Как идея об альфа-самце разрушает нашу жизнь. Блог Михаила Лабковского

Что же такое “альфа-самец” и как этот образ на нас влияет?

Когда меня в очередной раз попросили рассказать об альфа-самцах, мне очень захотелось сказать: “Извините, но я вообще-то не зоолог”. Но раз уж есть вопрос, пора дать на него ответ психолога.

Начнем с главного: альфа-самец — понятие, как я уже сказал выше, из зоологии. Например, в группе волков и некоторых обезьян есть особь-лидер, которая управляет этой группой и которой подчиняются остальные ее члены. Альфа-волчата кусают соплеменников, чтобы те их побаивались. Больше я, впрочем, об этом ничего не знаю.

В человеческой же психологии, по крайней мере, эмпирической и научной, подобного термина нет. Но, видимо, из каких-то популярных американских тренингов в наш обиход попало это загадочное словосочетание.

Кого представляют себе люди, когда слышат эти слова? Какого-то абстрактного мужчину с трехдневной щетиной, дорогими часами, роскошным автомобилем, которого хотят все женщины. То есть мы говорим о каком-то супергерое из марвеловских комиксов, а не о реальном человеке.

Вторая распространенная гипотеза: “альфа” — мужчина, который привык во всем и всегда доминировать. Такой, знаете, сильный, агрессивный, всегда готовый дать отпор. Человек, который в любой ситуации стремится занять лидирующую позицию, не терпит возражений и не понимает слова “компромисс”.

В обоих случаях это некий идеал, к которому якобы надо стремиться, модель для подражания. И это печально. Потому что, во-первых, это потакание не очень здоровому представлению о мужественности и храбрости. А, во-вторых, это стигматизация.

Зрим в корень

Вышло немало статей, к которым и я, в том числе, приложил руку, о стигматизации женщин. Многим девочкам внушали, что единственная их цель — успешно выйти замуж, а главные качества — красота, покладистость и домовитость. Понятно, что эти представления ничего общего с современной женщиной не имеют.

Но мы очень редко говорим о том, как стигматизируют мужчин. Как понятие “мужского” стало ассоциироваться с отсутствием эмоций, запретом совершать ошибки и вечной готовностью к агрессии. С детства родители говорят: “Вытри слезы, ты же мальчик!” Потом мужчины подрастают, и от них требует всего и сразу. Много зарабатывать. Быть успешным. К 18 годам точно знать, чем они будут заниматься всю оставшуюся жизнь. Всегда стремиться к высоким должностям, вне зависимости от того, что им в профессиональной сфере вообще нравится. И так далее.

В результате у мужчин начинает ехать крыша. Появляются комплексы из-за того, что они не соответствуют “стандарту”. В итоге многие ломаются, бросают все и уезжают на Бали дрессировать игуан. Или просто скатываются в депрессию и алкоголизм.

Мужчин подавляют тем, что с детства пытаются раздуть в них амбиции, запрещая оступаться, делать что-то не так. Забегая вперед, скажу, что действительно уверенный в себе мужчина ошибок не боится, поэтому ему легко встать, отряхнуться и идти дальше. А вот того, кого воспитывали в архаичных представлениях о мужественности, мысль о временных трудностях просто выбивает из колеи.

Помните кризис 2008 года? Тогда, если судить по моим пациентам, картина была примерно такая: попавшие под сокращение женщины (чьи амбиции до размеров небоскреба не раздувались) быстренько находили себе новые источники заработка. А бывшие директора, врачи и юристы-мужчины месяцами валялись на диване, не в силах даже рубрику объявлений о работе посмотреть. А если мы копнем глубже, то обнаружим мальчика, который так боялся быть недостаточно хорошим, что даже у доски в школе начинал заикаться.

Что такое мужественность?

На самом деле, так называемые традиционные представления о мужественности рождают больше всего слабых мужчин. Особенно это касается тех мальчиков, которых воспитывали, как говорят в народе, физически. Это история про детей, которые, в подавляющем большинстве случаев, либо стали вечными жертвами, либо превратились в агрессоров, не способных решать проблемы без применения кулаков. Они обычно вымещают боль на новых жертвах, коими довольно быстро становятся их жены и дети. Конечно, “альфа” такое поведение точно не свойственно.

Уверенный в себе мужчина ошибок не боится

Поэтому я не считаю это увлечение “гендерными стереотипами” здоровым. Увы, как бы общество вместе с родителями ни старались создать “настоящих мужиков” через подавление и унижение, эта техника на практике оказывается нерабочей.

А теперь давайте поговорим о сильном мужчине. Называйте его как хотите – хоть “альфой”, хоть “игреком”.

Сильный мужчина — это человек, у которого нет заморочек насчет своей мужественности. Он не переживает о том, что о нем могут подумать другие. Поэтому, как правило, такой мужчина едва ли производит впечатление доминантного самца. Он ценит самого себя, у него нет потребности “подкреплять” свое мужество атрибутикой в виде машин, часов и прочего. Он не агрессивен, ведь знает, что готовность к постоянной войне — удел тех, кто на самом деле всегда всего боится. Боится просто жить.

Такой мужчина делает, что хочет. Ему не нужно доказывать всему миру, какой он крутой, поэтому в плане карьеры он занимается тем, что ему по душе. Он может быть хоть гендиректором, хоть садовником.

За женщинами, в отличие от стереотипного “альфы”, он не гоняется. Если ему говорят “нет”, его самооценка от этого не шатается, и он уж точно никого добиваться не будет. Сильный мужчина на то и сильный, что ему не нужно эту свою силу перед кем-то демонстрировать.

Еще это человек, который несет ответственность за себя и никого не винит в своих неудачах. У него нет вымышленных врагов типа плохой погоды и меркантильных женщин. Сильный мужчина — это человек, который живет в согласии с собой и стремится не к каким-то мифическим достижениям, а к счастью.

Текст публикуется с разрешения автора

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