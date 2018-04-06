Как избежать боли в спине. Объясняет врач

Позвоночник гораздо выносливее, чем мы думаем. Нужно лишь правильно его тренировать

Большинство людей считает, что позвоночник – одна из величайших ошибок эволюции. Ведь около 80% взрослых страдают от боли в пояснице. Разве одного этого доказательства не достаточно? Однако правда заключается в том, что позвоночник – прочная структура. Мы просто неправильно его используем.

Все “знают”, что поднятие тяжелых предметов ставит здоровье спины под угрозу. Поэтому, чтобы избежать травм спины у сотрудников, во многих компаниях вводят специальные тренинги и закупают эргономическое оборудование вроде подъемников.

Самый распространенный совет, которым делятся на подобных тренингах, заключается в том, что нужно избегать поднятия тяжестей. Однако исследования показали, что такие тренинги оказываются неэффективными для предотвращения болей в спине и травм. Нужен иной подход.

Чтобы быть сильными, ткани человеческого тела должны подвергаться нагрузкам. И позвоночник – отличный тому пример. Регулярные нагрузки готовят суставы, мышцы и связки для выполнения нужных задач. Никто не рассчитывает пробежать марафон, не подготовив тело к такой нагрузке. Поэтому логично, что способность поднимать определенный вес также требует подготовки.

Доказано, что отсутствие нагрузок оказывает разрушительное воздействие на позвоночник. Исследования с участием астронавтов показали, что отсутствие необходимой нагрузки в условиях микрогравитации приводит к уменьшению мышц, скованности позвоночника и отечности дисков. После полетов у здоровых астронавтов появлялись боли в спине. Длительная разгрузка стала причиной ослабления позвоночника, а это, в свою очередь, спровоцировало боль.

Те, кто говорят, будто нужно избегать поднятия тяжестей, утверждают, что проблема не в одном только поднятии. Повторяющиеся и регулярные сгибания спины называют опасными для позвоночника, особенно, в сочетании со скручиваниями. Эту идею проверили на высококлассных гребцах.

Они полностью сгибают и нагружают спины сотни раз во время каждой тренировки. В течение 12 месяцев около трети участников группы жаловались на эпизодические боли в спине, от которых большинство из них полностью излечились.

Это подтверждает, что большинство гребцов не повреждают спину, а позвоночник отлично справляется с такой активностью. Это также свидетельствует о том, что нагрузки на позвоночник могут приводить к болям, но чтобы разобраться в истинных ее причинах, нужно учитывать другие факторы.

Лучший способ предотвратить боли в спине – тренироваться

Это значит, что есть определенная “золотая точка”, в которой спина постепенно приспосабливается к нагрузкам. Быстрое увеличение нагрузки при недостаточном восстановлении приводит к появлению боли у гребцов. Те же из них, кто правильно двигается и использует бедра, колени и прочие суставы, навредят себе с меньшей вероятностью.

Еще одно открытие, сделанное благодаря изучению гребцов, противоречит традиционным представлениям о том, что нельзя нагружать согнутую спину.

В действительности позвоночник более стабилен, когда изогнут. Держать спину прямо и немного приседать при поднятии тяжестей советуют для того, чтобы использовать при этом мышцы бедер. Но этот совет может сыграть злую шутку, если задействованные мышцы слабые. Поэтому необходимо уделить время тому, чтобы укрепить эти мышцы.

Люди становятся менее активными и страдают от избыточного веса. Это значит, что они становятся менее тренированными и менее способными справляться с нагрузками, для которых были созданы. Так что лучший способ предотвратить боли в спине – тренироваться.

Вместо того, чтобы следовать совету избегать поднятия тяжестей, стоит сделать такие упражнения частью рутины. Лишь тренировки обеспечат развитие мышц спины.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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