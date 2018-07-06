Как интересно провести время на Мадагаскаре и Маврикии. Блог путешественника

Неподалеку от Африки есть два острова, каждый из которых – это отдельный мир с необычной природой, фауной и неизменно гостеприимными жителями

Главные жители острова — лемуры

Знакомство с лемурами начинается в парке Аланамазотра. Перед поездкой думаешь, что едва приедешь, сразу будет так: слева лемур, справа лемур. Но за ними придется “поохотиться”. Мы бегали по джунглям, резко сворачивали, следуя указаниям проводника, а затем он вдруг махнул рукой и сказал: вон там есть. Прибегаем — действительно сидят. В результате удается увидеть очень редкого лемура сифака (белого с черной мордашкой), самого большого лемура индри-индри, золотистого, кольцехвостого. Мышиного лемура тоже можно встретить — он самый маленький, весит всего 75 грамм.

А еще здесь есть остров лемуров. Чтобы попасть туда, нужно переплыть на каноэ небольшой канал. Остров — естественная среда для этих животных, но из-за растущего потока туристов они там прикормленные. Зверьки не убегают от людей, наоборот — залазят на плечи, на голову, позируют для селфи и едят бананы прямо с рук. Лемуров можно потрогать. Они очень мягкие, словно плюшевые мишки. И очень любопытные: заглядывают в телефон и долго что-то рассматривают.

Экстремальные приключения

Еще одно развлечение на Мадагаскаре – треккинг в парке Цинги, так называемом каменном лесу. В действительности это не просто прогулка, а скалолазание. Ты пристегиваешься к тросу и двигаешься, держась за камни. Кроме того на пути есть пещеры. Проходы там очень узкие — широкоплечим приходится постараться. Часть маршрута идет по каньону внизу, потом вертикальная лестница вверх. И дальше снова переходы, узкие тропы и подъемы по лестницам.

Встреча с местными жителями

На Мадагаскаре очень добрые люди. И все рады туристам. Когда я шла по улице, то буквально на каждом пальце висело по ребенку. Все они очень спокойные, так что опасаться нечего. А еще очень артистичные. Пытаются что-то показать: прыгают сальто, говорят на английском и французском, заучивают имена туристов.

Когда видишь бедность местного населения, хочешь подарить что-то детям, но лучше всего делать это через гида. У него на шортах большие карманы, куда он складывает сувениры: конфеты, воздушные шарики, ручки и прочее. В каждой деревушке он собирал детей, выстраивал в огромную шеренгу и каждому давал по конфете. Поразительно, но они его слушали. Уж не знаю, какими заклинаниями он этого добивался.

Еще мы заходили в две местные школы. В первой гид договорился, чтобы нас пустили на урок. В классе занималось 106 детей сразу. Они поздоровались с нами на французском — на Мадагаскаре это второй язык после малагасийского. Мы передали им пакет канцелярии и тихонько ушли, чтобы не срывать урок. Вторая школа — это просто комната, в которой даже не было парт, только доска.

Люди здесь бедные. Получить образование могут только 10-15% детей. Местные жители зарабатывают, как умеют: кто-то продает на рынке все подряд, кто-то ночью раскапывает ямы на дороге, а днем засыпает их за деньги, а кто-то выбирает незаконные пути.

Райский Маврикий

Прилетев после Мадагаскара на Маврикий, разницу чувствуешь сразу в аэропорту. Качество дорог — небо и земля. Остров небольшой, в десятки раз меньше, чем Мадагаскар. Мне казалось, что Маврикий — европейский остров. Влияние Европы чувствуется очень сильно: есть автобан, хорошие трассы. Но основное население там индусы. Чистенькая Индия — это про Маврикий.

Среди развлечений – полет на вертолете над подводным водопадом возле полуострова Ле-Морн-Брабан. На самом деле, это оптическая иллюзия, которая возникает благодаря необычному росту водорослей. Также сверху можно увидеть разноцветные пески Шамарель. Уникальность этого места в том, что многочисленные слои песка не смешиваются.

Затем можно отправиться в реликтовый лес с эбеновыми деревьями. Эти растения уникальные — их сердцевина полностью черная. Ездили смотреть на гигантских черепах. Они как коты — вытягивают головы, дают себя погладить. С удовольствием контактируют с людьми.

В погоне за дельфинами и китами

На Маврикии советую отправится в погоню за китами и попробовать снорклинг с дельфинами.

Местная компания, которая устраивает туры, каждое утро отправляет в море лодку на разведку, чтобы туристы обязательно увидели китов. Когда они обнаружили неподалеку морских жителей, мы сразу пошли к ним навстречу, но китов так и не нашли. Можно было плыть дальше, но волны становились все больше, и мы приняли решение возвращаться для купания с дельфинами. Только приплыли к ним, как с соседней лодки говорят разворачиваться — киты нашлись. И мы вернулись. Встретили одного бутылконоса и четырех кашалотов. Они совсем проплыли очень близко, а затем мы шли вместе с ними где-то час. А затем все же вернулись к дельфинам.

Что нужно знать тем, кто собирается на Мадагаскар и Маврикий

Путешествуйте по Мадагаскару только с гидом. Ты заходишь в село с местным – и к тебе сразу меняется отношение.

Ешьте фрукты: маракуйя, ананасы, бананы. Авокадо очень вкусные.

Для перемещений выбирайте реку. Это не самый скоростной вариант, но очень важная часть маршрута. Так вы контактируете с населением, наблюдаете дикую природу.

Будьте готовы к необычной еде. Стейки из зебу — местных коров, листья маниоки, тушеная пальма, румазава — бульон из трех видов мяса и рыбы.

Сколько это стоит

Международные перелеты: Киев — Антананариву, Маврикий — Киев — от 900 €;

Питание — 20 € в день;

Местные экскурсии — от 85 €;

Сувениры

Из Мадагаскара и Маврикия все везут ром. Еще из сувениров можно привозить плетеные корзинки и фигурки лемуров или баобабов. Или статуэтки баобабов, вырезанные из этого же дерева.

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