно хороших результатов без травм и срывов нужен план. Самый настоящий, четко выверенный и расписанный по дням план.

Найдите тренера

Тренер — это не прихоть, а необходимость, особенно в самом начале пути. Тренировки под его руководством наконец-то откроют для вас возможности, которые до этого казались сказкой. Именно тренер научит всем премудростям, которые сделают ваш роман действительно продолжительным: технике бега, дарящей +30% к скорости с теми же усилиями, правильному дыханию, избавляющему вас от ощущения, что легкие вот-вот окажутся у вас в руках, и другим важным вещам.

Бег — это не “надел кроссовки, вышел на улицу и побежал”. Бег — это целая отдельная вселенная со своими законами и правилами, нарушение которых неминуемо приводит к расплате и наказанию.

Запишитесь на старт

Бегать просто так без цели может только тот, кто познал настоящий дзен. Но понимание потока приходит лишь со временем и огромным количеством тренировок, проб и ошибок. Если вы только начали, рано или поздно появится вполне закономерный вопрос — “ради чего?” Такие варианты как похудение, подтянутое тело или здоровое сердце годятся лишь для начала. Но что потом? А потом должна появиться великая цель — пробежать свой первый марафон или принять участие в любом другом беговом старте. После этого вам останется лишь попросить своего тренера помочь вам в этом деле.

Бег — это отдельная вселенная со своими законами и правилами

Попробуйте свои силы в качестве волонтера на соревнованиях

В действительно крепких и правильно построенных отношениях партнеры всегда стараются поддерживать интерес друг к другу. В беге тоже должна быть встряска. Это не обязательно должно быть участие в соревнованиях. Если по какой-то причине (состояние здоровья, к примеру) вы не можете быть там, как участник, попробуйте роль болельщика или волонтера. Братская атмосфера всеобщей любви, радости и взаимопомощи быстро напомнит вам, за что же вы всё-таки полюбили бег.

Найдите друзей по интересам или беговой клуб

Считается, что бег — занятие для одиночек. Людей, которые предпочитают бегать в одиночестве по тропинкам в парке, а не потеть в толпе на групповой тренировке в зале. На самом деле хотя бы месяц отзанимавшись в группе единомышленников, даже одинокие волки предпочитают оставаться в стае.

У каждого наступает момент, когда на тренировку идти не хочется (особенно рано утром). Кто в здравом уме будет ловить настоящий кайф от подъемов в 5 утра зимой? Поэтому очень легко пожалеть себя и пропустить. Раз. Затем второй. И вот вы оглянуться не успели, как пролетел месяц без тренировок.

Когда же вы знаете, что вас ждут еще два—три—десять таких же сумасшедших, хотите этого, или нет, встать придется. Во-первых, своим отсутствием вы подведете людей, а, во-вторых, некоторые из них могут прийти и вытянуть на тренировку за уши. И это будет совсем не метафора.

А если серьезно, то именно в такой компании вы найдете поддержку, которая иногда бывает важнее, чем сами тренировки. Познакомитесь с очень разными и интересными людьми, с которыми, возможно, по-другому никогда бы не встретились просто так. И тогда бег станет не просто видом спорта, которым вы иногда занимаетесь, а действительно важной частью вашей жизни и вас самих.

Текст публикуется с разрешения автора

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