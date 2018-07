Как на самом деле происходит свадьба по-американски. Блог украинки, живущей в США

Платье для невесты ищут минимум за год до свадьбы, зато костюм жениха могут приобрести в дешевом магазине по акционным ценам

- Юля, что ты делаешь на вторых выходных июня 2018-го?

- Эмм... не знаю.

- Ничего не планируй, ты приглашена на свадьбу.

Это был март 2017 года, неделей ранее бойфренд моей соседки по квартире сделал ей предложение, они решили не терять времени и выбрать дату почти сразу. И хотя для меня не было понятно, зачем так долго ждать, по американским стандартам, очевидно, они шли на риск, оставляя лишь чуть больше года на планирование. Главная причина, как оказалось, – платье невесты.

Say "YES!" to the dress

Для «правильной» свадьбы в Америке платье советуют начинать искать не позднее, чем за 10 месяцев до церемонии. Концепт для меня, если честно, немного сложный – за это время не только можно переосмыслить фасон платья, но и желание вообще выходить замуж.

На охоту за "тем самым платьем" нельзя выходить не вооружившись как следует. Надо знать как минимум три базовых вещи: фасон (принцесса, русалочка или A-line; кружево: да или нет, плечи открыты-закрыты; режим блесток: on или off), место проведения церемонии и бюджет. Из опыта этого поиска могу сказать, что взгляды на идеальное платье у невесты меняются с каждым новым салоном, а вот бюджет у мамы, которая платила за наряды, – нет. Нормальный бюджет в Вашингтоне (по словам опрошенных невест) начинается с $1,5 тыс. Предела ему нет, но, по статистике, в среднем, в американской столице тратят на платье не более $2 тыс. Здесь следует помнить, что выбрать платье – это только начало. Далее его заказывают, привозят и подшивают (две примерки). Чем ближе к свадьбе – тем дороже будет эта услуга. Моя подружка из Нью-Йорка заплатила за свое платье $1 тыс., а за подшив – $500.

Почему нельзя просто купить платье с вешалки и не ждать неизвестно сколько, пока его привезут? Можно, и так часть невест делает, когда ищет в последний момент, однако это считается идеальным вариантом: типа, не понятно, сколько невест в том наряде потели до тебя, примеряя.

В случае с моей соседкой, "то самое" платье она нашла на третий день поисков, в третьем салоне в день, когда мы (жюри) уже потеряли все надежды, что она выберет хоть что-то. А что касается жениха, то он свой костюм приобрел в оптовом магазине, получив наряд в подарок по акции: его свидетели купили четыре костюма и пятый им достался в подарок. Весь поход, вместе с дорогой и коротким перекусом, занял менее двух часов.

Локация, локация, локация

Конечно, никакое платье не стоит выбирать, не зная места проведения самой свадьбы. И это – еще одна причина, почему американцы планируют "правильную" свадьбу заранее, ведь идеальная локация может быть забронирована на месяцы и даже годы вперед. Моя соседка знала, где хочет вступить в брак с любимым еще до того, как любимый появился на горизонте, поэтому забронировала дату сразу. Локация – ферма в горах Северной Каролины – "счастливое место" невесты. И хотя большинству гостей пришлось добираться туда самолетами и машинами, приехало более сотни приглашенных.

Подарок в один клик

Приглашения на свадьбу моя соседка решила отправить по почте, хотя сейчас многие пары выбирают просто имейл со ссылкой на сайт, где можно согласиться или отказаться приехать на свадьбу. На бумажном приглашении и этой пары, впрочем, был адрес сайта, где можно было ответить и, главное, – просмотреть список желаемых подарков с прямой ссылкой на веб-сайты, где их можно заказать. Нажимаешь, выбираешь, платишь – и подарок автоматически отправляется в квартиру пары и вычеркивается из списка. Другая опция – добавить деньги в фонд свадебного путешествия – сколько душе угодно. Кстати, на свадебном сайте другой моей подружки было только две опции: денежный вклад в долларах и подарок в криптовалюте (биткоины и другие). Так или иначе, на самой свадьбе: никаких конвертов, десять наборов ненужного постельного белья и ужасных стаканов с маками. Только то, что действительно нужно паре. Кстати, цветов на свадьбу никто не приносит. Единственный не очень удобный момент лично для меня, как соседки невесты, – подарки в нашу квартиру начали приходить еще за 5 месяцев до свадьбы, поэтому дом превратился в мини-склад.

Не стриптизом единым

Если ваше представление о девичнике в Америке совпадает с моим, то хочу вас разочаровать: наиболее раздетым человеком на той вечеринке была я. Невеста запретила дружкам заказывать стриптизера (а я реально хотела посмотреть, как они выглядят в Каролинских горах), а тему вечеринки – "безумные 1990-е" – они и я поняли по-разному. Невеста пришла в пацанском джинсовом комбинезоне и с хвостиками, а я – в короткой юбке на комбидрес и крупными серьгами-молниями. "Классные у вас, европейцев, были 1990-е", – только так и прокомментировали мой наряд девушки.

В конце концов, этот девичник показался мне намного интереснее, чем то, что я себе представляла. Девушки делились классными воспоминаниями, которые имели с невестой, просматривали старые фотки, наделали кучу новых – на Полароид, сыграли в "любовную викторину" и наелись много вредной пищи. А когда в дверь постучал крепкий мужчина с усами и пятью пиццами в руках, еще одна неамериканская подружка невесты, девочка из Индии с восторгом воскликнула: "Ну наконец – стриптизер", и очень расстроилась, когда все, насмеявшись, все же убедили ее, что он только доставляет пищу.

Мальчишник, как оказалось, закончился еще в 8 вечера. Ребята поиграли в гольф, сходили в горы, поужинали стейком и пошли спать. И это – не единичный случай. Другой мой знакомый рассказывал, что его холостяцкая вечеринка началась двухчасовым групповым занятием в качалке, а закончилась игрой в покер дома у отца жениха.

Опасное слово "Wedding Party"

Одно я поняла точно: если ты – часть так называемой "Веддинг парти" (свадебнаяй свита) – это значит, что все четыре дня (столько всего продолжалась свадьба) ты будешь только менять платья, есть, пить и отшлифовывать "смол ток" (пустые разговоры), а сама церемония покажется лишь 30-минутной капелькой в ​​море свадебных событий. Девичник, обед для подружек невесты, репетиция свадьбы, ужин по случаю репетиции, свадебный завтрак и, наконец, церемония. Из нового для меня: на обеде для подружек все дарят невесте подарки, делают комплименты и фото. На ужине по случаю репетиции собираются только самые близкие родственники и друзья, родители и родные братья-сестры произносят тосты. И, честно признаться, это была моя любимая часть свадьбы. Тост отца невесты очень растрогал, и я наконец прониклась духом свадьбы, наплакавшись на несколько месяцев вперед.

Важнейшая часть церемонии здесь – брачные обещания

Москиты любви

Выводов из церемонии я сделала несколько. Первый: я говорю четкое "нет" росписи в поле. Во-первых: комары, во-вторых, комары. В воздухе в тот вечер веяло не только любовью, но и спиртовым запахом спрея от москитов – спасибо предусмотрительной тете невесты. А кроме того: это было красиво. Женщина-ведущая объединила традиции двух религий, исповедуемых женихом и невестой, а перед тем, как объявить их супругами, прочитала глубокое стихотворение ливанского философа о "таянии в любви", который я сразу загуглила и сохранила себе на будущее. Кажется, самая важная часть церемонии здесь – брачные обещания – которые заставили меня вдруг расплакаться, особенно когда жених после каждой строки делал паузу, чтобы подавить слезы. Мальчики-девочки, это было прекрасно.

С танцами и без драки

Пока молодожены фотографировались с родителями и местными пони на фоне гор, гостям уже наливали первые бокалы сангрии и местного пива, которым славится соседний городок Эшвиль. К слову, эти напитки быстро закончились, и гости, не дождавшись пары, начали пить вино. На этой свадьбе гостям предлагали фуршет – приглашенные, согласно номера стола, по очереди подходили к месту с едой: мясо или рыба на выбор, три гарнира, позже – торт и пирожные. От еды столы не ломились, но никому и не пришлось пить ношпу. На свадьбе сначала играла группа брата невесты, позже – диджейка, которая и задавала ритм вечеринке. Минимум слов, никаких игр, танцы. Хит вечеринки – макарена с участием половины гостей и какой-то неизвестный мне танец под хип-хоп песню 1990-х, который знали все приглашенные американцы в возрасте до 40. В 10 вечера все закончилось – в горах после этого времени нельзя шуметь. И хотя свидетели устраивали афтепати (вечеринку после вечеринки), молодожены под аплодисменты гостей и шипение бенгальских огней пошли спать. А мне запах сожженных огней напомнил новый год, захотелось мандаринов и оливье.

Сколько стоила конкретно эта свадьба, родители невесты (которые, собственно, и платили, и занимались организацией) не рассказали. В среднем же, стоимость свадьбы в Вашингтоне – $36 тыс. Однако, многие пары, которые я знаю лично, отказываются от масштабных гуляний и женятся тихонько в кругу самых близких людей – с красивой церемонией на пляже в Калифорнии или на берегу залива Чесапик. Концепт, который, на мой взгляд, идеально сочетает две противоположные вещи – романтику и рациональность.

