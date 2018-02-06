Как я получил водительские права в Норвегии. Личный опыт

Вне зависимости от опыта водителей в Норвегии обучают с нуля. И не зря

В Норвегии использовать украинские права можно всего три месяца. Потом сдавай и теорию, и практику. Поначалу мне это очень не нравилось. Во-первых, дорого, очень-очень дорого. Во-вторых, это занимает несколько месяцев.

В общем, поворчал немного в духе “чем вам наши права не нравятся?” и “3 месяца, значит, умел водить, а тут вдруг разучился?”. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. И я пошел в школу. Поначалу думал, мол, давайте я вам покажу, что умею водить – и отстаньте от меня. Но никто такой опции не предоставил. Все заново – от А до Я.

Про теорию рассказывать неинтересно. Читаешь, заучиваешь и сдаешь. Экзамен – 45 вопросов. Можно сделать семь ошибок. Все без проблем.

А вот практика – здесь есть, о чем рассказать.

Первая медицинская помощь

На занятии рассказывают, что нужно делать, если ты стал свидетелем аварии. Кстати, если ты проехал мимо аварии и не остановился помочь – тюрьма и лишение прав. Были подобные случаи.

На уроке зазубривают алгоритм. Увидел аварию. Остановился. Надел жилет. Вышел. Поставил треугольник. Убедился в безопасности места аварии от новых аварий. И только после этого бежишь осмотреть пострадавших. Звонишь 113. Существует даже мобильное приложение с одной большой красной кнопкой. Нажимаешь и отвечаешь на три вопроса: как тебя зовут, где ты находишься и сколько пострадавших (если они в сознании, то на что они жаловались).

Поначалу я думал, что нас будут учить оказывать первую помощь. Но этого не было. Считается, что неопытный человек чаще может навредить, чем спасти (помогать только в исключительных ситуациях). Скорая помощь приезжает очень быстро. А сам лучше не лезь. Кстати, сам был свидетелем, как пробка на дороге рассасывалась по сторонам, давая возможность проехать карете скорой помощи посередине.

После теории была практика. Разделились на две группы. Одни разыгрывали пострадавших в машине, другие учились спасать. Нужно было оперативно выполнить все шаги выученного алгоритма. Расспросить пострадавших, что болит, а потом позвонить в скорую. Казалось бы, элементарные вещи, но случались постоянные “косяки”, и приходилось повторять несколько раз.

Например, одна из основных причин смертей в авариях – внутреннее кровотечение. Если человек жалуется на боль в животе и просит пить, то пить ни в коем случае не давать. Если человек без сознания – то учились фиксировать правильно голову, чтобы освободить дыхательные пути.

Проезд на красный может обойтись в $900

Вождение на скользкой дороге

Существуют специальные оборудованные площадки, где дороги измазаны маслом для скольжения. Там мы учились чувствовать на своей шкуре, как это, когда машину заносит и что нужно для этого делать. Например, на одном повороте при 40 км/час я проехал нормально, а уже при 45 км/час – вынесло с полосы на встречку. У инструкторов был специальный пульт, с помощью которого на дорогу выезжал из кустов пластмассовый лось, человек или машина. Нужно было вовремя среагировать и объехать. Повторяли много раз на разных скоростях.

При определенной скорости, ты уже понимал, что не успеваешь среагировать и сбивал условного лося или человека. Или наоборот, успевал выкрутить руль, но тебя заносило, и терялся контроль над управлением. Постепенно, после N-ной попытки, начало получаться. Практиковали скользкие поверхности на подъеме и на спуске. И многое другое.

Еще, к примеру, засекали, за сколько секунд машина разгоняется до 80 км/час. Для того, чтобы уметь определять сколько у тебя есть времени на то, чтобы выехать со второстепенной дороги на главную и никому не мешать. Уметь рассчитывать дистанции до ближайших машин. Стоит ли выезжать, или все же не успеешь и лучше пропустить.

В конце даже дали попробовать, больше конечно для развлечения, полицейский разворот – мне понравилось!

Еще несколько примеров

Зачем нужен ремень безопасности. Имитировали столкновение машины. Для этого садились в макет салона машины и пристегивались. Машина под углом в 25-30 съезжала по рельсам и резко останавливалась. Ощущения были очень неприятные. Резкий рывок вперед и ремень прямо впивался в туловище. Потом спросили: “Как вы думаете, с какой скоростью вы ехали?”. Я подумал, что уж точно километров 60. Оказалось, что всего лишь около 10 или 15. Еще раз повторюсь – при резкой остановке было очень неприятно, что уж говорить о более высоких скоростях. Подголовники. Показали с помощью макета на пружине, что происходит с головой во время столкновения с подголовником и без него. Очень наглядно. Немного науки. Чем масса отличается от веса. Иными словами вес твоей головы в покое одно, а вес в движении – другое, в разы больше. Дали подержать макет головы, который весит столько же, сколько настоящая (приблизительно 5 кг). Становились на различные специальные весы, чтобы определить, какой твой вес при 30 км/час, при 60 при 90. У меня и за тонну зашкаливало. Поиграли в куколки. Нужно было показать инструктору, что ты умеешь усаживать ребенка в детское кресло. И вообще умеешь обращаться с детским креслом. Не умеешь – учись прямо сейчас. Вместо ребенка была кукла. Впрочем, с куклой легче. Настоящий ребенок наверняка кричал бы, еще и памперсы пришлось бы менять. Учились правильно крепить велосипед сзади машины. Тут это очень популярно.

Езда в темное время суток

Показывали на примерах, играясь с ближним и дальним светом, как хорошо видно человека в темной одежде и в светоотражающем жилете. Практиковали на разных скоростях различные комбинации: дальнего и ближнего света, с отражателем и без отражателя, в светлой одежде или темной одежде. Вроде ты это все знаешь, читал и видел. Но преподаватели знали, как наглядно показать, казалось, очевидные вещи. В некоторых школах даже использовали манекен в темной одежде, который неожиданно сбивали. О манекене знал только инструктор, и перед столкновением всех сидящих учеников пытался отвлечь разговором. Для всех сидящих это был сюрприз. Потом разбирали ситуацию, почему так произошло, кто был прав и виноват.

Выводы такие: Ночью в темном не ходить. Носить светоотражающие брелки и жилеты. Кстати все поголовно их носят. Надевают на собак. Велосипедистов даже оштрафовать могут, если не используют светоотражающие элементы и фары.

Другие нюансы

Поначалу у меня было много самоуверенности и бравады. Мол, чего меня учить, я столько лет за рулем. Но преподаватели заставляли переучивать и упражняться до совершенства в любых мелочах, отучали от вредных привычек. Особые трудности были даже с такими элементарными вещами, как помеха справа (порой в Норвегии это тяжело определить), круговые движения, как своевременно перестраиваться, уметь анализировать дорожную ситуацию заранее и т.д. И так раз за разом. Дорожная обстановка новая, непривычная. Я концентрируюсь на чем-то одном, но упускаю из вида другие вещи. Так как каждое занятие очень дорогое, то я садился и просматривал видеоролики, прогонял все дорожные ситуации еще раз в голове. Чтобы уже в следующий раз у инструктора к тебе не было замечаний, и тогда тебя допускали к следующему уровню. Совсем не было привычки, что здесь везде есть велосипедные дорожки и что велосипеды тоже люди (то есть равноправные участники движения). Я очень часто забывал проверять их наличие или отсутствие. Раз машин нет, то можно ехать. “А что это за хруст? Ах да, про велосипедиста я забыл!” Но так нельзя. Были и смешные случаи. Я всегда знал, что у инструктора две педали (тормоз и сцепление). В один день, когда я особо и не жал на газ, машина вдруг резко стала набирать скорость. Через секунду я, конечно, сообразил, в чем дело, но эта секунда стоила мне седых волос. Оказывается, у инструктора тоже есть педаль газа. Интересно, что тут заставляют думать не только о машинах, которые впереди, но и о тех, что сзади. Если сзади едет недобросовестный водитель, который не соблюдает дистанцию, то это и твои проблемы. Ты должен своими маневрами исправить ситуацию. Но, конечно, совсем не так, как это делают у нас. Понравилось, как учат школьников. Маленькая девочка, стоявшая перед пешеходным переходом, не спешила переходить и ждала “зрительного контакта” со мной – водителем. И лишь убедившись, что я на нее посмотрел и оба друг друга видят, она начала переходить пешеходный переход. Школьникам, которые назначены дежурными, перед занятиями выдают специальные флажки и надевают накидки “Школьный патруль”. Два ученика становятся в местах пешеходного перехода и регулируют его флажками. Машины послушно останавливаются. Очень интересно наблюдать. В Норвегии большое внимание уделяется заботе об окружающей среде и количеству выбросов выхлопных газов. Расходуй бензин экономно! Соответственно нужно уметь ездить на правильной скорости, лишний раз не выжимать сцепление, использовать нужную скорость, резко не тормозить и не газовать. Инструкторы про это помнят и постоянно напоминают. В теории, кстати, тоже попадаются вопросы на эту тему. Штраф за превышение скорости на 5 км/час – около 90 $ и может достигать выше $1200. Проезд на красный может обойтись в $900.

Экзамен

Сам экзамен автоматизирован. Выбираешь на сайте время и место. Бронируешь и идешь сдавать. Экзамен проходит полтора часа со всеми парковками, обгонами, и так далее. Экзаменатор постоянно что-то записывает на планшете. Ошибки делятся на мелкие, средние и грубые. Потом предоставляется полный отчет о твоем вождении. В результате тебе говорят, сдал или нет. Водительские права приходят через день по почте.

Эпилог

Первые два года вождения самые “опасные”. При любом серьезном нарушении, права забирают и заставляют проходить и теорию, и практику заново. А я уже говорил, что это неприлично дорого и долго. Поэтому эти два года должен ездить тише воды, ниже травы.

Получив права, чувствуешь себя, как выжатый лимон. Устал, но доволен, что это испытание наконец-то закончилось!

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