Как избавиться от зависти. Объясняет психолог Роберт Лихи

Завидовать – нормально. Однако нельзя позволить этому чувству помешать вашим успехам

Это чувство знакомо каждому. Друг или коллега получил повышение, добился успеха, купил дом побольше или заработал больше денег – и вместо того, что за него порадоваться, мы чувствуем злость и подавленность. Частичка нас очень хотела бы стать свидетелем его провала.

Вам стыдно за эту свою зависть, вы не можете признаться в ней другим друзьям и, конечно, не расскажете о ней объекту зависти. Нам говорят, что мы не должны испытывать подобных чувств. Но они появляются и разъедают нас изнутри.

Ваш завистливый разум

Вы замечаете за собой мысли вроде таких:

Он это не заслужил;

Он думает, что лучше меня;

Он действительно лучше, чем я;

Я не могу находиться с ним рядом;

Надеюсь, он провалится.

А затем начинаете думать следующее:

Это показывает, насколько я хуже;

Я продолжаю плестись в хвосте;

Люди будут смотреть на меня, как на неудачника;

Я не смог бы этого достичь.

А затем вы думаете что-то вроде: “Что же я за человек, раз не хочу, чтобы кто-то другой преуспел?” Но вы нормальный человек, потому что завидуют все. Дети, играющие в игру, иногда чувствуют себя лучше, если проигрывают вместе с другом, чем когда побеждает кто-то другой. Так же могут чувствовать себя и взрослые. Нам бывают трудно не стать победителем. Когда мы завидуем, то воспринимаем мир как игру с нулевой суммой: если выигрывает другой, то я проиграю.

Три типа зависти

Депрессивная зависть (“Чувствую себя неудачником в сравнении в ней”). Когда вашему знакомому что-то удается лучше, вы чувствуете себя неудачником. Вам кажется, что успех человека показывает ваш провал. Враждебная зависть (“Думаю, она добилась своего при помощи манипуляций”). Дискомфорт из-за чужого успеха заставляет вас желать человеку провала. Вам нравится слышать о разводе, аресте или несчастном случае, приключившимися с успешным человеком. Злорадство очень соблазнительно, ведь, если кто-то терпит крах, одержав победу, нам приятно знать, что мы оба проиграли. Добрая зависть (“Это впечатляет”). Это нейтральный вид зависти, вы наблюдаете за чьим-то успехом и восхищаетесь им, признаете достижения. Добрая зависть заставляет вас обратить внимание на деятельность человека – потому что нам кажется, что мы можем чему-то научиться.

Многие люди испытывают как депрессивную, так враждебную зависть. Например, один мужчина рассказывал мне, как подавленно себя чувствовал, когда думал о повышении коллеги в должности. Он также желал, чтобы коллега потерпел неудачу.

Зависть сопряжена с ощущением несправедливости

Кому мы завидуем?

Мы склонны завидовать людям, с которыми себя сравниваем. Наша социальная сравнительная группа – это те, по кому мы себя меряем. Поэтому мы можем завидовать коллеге, брату или сестре, однокласснику или кому-то из родственников. Мы завидуем достижениям, которые, как нам кажется, могли быть нашими. Но мы не уверенны, что достигнем таких же высот. Например, мы можем не испытывать зависти в отношении лауреата Нобелевской премии, ведь это человек не из нашей лиги, но завидуем однокласснику, получившему повышение в сфере, смежной с нашей. Мы более склонны завидовать человеку, если считаем, что они не заслужили свое преимущество. Ведь зависть сопряжена с ощущением несправедливости.

Как на нас влияет зависть?

Зависть часто приводит к подавленности, тревоге и злости. Мы обдумываем случившееся. Как правило, в голове крутятся такие мысли: “Не могу поверить, что его повысили”, “Как это могло произойти?” или “Не могу выбросить это из головы”. Мы зацикливаемся на несправедливости и тщетности. Мы избегаем человека, ведь он напоминает о наших неудачах. Мы жалуемся об этом другим – возможно, отдаляя их постоянными жалобами. Или, в некоторых случаях, объединяемся с другими завистниками. Мы можем даже отказаться от участия в конкурентном соревновании, ведь это будто бы лишь напомнит о нашей неудаче и вере в неспособность терпеть несправедливость.

Как трансформировать завистливые мысли?

Не стоит верить собственным негативным мыслям только лишь потому, что они у вас есть. Когнитивная терапия предлагает более полезные и реалистичные способы мышления. Вот несколько типов автоматических отрицательных реакции и варианты того, как превратить их в более рациональные.

Чтение мыслей: “Люди думают, что я неудачник, потому что она преуспела” – “Не знаю, что думают люди. Они, вероятно, думают о собственных жизнях, а не обо мне”.

Обесценивание позитива: “Он преуспел, а это значит, что мои достижения ничего не стоят” – “Его успех не обесценивает то хорошее, что делаю я. Я занимаюсь многими значимыми и полезными вещами. Это не игра с нулевой суммой”.

Приклеивание ярлыков: “Он успешен, а я – неудачник” – “Люди – сложные существа. Одни виды поведения приводит к успеху, а другие – нет. Нет смысла клеить ярлыки везунчиков или неудачников”.

Персонализация: “Ее успех отображается на мне лично” – “Ее успех не имеет ко мне никакого отношения. Мое поведение, мысли и чувства важны для меня, а чьи-то мысли или поступки – нет”.

Преувеличение масштабов катастрофы: “Ужасно, что он добился признания, а я – нет” – “Это временно, любой человек лишь на короткое время может оказаться в центре внимания”.

Предсказывание будущего: “Я никогда не преуспею” – “Успех – это вопрос поведения в определенный момент в жизни. Ты действительно думаешь, что ни одна из твоих деятельностей не будет вознаграждена?”

Мышление в категориях “все или ничего”: “Что бы я ни делал, ничего не получается” – “Точно ничего? Неужели тебе действительно не удалось ничего достичь? Неужели ты ни за что не получал награду?”

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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