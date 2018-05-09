Как измениться по-настоящему, а не понарошку. Блог американского писателя

Часто мы думаем, что освободились, хотя на самом деле лишь сменили декорации

Они были сыты друг другом по горло и развелись, будучи уверенными в том, что каждый найдет партнера получше. Каждый нашел новую пару, но ситуация не изменилась.

Ее воспитывали богобоязненной католичкой, вырвавшись на свободу, она примкнула к направлению нью эйдж, которое трактовала с той же догматичностью.

Они устали от правительственного болота и проголосовали за мошенника, который обещал все изменить, но в результате лишь сделал трясину еще более вязкой.

Он восстал против привычных устоев, посвятив себя анархии, которую теперь практикует с той же ортодоксальностью, против которой восставал.

Он был героическим лидером повстанцев, сверг диктатора, а затем и сам стал новым диктатором.

Говорят, невозможно убежать от проблем – вы несете их на себе, куда бы ни отправились. Это преувеличение. Иногда для того, чтобы положить конец проблеме, нужна лишь смена декораций.

Однако часть правды в этом утверждении есть. Нам часто кажется, будто мы вырываемся из привычной рутины, хотя на самом деле этого не делаем. То, к чему мы приходим, – лишь новая версия привычного паттерна.

Эмоциональная энергия активизации, необходимая для того, чтобы вырваться из замкнутого круга, часто отвлекает настолько, что мы не успеваем понять, что же именно нужно менять. Мы знаем, что застряли, но не знаем, почему. Мы начинаем героическую самоэмансипацию, вызванную интенсивным, но весьма общим недовольством. Мы бросаемся туда, где проще всего, и разбираемся с симптомами проблемы, а не ее причинами.

В результате неверно понимаем, что же именно было не так.

Приведенные ниже мысли я советую держать в уме, чтобы по-настоящему порвать в тем, что вас не устраивает.

Клише Гевара. Мы хотим чего-то нового, но безопасного, революционного, но комфортного. Поэтому любим по-новому переупаковывать старые привычки. Это создает ощущение движения без движения как такового. Если вы хотите реальных перемен, то должны пересмотреть желания, иначе станете авторитарным анархистом или монахом в стиле нью эйдж, но при этом будете уверенным в том, что совершили прорыв.

Синдром Пакман. В игре Пакман, если вы достигаете края экрана, то затем появляетесь с другой его стороны. Мы часто делаем это в повседневной жизни. Ваш предыдущий партнер был чрезмерен в чем-то, поэтому вы выбираете следующего так, чтобы он был полной противоположностью. Но в результате обнаруживаете себя там же, где начинали. Так же бывает в политике, когда мы становимся настолько крайне правыми или левыми, что в результате оказываемся в противоположном лагере. Левые известны тем, что освободители вроде Ленина, Сталина, Мао или Мугабе становились жестокими диктаторами. Отсюда ненависть к левым диктаторам. Однако в экстремальных правых кампаниях по избавлению мира от таких левых активисты, в конце концов, превращаются в таких же угнетателей.

Тоник. Алкоголик решил выяснить, почему его мучит похмелье. Оно преследовало его после джин-тоника, водки с тоником, виски с тоником, так что он решил, что виной всему был именно тоник – очень удобно, ведь остальные ингредиенты он очень любил. Так же и в отношениях: вы можете менять партнеров одного за другим, пока не поймете, что есть нечто общее во всех эти романтических отношениях, из-за чего вам трудно их поддерживать.

Вы застряли в просроченном прозрении. Несколько лет назад к вам пришло некое важно понимание, которые вы поклялись себе никогда не забывать. Оно настолько свято, что вы не позволяете себе рассматривать какие-либо факторы, которые поставят его под угрозу. Вы подавлены из-за сложившейся ситуации и настаиваете на том, что нужно посмотреть правде глаза. И готовы предстать перед любой правдой, но лишь до тех пор, пока она не пошатнет ваше былое, давно устаревшее прозрение.

Багаж былых открытий. Любовь слепа. К такому выводу вы пришли по итогам предыдущих отношений. Как вы планируете из этого выбираться? При помощи очередного раунда слепой любви. На этом принципе построены культы. Они показывают вам, как вы жили в неправде. Это размягчает вас достаточно, чтобы вы влюбились в то, что вам пытаются впарить. Если это освобождает вас от старой рутины, то вы не заморачиваетесь мыслями о том, что же именно вас освободило. Вы будто родились заново, но разве это значит, что теперь до конца жизни нужно тянуть за собой тот багаж, который появился вместе с вашей эмансипацией? То же может произойти в терапии. Вы начали ее с проблемой. Ваш терапевт рассказал вам, что в вашей жизни пошло не так, и именно этой истории вы планируетесь придерживаться в будущем, хотя это был лишь полезный инструмент. Он должен был вырвать вас с заезженной колеи, а не стать единственной возможной интерпретацией вашей жизни. Чтобы по-настоящему измениться, размышляйте о вечных парадоксах

Начальная высота. Энергия активизации, необходимая для выхода из замкнутого круга, сосредотачивается на том, насколько плохи дела и насколько хороши они могут быть, если что-то изменить. Мы склонны преувеличивать выгоды освобождения. Это помогает стать свободными, но приводит к разочарованию в том, что следует дальше. Многие влюбляются, расставаясь с предыдущими партнерами. Некоторые остаются с новыми партнерами, но большинство – нет. Многие удивляются, узнав, что после того, как пелена начальной влюбленности спадет, они разочарованы так же, как были с предыдущим партнером. Мечта о панацее мотивирует перемены, которые довольно часто оказываются ненастоящими.

За пределами “коробки”? Немного золота, много мусора. Мы часто кричим, что хотим вырваться, будто что угодно будет лучше, чем нынешнее положение дел. Мы забываем, что большая часть того, что лежит за пределами нашей “коробки”, не является улучшением. Недостаточно просто сбежать. Если вы не хотите просто перейти в другую коробку, то должны внимательно искать лучшие варианты.

Вина, никакой боли, никакой выгоды. Покидая что-то, мы никогда не виним себя. Развод? Вы все делали правильно, разве что клюнули на удочку своего бывшего, который оказался нарциссической катастрофой. Ваша работа? Вы ушли, потому что босс и сотрудники были идиотами. Может быть и так, но из-за их ошибок вы ушли слишком легко, не узнав, что могли сделать иначе. Уходя, спокойно переоцените ситуацию. Не пропускайте этот этап, даже если уходите от мерзавцев.

Зловещая слепота. Мы слишком усердствуем, ступая в верном направлении. Тот, кто обжегся горячим молоком, дует на мороженое. Вы знаете, что ваша последняя овсянка была слишком горячей, так что предполагаете, будто ни одна овсянка не может быть слишком холодной. Вы знаете, что ваш предыдущий партнер был слишком янь, так что предполагаете, будто ни один партнер не может быть слишком инь. Вы забываете, что всегда есть два “слишком” – противоположности, которые нужно сбалансировать, а не одна крайность, которой нужно избегать.

Парадоксальная ирония. Чтобы избежать вредных привычек, требуется нечто гораздо большее, чем импульс. Необходимо владение неизбежными парадоксами. Так много революционеров превращаются в новых диктаторов. Так много приверженцев идеи “любовь – главный ответ”, становятся следующими ненавистниками. Так много любителей свободы превращаются в следующих тиранов. Они пытаются убежать от вселенной, но вновь оказываются у ее краев. Вот что происходит, когда вы не слышите парадоксальной иронии в таких банальностях как “быть нетерпимым к нетерпимости”, “пускай вам будет стыдно за вашу склонность осуждать”, “посвятите себя гибкости”.

Глухая ирония заключается в том, что наши абсолютистские убеждения не могут существовать без слепого или умышленного лицемерия.

Альтернатива? Нужно понимать, то парадоксы свойственны и вам, и всем остальным. Все мы управляем полярными противоположностями вроде толерантности и нетерпимости. Этого не избежать. Так что лучше постараться справиться с неудобной задачей длиною в жизнь, суть которой заключается в том, чтобы решать, когда быть толерантным, когда судить, любить или быть негативным.

А затем можно посмеяться над парадоксальной человеческой природой, посмеяться, ведь это также и часть нас самих. Именно в этом заключается альтернатива лицемерной попытке оставаться слепым.

Чтобы по-настоящему измениться, размышляйте о вечных парадоксах. Лучше уж так, чем менять одну крайность на другую, чтобы оказаться в результате с тем же, с чем начинали, только в новой обертке.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джереми Шермана. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь