Как иммунитет влияет на нашу привлекательность. Объясняет ученый

Вы одиноки и непривлекательны? Возможно, дело в иммунной системе

Иммунитет достаточно сильно влияет на наше поведение и самочувствие. С одной стороны, мы иначе себя чувствуем, ведем и оцениваем людей, которые “подозрительны” для нашей иммунной системы. С другой стороны, когда мы больны, то изменение реактивности иммунитета тоже сильно влияет на наше поведение и восприятие мира. Знакомьтесь – поведенческая иммунная система (behavioral immune system). Это набор реакций, которые меняют наше поведение при возможном контакте или при угрозе инфекции.

При этом даже не так важно, смотрите вы вживую на человека с кожными высыпаниями или это просто картинка – реакция иммунитета одинаково сильная. Эта система активируется в тот момент, когда при взаимодействии с людьми и предметами вокруг появляется риск заразиться. Признаками опасности являются необычные запахи, грязь, неаккуратность, неопрятность, кожные высыпания, кашель, чихание, покраснение лица, отечность и много другое. Многие признаки, например, изменение запаха человека, мы можем воспринимать подсознательно. Все эти признаки серьезно влияют на нашу оценку ситуации и человека.

Интересно, что эта система достаточно “умная”. Так, у людей, которым с экранов угрожали оружием, уровень IL-6 повысился в среднем на 6%, в то время как у тех, кто просматривал фото больных, увеличилось на 23%.

Другое исследование изучало оценку других людей при быстрых свиданиях. Ученые в ходе экспериментов выяснили, что активация иммунитета человека происходит в тот момент, когда мы видим в другом человеке угрозу нашему здоровью. Оказалось, что если добавить к внешности человека небольшой признак болезни или повреждения (запах, царапина, пятно), то независимо от качества общения в 80% случаев желание общаться пропадало.

Очень часто ксенофобия связана с поведенческой иммунной системой, когда при стрессе или угрозе мы стараемся избегать нового или того, что у нас ассоциируется с “нечистым”. Не только мы избегаем “больных” людей. Если мы заболеваем, то тоже стремимся избегать общества. Собственно, наша психологическая склонность к одиночеству может быть чем-то вроде “карантина”, когда больная особь избегает здоровых или наоборот. Установлено, что “больной” запах заметно снижает привлекательность, и животное такое избегают. У людей все устроено аналогично.

Быть более здоровым – значит, быть более привлекательным

Таким образом, если мы хотим быть привлекательными и общительными, нужно иметь здоровый иммунитет. Состояние нашей иммунной системы влияет на наше поведение. Если мы больны, то будем избегать здоровых людей. Мы можем хуже оценивать других людей, если они проявляют признаки болезни и неосознанно избегать их. Наша привлекательность зависит от состояния нашего здоровья. Даже запах, внешность и другие признаки несут много информации о нашем состоянии. Быть более здоровым – значит, быть более привлекательным и общительным. А многие показатели иммунитета сейчас можно измерять в лаборатории.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь