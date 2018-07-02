Как избавиться от чувства вины: пять простых шагов. Объясняет психолог Наталья Гаевская

Если четко установить границу и отвечать только за "свое", то чувство вины исчезает

Советы родственников и коллег, вещи, взятые родными без разрешения. Помощь вроде: «Неужели ты будешь против? Я же твоя сестра!" Адекватные и не совсем требования на работе, просьбы детей постоянно проверяют наши границы на прочность.

Одним из маркеров того, что у нас нарушено восприятие собственных границ и мы рискуем поддаться на манипуляции, есть чувство вины, такое знакомое многим из нас еще с детства.

Вина возникает, когда от нас кто-то чего-то хочет. Мы внутренне – сознательно или подсознательно – соглашаемся, что этот человек имеет право требовать это от нас. И отказываем ему в этом. "Мама, ну поиграй со мной! – Прости, но не сейчас, давай в другой раз". Да, действительно, я признаю то, что должна больше времени уделить своему ребенку, но очень уставшая после тяжелого дня и нуждаюсь в отдыхе, поэтому отказываю. И получаю тягучее чувство вины, как расплату за свое решение. Плюс мысли, что "хорошие мамы" всегда находят время для своих детей.

Если четко провести границу и отвечать только за "свое", то чувство вины исчезает.

Вина возникает, когда от нас кто-то чего-то хочет

Для этого я рекомендую упражнение Роберта Туйкина "Карта вины", которая помогает научиться очерчивать свою территорию ответственности, не принимая чужой.

Итак:

Запишите в столбик все, в чем вы себя обвиняете. Вычеркните пункты, в которых непонятно, перед кем именно вы виноваты – перед "людьми", "миром", "жизнью" и так далее. Как правило, это вина, возникающая под влиянием внутренней тревоги и только усиливающая напряжение и ищущая внешнее воплощение, чтобы разрядиться. Это как снежный ком, неконтролируемо катящийся сверху и который вам необходимо остановить. Обязательно подробно опишите, в чем и кому вы отказали, что и кому не дали, когда у вас просили. А потом спросите, действительно ли человек требует этого от вас. Если нет, вычеркните. Посмотрите на омтавшиеся ситуации. Возможно, вы даете человеку то, в чем он нуждается, но он, в силу каких-то собственных причин, не берет. И, несмотря на это, продолжает обвинять, что вы отказываете в удовлетворении его потребностей. Поверьте, это далеко не единичные случаи. Если это ваша ситуация, вычеркните и ее из списка. Возможно, остались какие-то ситуации, в которых не получается закрыть свой долг перед кем-то, и вы страдаете из-за этого. В этом случае можно дополнительно обработать запрос самостоятельно или с психологом. Но согласитесь, с коротким списком легче справиться чем с вселенской виной перед всеми и каждым.

Текст публикуется с разрешения автора.

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