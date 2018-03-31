Как избавиться от целлюлита. Блог Татьяны Годард

Для эффективной борьбы нужны правильное питание, упражнения, контрастный душ и массаж

Целлюлит — штука коварная: установлено, что он есть как минимум у 90% женщин. Просто у некоторых “апельсиновая корка” до поры до времени не проявляется, а у кого-то заметна чуть ли не с рождения. Причем вес в этой истории принципиальной роли не играет: неровная бугристая кожа может быть и у вполне стройных дам. Если целлюлит мешает вам жить, от него не так уж сложно избавиться: с помощью антицеллюлитных продуктов, упражнений и не только.

Целлюлит — это локальное увеличение жировых клеток и нарушение микроциркуляции в жировой ткани в большей или меньшей степени возникает у большинства женщин. Наш организм устроен так, что жировые клетки вдвое быстрее накапливают жир, чем его отдают. В этом “виновен” женский гормон эстроген, заставляющий накапливать жир на бедрах и животе для безопасного вынашивания ребенка. Так же действует и искусственный эстроген в составе гормональных препаратов. Целлюлит возникает, когда жир в жировых клетках накапливается неравномерно и они увеличиваются в размере.

Тот же эстроген отвечает и за утилизацию продуктов распада некачественной еды: из жизненно важных органов он направляет их в те части тела, где они будут относительно безопасны, то есть, на бедра и ягодицы. Этим объясняется тот факт, что целлюлитом страдают не только толстушки, но и весьма стройные красотки, налегающие на богатый химией фастфуд, промышленные сладости и прочий junk food.

В случае определенных гормональных нарушений эстрогена становится особенно много и тогда целлюлита уж точно не избежать. Группа повышенного риска: женщины 35+, поскольку гормональные сбои в этой категории особенно частые. Плюс малоподвижный образ жизни, нарушения лимфотока, замедление метаболизма, рост числа жировых клеток из-за злоупотребления сладким и жирным.

Избыток жировых клеток и недостаток естественного лимфотока при пассивном образе жизни приводят к фиброзу тканей. В итоге жировые клетки группируются в узлы и выпирают из-под нежной женской кожи. Мужчины, даже очень толстые, крайне редко страдают от целлюлита не только потому, что у них в организме мало эстрогена, а и потому, что они, в буквальном смысле, толстокожие.

Полностью от целлюлита избавиться сложно, зато можно сделать его практически незаметным. Для этого необходимо составить правильное меню и регулярно выполнять антицеллюлитные упражнения.

Один из лучших продуктов против апельсиновой корки — грейпфрут, который содержит флавоноид нарингин, регулирующий секрецию гормона инсулина. Кроме того, он заставляет печень вырабатывать больше желчи, которая помогает расщеплять сложные жиры и тут же их использовать, а не складировать. Постепенно скопления жира уменьшаются, а кожа разглаживается. Рекомендуется съедать около 200 г грейпфрута в день, причем вместе с горькой пленкой, поскольку именно в ней концентрируется нарингин.

Важное место в антицеллюлитном питании занимает постный белок, дополненный клетчаткой (некрахмалистыми овощами, зеленью и корнеплодами). В умеренных количествах можно употреблять кисломолочные продукты с невысокой жирностью.

Очень полезна капуста, которая содержит много витамина С, калия и кальция. Особенно эффективна против целлюлита брюссельская капуста. В ней содержатся вещества, блокирующие особый тип эстрогенов, нарушающих синтез коллагена, и, соответственно, ослабляющих соединительную ткань. Чрезвычайно хорош авокадо: он содержит глютатион, помогающий печени очищать организм от токсинов. Кроме того, это один из лучших источников полезных жиров, которые препятствуют скачкам аппетита.

В борьбе с целлюлитом пригодятся также пряности: кайенский перец, чили, имбирь. Ученые доказали, что жгучие перцы содержат алколоид капсаицин, помогающий похудеть благодаря стимуляции термогенезиса, процесса выделения тепла клетками, на которое как раз и уходит энергия, запасенная в жирах. Кроме того, капсаицин подавляет аппетит. Аналогичный эффект у корня имбиря, прекрасно стимулирующего метаболизм.

Если не занимаетесь спортом, старайтесь все равно побольше двигаться

Правильное питание стоит дополнить специальными антицеллюлитными упражнениями, которые можно выполнять как в фитнес-клубе, так и дома. Они предельно просты, но эффективны. Например, лежа на полу, руки вдоль тела, поднимайте ноги вверх и постепенно заводите их за голову. В таком положении нужно задержаться несколько секунд и потом плавно вернуться в исходное положение.

Или возьмите в руки небольшие гантели или просто полуторалитровые бутылки с водой и приседайте, сохраняя спину прямой. Три подхода по 10-12 повторений. Очень хорошее упражнение против целлюлита — становая тяга. Это классика. Как правильно делать это упражнение, лучше смотреть на видео, потому что неверное выполнение может травмировать спину. Тоже три подхода, для начала по 10-12 повторений. Быстро нейтрализуют целлюлит махи ногами назад, стоя на четвереньках. Как минимум 20 раз одной ногой и потом 20 другой. Три подхода.

Попробуйте еще такое упражнение. Лягте на пол, ноги согните в коленях, руки вытянуты вдоль туловища. Пытайтесь поднять таз вверх как можно выше, при этом задержитесь в верхнем положении на несколько секунд. Повторите 15 раз. Идеально завершить комплекс упражнений 30 минутным или часовым кардио на беговой дорожке, велотренажере, степпере или орбитреке.

С целлюлитом нужно бороться комплексно: не только есть правильную еду, но и вести активный образ жизни, следить за здоровьем лимфатической системы, разгоняя ее физическими упражнениями, массажными и банными процедурами.

Прекрасно, если есть возможность посещать бассейн. Ведь плавание — это один из приятнейших видов активности, который наилучшим образом помогает держать в тонусе все группы мышц, бороться с лишним весом и целлюлитом.

Чтобы улучшить лимфодренаж, пройдите курс гидромассажа. Эта процедура не только улучшит микроциркуляцию крови, но и поднимет общий тонус. Рекомендуемый курс гидромассажа — 8-10 процедур с интервалом в 1 день.

Прекрасно регулирует лимфоток контрастный душ, после которого можно сделать самомассаж щеткой. Это улучшает кровообращение, повышает тонус кожи, подтягивая ее.

Не забывайте пить побольше воды: не менее 2,5 литров в день. Чистая вода необходима не только для активного метаболизма, но и нормального лимфотока: именно сбои в лимфотоке одна из главных причин целлюлита.

Если в какие-то дни не занимаетесь спортом, старайтесь все равно побольше двигаться. Ходите, отправляйтесь на велопрогулки, плавайте, танцуйте — делайте то, что вам приятно, а заодно тонизирует ноги, бедра и ягодицы.

Другие советы Татьяны Годард читайте на thebroccolitrick.com

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