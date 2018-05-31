Как избыточный вес вредит здоровью мужчин. Блог ученого

Как связаны между собой мясо, Брексит, красное лицо и тестостерон?

В последнее время в Британии стало популярным слово “гамон” (gammon). Оно обозначает засоленный окорок, но в последние годы используется как обидная кличка.

Гамон – это белый гетеросексуальный краснолицый мужчина средних лет с избыточной массой тела, голосовавший за Брексит на июньском референдуме 2016 года и возмущенный иммиграцией. Недавно ряд британских СМИ назвали гамон "оскорблением года".

С медицинской точки зрения нас интересует точно описанный габитус. Габитус – это внешний вид человека (телосложение, цвет кожи, выражение лица), по которому можно судить о состоянии его здоровья, заболеваниях и предрасположенности к ним.

Итак, нас интересует красный цвет лица, избыточная масса тела, средний возраст, раздражительность и недовольство без активных действий. Описанный габитус подходит к висцеральному ожирению у мужчин. По мере увеличения количества висцерального жира происходят следующие изменения. Снижается уровень тестостерона, растет уровень эстрогенов, увеличивается количество воспалительных молекул, повышается уровень гомоцистеина и кортизола. За 10 лет (с 30 до 40), уровень тестостерона у мужчин падает почти на 60%, но высокими остаются эстроген, инсулин и кортизол. Более того, уровень кортизола может вырасти еще больше. Это приводит к снижению стрессоустойчивости, перепадам настроения, раздражительности, недовольству.

Низкий тестостерон налицо и “на лице”. Внутренний слой сосудов, эндотелий, очень чувствителен к повышенному уровню эстрогена. У мужчин повышение эстрогена приводит к разрастанию мелких сосудов на лице и их расширению. Внешне это проявляется как покраснение щек, носа или лба, иногда с появлением мелких поверхностных расширенных сосудов. Эстрогены усиливают чувствительность эндотелия к кортизолу и сосудорасширяющему действию оксида азота, усиливают чувствительность к окислительным реакциям.

Здоровый образ жизни поможет сохранить высокое либидо

Здесь подключается гомоцистеин, который способен добить и без того ослабленные сосуды. Дефицит витаминов группы В, низкое потребление овощей и высокий гомоцистеин завершают начатое эстрогеном. А если при этом еще добавить алкоголь, то симптомы становятся еще сильнее из-за повышенной нагрузки на печень.

Гамон – это еще не гамон! По-белорусски “гамон” – это конец, кранты. Здоровый образ жизни, контроль тестостерона, гомоцистеина и других показателей организма поможет вам сохранить не только высокое либидо, уверенность, но и здоровый вес и лицо.

Текст публикуется с разрешения автора

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