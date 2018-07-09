Как избавиться от страха и стыда: четыре шага. Блог Лео Бабауты

Многие из нас так часто испытывают страх или стыд, что даже этого не замечают

Мы редко понимаем, до какой степени стыд и страх проникают в наши жизни и насколько каждый день крутится вокруг них.

Вот лишь несколько примеров:

Мы недовольны собой или свои телом, стыдимся того, как выглядим;

Прокрастинируем или теряемся в отвлекающих факторах, и нам стыдно из-за такой лени или неспособности сосредоточиться;

Мы не тренируемся, не медитируем, не ведем дневник, не читаем или не питаемся так, как хотели бы, и чувствуем стыд из-за этих проколов;

Мы не звоним любимым так часто, как хотели бы, и стыдимся этого;

Мы боимся неизвестности, так что нервничаем из-за неопределенности в наших жизнях;

Мы волнуемся из-за необходимости произнести речь или сделать презентацию, поэтому делаем это хуже (и испытываем в связи с этим стыд) или наслаждаемся меньше, чем могли бы;

Мы не говорим правду или проводим трудные разговоры, но боимся излишней прямоты;

Мы избегаем сложных заданий или проектов, опасаясь дискомфорта или лишней нагрузки;

Мы волнуемся из-за предстоящих поездок, встреч, вечеринок, проектов, так как тревожимся из того, как они пройдут.

Мы позволяем страху мешать делать желаемое, лишить нас возможного удовольствия от процесса. Позволяем стыду обеспечить нам недовольство собой и собственными жизнями, избавить нас от счастья и отношений.

Каково было бы освободиться от стыда?

Как вы действовали бы, если бы не испытывали страха?

Это не просто вопросы. Остановитесь на минутку и задумайтесь. Они позволяют увидеть, какими вы действительно были бы, не будь в вас страха и стыда.

Представьте, что не чувствовали страха (не говорю, что это возможно, но представьте) – как изменилось бы ваше поведение? Я принимал бы более смелые решения относительно своего бизнеса, двигался в тех направлениях, которые невероятно меня пугают. Я давал бы публичные лекции с большей легкостью и уверенностью. Я открыто и с любовью проводил бы трудные разговоры, вместо того, чтобы их откладывать. Я меньше беспокоился бы о будущем, больше доверял бы.

Представьте, как выглядела бы ваша жизнь без стыда. Вы проживали бы настоящее вместо того, чтобы страдать из-за прошлого. Вы могли бы быть счастливы от того, кем являетесь, а не стыдиться себя и своего тела. Вы легче заводили бы разговор с незнакомцами, не беспокоясь о том, что они о вас подумают. Вы могли бы пропустить пару тренировок (или здоровых приемов пищи, медитаций, дневниковых записей) и просто начать заново, не коря себя за ошибки.

Жизнь без стыда и страха была бы легче и уверенней, более умиротворенной и исполненной доверия.

Я не говорю, будто можно жить, абсолютно не чувствуя стыда и страха – они будут возникать, нравится вам это или нет. Я предлагаю избавляться от них, когда они появляются, или, по крайней мере, не позволять им вас контролировать.

Как отпустить

Итак, страх и стыд появятся, сколько бы мы ни медитировали или не работали над собой. Эмоции возникают без нашего контроля. Но вот то, что мы сделаем дальше, по крайней мере, в определенной степени, зависит от нас.

Появляется страх – само по себе это не является проблемой. Но проблема – это держаться за свой страх. Ведь это не дает нам поступать так, как мы поступили бы, не имея страха. То же касается и стыда.

Жизнь без стыда и страха была бы легче и уверенней

Шаг первый. Мы можем заметить, когда появляется страх или стыд. Потом можем отнестись к ним так, будто в этом нет ничего особенного. Это не проблема, просто ощущение в теле. Поэтому первый шаг – просто отметить ощущение, причиной которого стал стыд или страх. Не судить, просто наблюдать. Осознанно отнестись к этому ощущению, не попадаясь на крючок. Вы заметите, что ни страх, ни стыд не являются такими уж плохими. Здесь нечего ненавидеть – это всего лишь ощущения.

Шаг второй. Из этой позиции наблюдения мы можем проявить любопытство. Каково это? Откуда исходит? Например, мы можем испытывать стыд, а затем любопытство относительно того, какие ощущения это провоцирует в теле. Потом заметить: причина заключается в том, что нам в себе что-то не нравится. Почему нам это не нравится? Существует ли идеал или определенное ожидание, созданное нами и ставшее причиной такого негативного отношения? Возможно, я думаю, что должен быть безукоризненным в работе или на тренировке, но не дотягиваю до этого уровня. Что касается страха – он часто исходит из нехватки доверия, чувства неуверенности. Возможно, в воображении существует идеал, будто не будет неопределенности, только стабильность и контроль. Страх появляется, когда такого идеала не удается достигнуть.

Шаг третий. Когда мы определили тот идеал, который порождает страх или стыд, то можем начинать ослаблять свою приверженность ему. Это идеал помогает? Или вредит нам? Откуда он взялся? Кем бы мы были без этого идеала и того страха или стыда, который он порождает? Представьте себя без этого идеала и примерьте, словно новую одежду. Представьте, что вы абсолютно доверяете неопределенному будущему, свободны от страха. Представьте, будто абсолютно довольны собой, свободны от любых идеальных представлений о том, какими вы должны быть.

Шаг четвертый. Имея эту новую “одежду” – отсутствие идеала, провоцирующего страх или стыд, – посмотрите, каково это – двигаться по жизни в этом наряде? Кем вы являетесь без страха? Можете ли двигаться, ощущая веру в себя и мир? Можете ли двигаться с чувством уверенности, удовлетворенности собой, любви к себе? Попробуйте и посмотрите, что изменится. Посмотрите, какие шаги будете предпринимать без страха и стыда.

Безусловно, это не простой и не прямолинейный процесс. Это не так легко, как щелкнуть пальцами. Но вы можете попробовать, потренироваться. Постепенно сможете отпустить то, что вас тревожит, и начать видеть красоту в моменте.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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