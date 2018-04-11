Как кофе борется с депрессией. Объясняет ученый Берит Брогаард

Каждая чашка кофе с кофеином, выпитая за день, на 8% снижает риск развития депрессии

Многие, вероятно, не удивляются тому, что кофе может оказывать позитивное воздействие на настроение. Мы полагаемся на эту его способность в начале дня, а также в течение рабочих будней.

Однако кофе может иметь и другие выгоды для настроения кроме небольшой приподнятости духа сразу после приема напитка. Множество небольших исследований показали, что кофе способен предотвратить легкую и умеренную депрессию – расстройство, поражающее около 15% населения стран с высоким уровнем дохода.

Недавно ученые из Медицинского колледжа Университета Циндао, что в Китае, проанализировали результаты 15-ти исследований, касавшихся взаимосвязи между употреблением кофе и депрессией.

Выяснилось, каждая чашка кофе с кофеином, выпитая за день, на 8% снижает риск развития депрессии.

Пока не известно наверняка, как именно кофе противостоит депрессии. Однако исследователи предлагают два возможных механизма.

Хотя считается, что депрессия является следствием низкого уровня серотонина, есть и другая гипотеза. Если верить ей, то депрессия – то результат плохой иммунной реакции, которая приводит к воспалению в мозге.

Китайские исследователи полагают, что кофе способен уменьшить такое воспаление благодаря особой комбинации антиоксидантов.

Другая гипотеза состоит в том, что антидепрессивный эффект кофе обусловлен содержанием кофеина. Ведь это психостимулятор, повышающий бодрость и мотивацию.

Когда мы просыпаемся и бодрствуем после качественного ночного сна, в центральной нервной системе мало аденозина. Однако в течение нескольких часов после пробуждения он медленно накапливается и активирует рецепторы, вызывающие сонливость, а также нехватку мотивации и энергии.

Подобно аденозину, кофеин связывается с теми же рецепторами в центральной нервной системе, но, в отличие от аденозина, не активирует их. Он блокирует эти рецепторы, что мешает их обычным реакциям, подавляющим мотивацию и энергичность.

Такое воздействие объясняет, как употребление кофе помогает нам оставаться бодрыми в краткосрочной перспективе. Но не помогает понять, как кофе облегчает депрессию в долгосрочной перспективе.

Кофе помогает повысить мотивацию и способность чувствовать удовольствие

Один механизм, предложенный китайскими исследователями, заключается в том, что кофе помогает сделать более эффективной выработку допамина. Связываясь с аденозиновыми рецепторами, кофеин повышает количество допамина. Тот, в свою очередь, связывается с допаминовыми рецепторами в полосатом теле – участке мозга, который, среди прочего, координирует принятие решений, мотивацию и восприятие вознаграждений.

Двумя типичными характеристиками депрессии являются ангедония (то есть неспособность чувствовать удовольствие) и отсутствие мотивации. Если кофе помогает повысить мотивацию и способность чувствовать удовольствие, связываясь с аденозиновыми рецепторами, это может объяснять долгосрочный эффект кофе на депрессивное расстройство.

Перевод НВ

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