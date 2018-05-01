Как избавиться от обид на родителей. Блог Михаила Лабковского

Если мы не принимаем своих родителей, мы, по сути, не принимаем часть себя

Сложно найти человека, у которого нет никаких обид на отца и мать, даже если те были идеальными. Кому-то не хватало ласки и участия, кому-то – внимания, а кто-то не может забыть определенный поступок или слова. Давайте со всем этим разберемся.

Это деструктивно

Многие люди в принципе любят аккумулировать в себе обиды и не отпускать их. У них складывается ощущение, что если они забудут и будут жить дальше, то предадут самих себя. Гнев захлестывает их, и они остаются глубоко несчастными.

Жизнь с обидой в принципе и на родителей в частности похожа на существование с постоянной ноющей болью. Это значит намеренно лишить себя уверенности и любви к себе. Если мы не принимаем своих родителей (какими бы извергами они ни были), мы, по сути, не принимаем часть себя – генетически это именно так. Для начала поймите, что избавление от этой обиды – очень важная, хотя и нелегкая задача. Поставьте себе такую цель, иначе получается, что вы страдаете себе же на зло. Обида лишает счастья.

Иначе быть не могло

У ваших родителей тоже были родители. Они могли воспитываться в агрессивной и подавляющей среде. У них могли быть свои глубочайшие травмы, которые привели к тому, что в итоге причинило вам боль в детстве. Классическая история, которую я бесконечно встречал в консультации, – мать или отец, которые оскорбляли ребенка, могли прикрикнуть, сказать гадость. Потом выяснялось, их самих в детстве вообще били, вплоть до переломов.

Конечно, это их не оправдывает. Но, с другой стороны, понятно, что эти люди несчастны, изломаны, и они просто не могли быть другими по отношению к своим детям.

Они любили вас, как умели

Никто не способен любить “по заказу” – именно так, как этого хочется нам. У одних родители старались быть друзьями, но при этом пренебрегали базовой заботой. У других были слишком холодными, хотя выполняли нужные функции: вовремя кормили, одевали, водили по врачам.

Надо принять как факт, что, если вы живы, родители вас, безусловно, любили. Они вставали ночью на ваш крик, подрывались, когда вы падали с кроватки, ухаживали за вами как могли, иначе вы бы не выжили. Но в остальном это люди со своими “тараканами”, с тем характером, который у них есть.

Папа с мамой – живые люди со своими проблемами

Вы уже не ребенок

Идеальных людей не бывает, но многие застревают в инфантилизме, по-прежнему глядя на родителей снизу вверх, требуя от этих живых людей со своими тараканами быть идеальными и обижаясь, огорчаясь и отчаиваясь, что они попросту не могут быть другими.

Надо “перерасти” своих родителей. Стать внутренне зрелым человеком, который понимает, что папа с мамой – живые люди со своими проблемами. Такие, какие есть. Перестать сравнивать их с какими-то надуманными идеалами, с родителями друзей или партнера. У каждого человека – своя семейная история, и в ней уже ничего не перепишешь.

Научитесь выстраивать отношения с папой и мамой таким образом, чтобы они вас не оскорбляли и не причиняли вам боль. Это значит, что, если вам делают замечания, обесценивают ваши планы и достижения, надо вовремя сказать, что слушать это вы не будете. Учитесь строить разумные границы и общаться тем образом, который вас устраивает.

Текст публикуется с разрешения автора

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