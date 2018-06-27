Как могут выглядеть публичные пространства Киева. Блог американского архитектора

В течение нескольких последних десятилетий одной из основных глобальных тенденций в развитии общественных пространств является экологическая устойчивость

Для всех уже очевидно, что нужно создавать здоровые и пригодные для жизни места. Но есть и другой, социальный аспект устойчивости. Это, прежде всего, интеграция и доступность.

Крупные города – Нью-Йорк, Лондон, Чикаго – становятся экономически обособленными: центра города предназначен преимущественно для проживания состоятельных людей, все остальные живут в отдаленных районах с не такими красивыми зданиями, парками и услугами. Поэтому во всем мире набирает обороты социальная программа по предоставлению равного доступа к качественному окружению, чистой среде и здоровым ландшафтам. Развитие этой программы мы будем наблюдать в последующие десятилетия.

Усиливается конкуренция за пространство. В городах не так много мест, которые можно сделать зелеными. Поэтому ограниченное пространство должно быть одновременно экологичным и обеспечивать людям места для сидения и чтения. При этом недостаточно просто позаботиться о техническом обеспечении и дизайне – нужно наполнить пространство жизнью. Успешные публичные пространства продумывают активные программы событий: это может быть йога во вторник утром, концерты в субботу – что угодно. Такие тенденции мы все чаще видим во всем мире.

Людям нужен доступ к свежему воздуху, открытому пространству, зелени. В мире много мест, в индустриальную эпоху превращенных в промышленные предприятия. Там в свое время было уничтожено много зелени, но сегодня они утратили свое значение и должны быть возвращены людям. Среди таких мест – Речной порт в Киеве. Если демонтировать бетон и восстановить зеленые насаждения, можно очень быстро вернуть его людям.

Зеленые общественные пространства обеспечивают интерес к новым девелоперским проектам. Часто они создаются еще до того, как начинает строиться жилье. В Нью-Йорке девелоперы в первую очередь строят публичное пространство. Яркий пример – Батутный парк. Городское агентство, поддержавшее проект, требовало, чтобы парки и открытые помещения были построены до начала строительства или одновременно с домами. И это помогает продавать квартиры, потому что люди хотят жить возле публичного пространства, где есть зелень и другие преимущества.

Создание публичного пространства помогает сделать проект недвижимости успешным. Создание новых публичных мест привлекает больше денег, формирует хорошие отношения между сообществом и девелопером – люди видят, как они могут получить выгоду от проекта. Не каждый девелопер это понимает, но когда несколько компаний начинают действовать таким образом и достигают успеха, другие вынуждены делать то же самое, потому что видят, что это работает и выгодно.

Не менее важным является доступ к воде. В течение последнего десятилетия я работал над проектами активизации водораздела East River в Нью-Йорке. В процессе работы выяснилось, что люди действительно хотят спуститься к реке и быть ближе к воде. Поэтому мы демонтировали морскую стенку и соорудили лестницы с большими ступенями, ведущими прямо к реке. Благодаря этому люди могут сидеть там, спуститься близко к воде. Это решение работает независимо от того, высокая вода или низкая – всегда можно подойти и коснуться ее. Это очень простое и приятное решение – и люди это любят. Да, в таких проектах нужны деревья для тени и много различных мест для сидения. Но самое главное, что люди просто хотят быть ближе к воде.

В Киеве я был всего несколько дней во время фестиваля CANactions в апреле – этого недостаточно, чтобы увидеть много общественных мест. Я имел шанс прогуляться по зеленому, засаженному деревьями бульвару между Нижним и Верхним Валами, проходящим через Подол и соединяет реку на одном конце с большим современным рынком – на другом. Несмотря на то, что сейчас рынок находится на реконструкции, люди продают и покупают – там действительно бурлит жизнь.

Также я немного прошелся вдоль Днепра и имел возможность увидеть, сколько людей там ходят, сидят и ловят рыбу. Это великолепно! На другой стороне реки есть песчаные пляжи, очень хорошо, а в центре города построены лестницы, используемые для спуска в воду. Хотя, я считаю, что речку можно сделать более озелененной, более естественной на правом берегу.

В Нью-Йорке девелоперы в первую очередь строят публичное пространство

Даже в таких местах, как старый промышленный речной порт можно создать песчаный пляж, немного переделать ландшафт. Это место не должно быть устлано асфальтом и бетоном, как сейчас – оно может быть гораздо интереснее. Совсем не обязательно высаживать там традиционные парковые растения – многие дизайнеры работают с местными растениями и травами. Я думаю, что здесь это сработает очень хорошо.

На старых баржах, которые сейчас курсируют по реке, можно было бы создать небольшие плавучие парки: насыпать песок на баржи, сделать там небольшие пляжи и использовать их летом. Можно создать театр на барже, который бы двигался между берегами и районами. Я думаю, это как раз часть программирования пространства. Мы уже видим реализацию таких идей в виде фургончиков с пищей в городах – баржи должны работать по такому же принципу.

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