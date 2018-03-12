Как я отключился от соцсетей. Опыт Ричарда Брэнсона

Не нужно забывать, что мы управляем технологиями, а не они – нами

“Очень легко пропустить в жизни что-то важное, пока занят просмотром содержимого экрана телефона,” – пишет Ричард Брэнсон в блоге для Virgin.com.

Так что давайте отложим телефоны и попробуем игнорировать социальные сети целых 24 часа.

Вместе с Virgin.com и многими другими я принимаю участие в национальном дне без сети, когда все мы устраиваем себе цифровой детокс. Это значит не писать и не смотреть в социальные сети в течение суток.

Отключиться от гаджетов и наладить связь с собой и близкими – очень ценно. Из подобного опыта можно также извлечь другой, еще более важный посыл. Его суть в том, что все мы должны более осознанно относиться к жизни. Я действительно верю, что быть в моменте – основополагающий принцип для счастья и успеха. А быть постоянно приклеенным к телефону – плохо для отношений. Я всегда стараюсь сфокусировать внимание на человеке, рядом с которым нахожусь. Когда я на встрече, то слушаю и делаю заметки. Кода нахожусь за обеденным столом, то общаюсь с семьей. Я люблю технологии, но сообщение или твит не заменят настоящего общения.

У нас в компании мы также часто говорим о важности отключения от онлайн-сервисов – каждую среду практикуем собственный цифровой детокс, когда все закрывают почтовые клиенты на час. В это время мы поощряем сотрудников говорить друг с другом. Я увидел множество преимуществ в таком сотрудничестве – команда устраивает регулярные совместные ланчи и обсуждения, а еще появился беговой клуб, действующий каждую среду.

Советую каждому найти такое хобби, которое заставит отключиться от гаджетов и выйти на улицу

Если вам трудно быть в моменте из-за стресса или излишней нагрузки, не бойтесь сделать паузу и перезагрузиться. Всем нам нужно время на отдых. Я люблю ходить в походы, кататься на велосипеде и заниматься серфингом. Так я чувствую связь с природой и получаю заряд энергии. Советую каждому найти такое хобби, которое заставит отключиться от гаджетов и выйти на улицу – даже если это просто прогулка по парку с собакой. Это отличный способ улучшить настроение и почувствовать контроль над ситуацией.

Когда вы в моменте, то замечаете действительно важные вещи. Для меня это – держать внуков за их маленькие ручки, наблюдать за фламинго в сумерках, слушать, как семья спорит о чем-то за обедом, чувствовать запах дождя и ветра. Мне бы не хотелось пропустить все это лишь потому, что я писал бы твит или отправлял бы письмо.

Не нужно забывать, что мы управляем технологиями, а не они – нами.

Перевод НВ

Изначально опубликовано на Virgin.com

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